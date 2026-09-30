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‘On üç maç kaldı!’: Thomas Tuchel, Harry Kane’in Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’ye katılarak 100 gol kulübüne gireceğine inanıyor
Tuchel, İngiltere kaptanı için iddialı bir hedef belirledi
İngiltere Teknik Direktörü Tuchel, Kane'in futbol ölümsüzlüğünün eşiğinde olduğuna inanıyor ve golcünün kısa süre içinde ülkesi adına 100 gol barajına ulaşacağını öngörüyor. Kane, son golünün ardından Çek Cumhuriyeti'ne karşı Uluslar Ligi'nde alınan 2-0'lık galibiyette 87 gole ulaştı ve tüm zamanların uluslararası golcüleri listesinde sekizinci sıraya yükseldi. Erkek futbolunda 100 gol barajını daha önce yalnızca Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ali Daei aştı.
Alman teknik adam, sembol oyuncusunun kalan 13 gollük farkı hızla kapatacak verimliliğe sahip olduğundan emin. Tuchel, 100 gole ulaşma hedefiyle ilgili konuşurken, "Yaklaşıyor. Yine gol attı. 13 gol kaldı" dedi. 33 yaşındaki oyuncunun bu tarihi sayıya gerçekten ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda, Bayern Münih'in eski hocası yanıtında netti: "On üç maç. Öncelikle bir Harry Kane daha bulamazsınız. O, en üst seviyede bir golcü."
- AFP
İngiltere, 'yeri doldurulamaz' Kane konusunda uyarıldı
Tuchel, Kane’in üst düzeyde kalan yıllarından en yüksek verimi almaya odaklanırken, Bayern Münih yıldızının ardından hayatın İngiltere için nasıl görünebileceğine dair ayakları yere basan bir değerlendirme yaptı. Kaptan, ülkesi adına hâlâ müthiş formunu koruyor; İspanya’ya 3-2 kaybedilen maçta ve yakın zamanda Çek Cumhuriyeti karşısında alınan galibiyette üst üste maçlarda gol attı. Bu ivme, Kane’in Dünya Kupası’nda altı gol atarak İngiltere’yi üçüncülüğe taşıdığı yıldız bir yaz döneminin ardından geldi.
Tecrübeli oyuncunun yerini doldurmanın zorluğuna değinen Tuchel, şöyle dedi: "Başka biri olacak ama Harry ya da Harry’nin bir kopyası olmayacak. Zamanı geldiğinde bir çözüm bulacağız ama belki bunu ben yapmayacağım. Bu, 10 yıl sonra olabilir."
Kane şimdiki zamana odaklanmayı sürdürüyor
100 gol barajına ulaşma hedefi etrafındaki artan heyecana rağmen Kane ayaklarının yere basmasına çalışıyor. Üç yıl önce Wayne Rooney'nin 53 gollük önceki rekorunu geride bırakan golcü, bu hafta sonu Hırvatistan karşısında 124. kez milli formayı giymeye hazırlanıyor. Geçen sezon Bayern Münih adına 73 gol atan Kane, dünya futbolunun en üretken oyuncularından biri olmayı sürdürürken, yaklaşan Ballon d'Or töreni için de ciddi bir aday olarak görülüyor.
Üç haneli sayıya ulaşma ihtimaliyle ilgili konuşan Kane, "Çok ileriyi düşünmeyi sevmiyorum ama tabii ki yaklaşıyor. Milli takım için 100 gol atmak, şüphesiz özel bir şey olurdu. Rekoru kırdığım ve o golü atmak için İtalya deplasmanında olduğum gün sanki daha dün gibi geliyor. Sezonlar çabuk gelip geçiyor, ben de sadece sahada çocuklarla birlikte olmanın, İngiltere formasını giymenin keyfini çıkarıyorum ve bu değişmeyecek" dedi.
- Getty Images Sport
Çekya galibiyetinin ardından gelecek için inşa ediyoruz
Kişisel formu ve yeniden golle buluşmanın verdiği mutluluğu değerlendiren Kane, rolünün temel sorumluluklarına dikkat çekti. İngiltere kaptanı, "Forvetin işi her şeyden önce gol atmaktır, ben de bunu biliyorum ve bunu yapmayı seviyorum. Hâlâ en iyi his bu ve çıkmadan hemen önce bunu yaşamak güzeldi, bunu biliyorum; aksi takdirde hâlâ sahada olmak için yanıp tutuşurdum. Ama benim açımdan, bazı maçlarda topa çok dokunurum ve belki oyun kurulumunda, paslarda ya da oyunun yönünü değiştirmede fark yaratırım" dedi.
Bireysel katkısının ötesinde Bayern Münih'in forveti, sonucu almış olmasına rağmen İngiltere'nin hâlâ geliştirmesi gereken yönleri olduğunu kabul ederek odağını takım performansına çevirdi. Kane sözlerini şöyle tamamladı: "Son vuruşun kusursuz olması gerekiyor ve bence bu tam olarak öyle değildi. Son ortada ya da son ara pasında bu anlamda hâlâ gelişebileceğimizi düşünüyorum. Ama günün sonunda galibiyet galibiyettir. Takımda yeterince uzun süredir bulunuyorum; bazen sadece maçı kazanıp yoluna devam etmeniz gerekir ve bu gece de onlardan biriydi."
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