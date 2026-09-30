Tuchel, Kane’in üst düzeyde kalan yıllarından en yüksek verimi almaya odaklanırken, Bayern Münih yıldızının ardından hayatın İngiltere için nasıl görünebileceğine dair ayakları yere basan bir değerlendirme yaptı. Kaptan, ülkesi adına hâlâ müthiş formunu koruyor; İspanya’ya 3-2 kaybedilen maçta ve yakın zamanda Çek Cumhuriyeti karşısında alınan galibiyette üst üste maçlarda gol attı. Bu ivme, Kane’in Dünya Kupası’nda altı gol atarak İngiltere’yi üçüncülüğe taşıdığı yıldız bir yaz döneminin ardından geldi.

Tecrübeli oyuncunun yerini doldurmanın zorluğuna değinen Tuchel, şöyle dedi: "Başka biri olacak ama Harry ya da Harry’nin bir kopyası olmayacak. Zamanı geldiğinde bir çözüm bulacağız ama belki bunu ben yapmayacağım. Bu, 10 yıl sonra olabilir."