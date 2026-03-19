Bild gazetesi'nin haberine göre, Borussia Dortmund'un bu oyuncuyu geri getirme girişimi, İngiliz kanat oyuncusunun maaşından büyük ölçüde fedakarlık etmesini gerektirecek.
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On milyon avro daha az maaş mı? Jadon Sancho'nun BVB'ye olası dönüşüyle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Buna göre Sancho, Manchester United'da aldığı ve 16 milyon euro olduğu söylenen mevcut maaşından vazgeçmek zorunda kalacak. BVB yetkilileri ise ona bunun yerine 5 ila 6 milyon euro arasında bir temel maaş teklif edecek ve bu rakam, performansa bağlı yüksek primlerle daha da artabilir.
Sport Bild, Çarşamba günü BVB içinde Sancho'nun geri dönüşüne yönelik desteğin arttığını bildirmişti. Spor direktörü Sebastian Kehl'in bu konunun açık bir destekçisi olduğu ve spor genel müdürü Lars Ricken'in de giderek daha açık bir tutum sergilediği belirtiliyor. Sürmekte olan tartışmalarda, lehteki argümanların ağır bastığı söyleniyor.
- AFP
Jadon Sancho, Premier Lig'de hayal kırıklığı yarattı
Bir anlaşma teknik direktör Niko Kovac yüzünden de suya düşmez, ancak Sancho disiplin konusunda ciddi bir uyum sağlaması gerekecektir. Ayrıca, BVB teknik direktörünün üçlü savunma düzeni ve net kanat oyuncuları içermeyen sisteminden mutlaka sapması gerekmez, zira İngiliz oyuncu Dortmund’da daha önce de ofansif orta saha rolünde başarılı olmuştu.
Sancho şu anda Red Devils tarafından Aston Villa'ya kiralanmış durumda, ancak her iki sözleşme de yaz aylarında sona eriyor. Böylece 25 yaşındaki oyuncu transfer ücreti ödemeden alınabilir. Ancak İngiltere'de sportif açıdan pek bir iz bırakamadı. Bu sezon 29 maçta forma giydiği halde, sadece iki gol katkısı (bir gol ve bir asist) kaydetti.
Sancho'nun BVB'ye ilk dönüşü başarılı geçti
Sancho, şüphesiz Dortmund'da en iyi dönemini yaşadı. 2017 ile 2021 yılları arasında orada bir yıldız oyuncuya dönüştü; daha sonra kiralık olarak kısa bir süreliğine geri döndü ve takımla birlikte Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.
Sancho'nun tarafıyla henüz doğrudan bir temas kurulmamış olsa da, çevresinden gelen haberlere göre bir geri dönüşü oldukça olası görüyor. Sancho, yaklaşan mali kesintilere de hazır olduğunu belirtti.
Jadon Sancho: BVB'deki istatistikleri ve performans verileri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar 158 53 67 7
Sıkça sorulan sorular
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".