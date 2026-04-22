Sky Sport'un haberine göre, Brezilyalı oyuncu Alman şampiyonuyla gelecek sezondan itibaren geçerli olacak bir sözleşmeyi çoktan imzalamış. Böylece, kulübün Brezilyalı ikonunun geri dönüşünün önünde artık hiçbir engel kalmadı.
On bir yıl sonra geri dönüş: FC Bayern'de muhteşem dönüş kesinleşti
Säbener Straße'de Dante, gelecekte U23 takımının baş antrenörü olarak görev yapacak. Münih'teki geleceği henüz tam olarak netleşmemiş olan Holger Seitz'in yerini alacak. 51 yaşındaki teknik adam, kısa bir ara dışında 2020'den beri ikinci takımı çalıştırıyor ve 2018/19 sezonunda yedek takımı Regionalliga şampiyonluğuna taşımıştı.
Sky'a göre, yeni kampüs müdürü Michael Wiesinger (1 Mayıs'tan itibaren) etrafında yürütülen kapsamlı yeniden yapılanma kapsamında sezon sonunda Alman rekor şampiyonundaki teknik direktörlük görevinden ayrılacak, ancak kulüpte başka bir görevde kalabilir.
Bu nedenle tz, Nisan ayı başında Dante'nin U23 takımının teknik direktörlüğü için aday gösterildiğini bildirmişti. Bu arada her iki taraf da anlaşmaya varmış görünüyor.
Dante şu anda hala OGC Nice'te oynuyor
42 yaşındaki stoper şu anda Ligue 1 kulübü OGC Nice'te forma giymeye devam ediyor, ancak sezonun ardından antrenörlük kariyerine başlamayı planlıyor. Geçmişte de bir gün mutlaka FC Bayern'e dönmek istediğini vurgulamıştı.
"Hedefim teknik direktör olmak. Bunun için çok hevesliyim," diye 2024 yılının sonunda FCB kulüp dergisi 51'e açıklamıştı. "Deneyimlerimi aktarmak ve her bir oyuncuyu hem futbolcu hem de insan olarak daha iyi hale getirmek istiyorum."
Brezilyalı oyuncu, 2012 ile 2015 yılları arasında FC Bayern formasıyla 133 resmi maça çıktı ve üç kez Almanya Şampiyonluğu, üç kez DFB Kupası ve bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Dante, takım arkadaşları için hazırladığı motivasyon videosu ("... ve kupa da") ile de efsane oldu.