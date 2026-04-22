On bir yıl sonra geri dönüş: FC Bayern'de muhteşem dönüş kesinleşti

Säbener Straße'de Dante, gelecekte U23 takımının baş antrenörü olarak görev yapacak. Münih'teki geleceği henüz tam olarak netleşmemiş olan Holger Seitz'in yerini alacak. 51 yaşındaki teknik adam, kısa bir ara dışında 2020'den beri ikinci takımı çalıştırıyor ve 2018/19 sezonunda yedek takımı Regionalliga şampiyonluğuna taşımıştı.

Sky'a göre, yeni kampüs müdürü Michael Wiesinger (1 Mayıs'tan itibaren) etrafında yürütülen kapsamlı yeniden yapılanma kapsamında sezon sonunda Alman rekor şampiyonundaki teknik direktörlük görevinden ayrılacak, ancak kulüpte başka bir görevde kalabilir.

Bu nedenle tz, Nisan ayı başında Dante'nin U23 takımının teknik direktörlüğü için aday gösterildiğini bildirmişti. Bu arada her iki taraf da anlaşmaya varmış görünüyor.