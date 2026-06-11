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Ömer Artan... Zorluklar en büyük nimetlere dönüştüğünde

FEATURES
Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
ABD - Paraguay
ABD
Paraguay
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Belçika - Mısır
Belçika
Mısır
Avusturya - Ürdün
Avusturya
Ürdün
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Meksika
Güney Afrika
Somali
ABD
Paraguay
Brezilya
Fas
Belçika
Mısır
Avusturya
Ürdün
Arjantin
Cezayir
Suudi Arabistan
Uruguay

UEFA, Somalili hakeme muazzam bir tazminat ödedi

Omar Artan sahada hiçbir maç kaybetmedi, fiziksel testlerden kalmadı ve FIFA tarafından bir hakem hatası nedeniyle diskalifiye edilmedi.

Sadece yıllardır beklediği rüya, Miami Havalimanı'ndaki bir ofiste sona erdi.

Orada, Somalili hakem pasaportunu, vizesini ve bütün bir ulusun hayallerini elinde tutarak durdu, ardından 2026 Dünya Kupası yolculuğunun başlamadan bittiği kendisine bildirildi.

 Birkaç saat sonra, geri dönüş uçağına bindi ve ulaşmak için yıllarını harcadığı turnuvayı geride bıraktı.

O anda, Somali futbolunun gördüğü en güzel başarı öyküsü bir sınır kapısında paramparça olmuş gibi görünüyordu.

Ancak futbol, her zamanki gibi, başka bir bölüm saklıyordu.

Birçok kişinin gözünde yoksunluk ve adaletsizliğin sembolü haline gelmesinden birkaç gün sonra, Omar Artan, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından Avusturya'nın Salzburg kentinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak Avrupa Süper Kupa maçını yönetmek üzere seçilince, Avrupa'nın en büyük kulüp gecelerinden birinde yer aldı.

ABD'de yüzüne kapatılan bir kapıdan, eski kıtanın kapılarını açan bir onur platformuna, 2026 yılında futbol dünyasının en etkileyici insani hikayelerinden biri doğdu.

  • Mogadişu'dan zirveye

    Omar Abdulkadir Artan, 1992 yılında Somali'nin başkenti Mogadişu'da doğdu.

    Savaşlar ve insani krizler nedeniyle spor sayfalarından çok haber bültenlerinde yer alan bir ülkede, dünyaya açılmanın yolu güllük gülistanlık değildi.

    Ancak Artan farklı bir yol seçti. Bütün nesiller karmaşık koşullar altında hayatta kalmaya çalışırken, genç Somalili ulaşılması zor gibi görünen bir hayalin peşinden gitti: dünyanın en iyi futbol hakemlerinden biri olmak.

    Yolculuğu sakin bir şekilde başladı. 2018'de FIFA'nın onaylı uluslararası hakemler listesine katıldıktan sonra, Afrika kıtasında olağanüstü bir yükseliş serüveni başladı.

    Birkaç yıl içinde kıtanın en büyük turnuvalarında tanıdık bir yüz haline geldi; gençler ve milli takım turnuvalarında maçlar yönettikten sonra, Mısır ile Fas arasında oynanan 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası finalini yönetti.

    Ardından Afrika Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı ve Al Ahly, Taraji ve Mamelodi Sundowns gibi büyük kulüplerin maçlarını yönetti. Her aşamada büyük maçlar için gerekli kişiliğe ve deneyime sahip olduğunu kanıtladı.

    Kariyeri, 2024 yılında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda maçları yöneten ilk Somalili hakem olmasıyla tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

    Somali için bu, sadece bir hakem ataması değildi.

    Uzun süredir dünya futbol sahnesinden uzak kalan bir ülkenin, kıtanın en iyi hakemleri arasında bir temsilcisinin olduğu ilan edildi.

    Başarıları, 2025 Afrika Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağında Pyramids ile Mamelodi Sundowns arasındaki maçı yönetmesiyle devam etti ve ardından 2025 yılının kıtanın en iyi hakemi ödülünü kazandı.

    O anda, en büyük hayale, Dünya Kupası'na giden yolun açıldığı görünüyordu.

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  • artanChatGPT

    Havaalanı girişinde duran bir ömür boyu süren rüya

    FIFA, Ömer Artan'ı 2026 Dünya Kupası hakem kadrosuna seçtiğini açıkladığında, Somali bu haberi sanki ulusal bir başarıymış gibi kutladı.

    Daha önce Dünya Kupası'na hiç katılamamış olan ülke, sonunda bir vatandaşının sayesinde turnuvada kendine bir yer buldu.

    Artan, o anın önemini çok iyi biliyordu.

    Dünya Kupası'na katılmak, herhangi bir hakem için sadece bir kariyer adımı değil, birçok kişinin hayatı boyunca ulaşmaya çalıştığı zirvedir.

    Ancak tarihi bir rüyanın başlangıcı gibi görünen bu olay, aniden büyük bir şoka dönüştü.

    Amerika Birleşik Devletleri'ne vardıktan sonra, güvenlik kontrolü sonrasında ABD yetkilileri ona ülkeye giriş yapmaya uygun olmadığını bildirdi.

    Yanlış bir düdük çalınmamıştı.

    Tartışmaya yol açan bir hakem kararı da yoktu.

    Ne de hayalini yıkan bir teknik değerlendirme.

    Sadece idari bir karar, yolculuğu başlamadan bitirdi.

    Birkaç saat içinde Ardan kendini ABD topraklarından ayrılırken buldu, Dünya Kupası hazırlıkları ise onsuz devam ediyordu.

    Bu manzaraya karşı, şok hissi sadece Somalili hakemle sınırlı kalmadı.

    Mogadişu'da pek çok kişi, yıllardır bekledikleri hayallerinin bir anda ellerinden alındığını hissetti.

  • Sevinçlerin boşa çıkması... ama

    Kötü haberlere alışkın bir ülkede, Ömer Artan nadir görülen bir müjdeli haberdi.

    O sadece bir futbol hakemi değil, Somali'nin farklı bir yüzüydü.

    Onun imajı, on yıllardır ülkesinin adıyla özdeşleşen savaşlar ve krizler değil, çalışkanlığı ve spor alanındaki başarısı sayesinde dünyaya ulaşan bir gencin imajıydı.

    Bu nedenle, ABD'ye girişinin yasaklandığı haberi yayıldığında, bu olay sadece bir vize krizi olarak değil, Somalililere gurur ve umut veren bir başarı öyküsüne vurulmuş acı bir darbe olarak görüldü.

    Konu kısa sürede dünya gündemine oturdu.

    Medya, onu son anda Dünya Kupası'ndan mahrum bırakılan hakem olarak haber yaptı.

    Geniş bir sempati dalgası ortasında, pek çok kişi Afrika'nın en iyi hakemlerinden birinin, sahada sergilediği performansla hiçbir ilgisi olmayan nedenlerle turnuva dışında kaldığını düşündü.

    Gazete manşetleri Dünya Kupası hayalini yitiren hakemden bahsederken, hikaye sona ermiş gibi görünüyordu.

    Ancak son henüz yazılmamıştı.

  • Daha da mutlu bir son

    Dünya çapında duyulan sempati ortasında, hiç kimsenin beklemediği bir haber geldi.

    Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), 2026 Avrupa Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki karşılaşmayı yönetmesi için Ömer Artan'ı seçtiğini duyurdu.

    UEFA, onu Dünya Kupası'na geri getiremedi ve ABD yetkililerinin kararını değiştiremedi, ancak ona dünya futbolunun en büyük sahnelerinden birinde bir şans daha verebildi.

    Ve birdenbire, Artan mahrumiyet çemberinden onurlandırılmanın ışıklarına geçti.

    Gürültü patırtı olmadan Dünya Kupası'nın sakin maçlarını yönetmeye hazırlanan, sonra da çantasını alıp pek kimse tarafından tanınmadan ayrılan bir hakemden, dünya çapında milyonların gözü önünde Avrupa Süper Kupa sahasının ortasında duracak bir adama dönüştü.

    Adı, Dünya Kupası hakem listesindeki sıradan bir satır olmaktan çıkıp, kıtalar ötesinde basın ve taraftarlar tarafından takip edilen insani bir hikayenin kahramanı haline geldi.

  • Sadece bir karar değil

    Hayatının hayali gözlerinin önünde yok olurken, Ömer Artan Miami Havalimanı'ndan ayrılırken aklından neler geçtiğini belki de kimse bilemeyecek.

    Belki de Avrupa Süper Ligi'nin yönetimine atandığı haberini aldığında ne hissettiğini de kimse bilmeyecek.

    Ancak kesin olan şey, onun hikayesinin artık sadece bir futbol hakemliği hikayesinden daha fazlası haline geldiğidir.

    ABD'de yüzüne kapanan bir kapı ile Avrupa'nın kalbinde açılan bir kapı arasında, hayal kırıklığı ve umut, düşüş ve yükseliş, yolun daha uzun olduğunu fark etmeden sona ermiş gibi görünen bir rüya hakkında bir hikaye doğdu.

    Bu nedenle, Ömer Artan önümüzdeki Ağustos ayında Salzburg'da Avrupa Süper Kupa'nın başlangıç düdüğünü çaldığında, sadece Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki maçı yöneten bir hakem olmayacak.

    O, bir havaalanı kapısında hayalini yitiren adam olacak; onu ağlatan ve bütün bir ulusu üzen bu talihsizlik, kariyerindeki en büyük kazanım haline geldi ve adını, bazı hayallerin sahiplerinin yüzüne kapılar kapandığında ölmediğini, aksine bazen oradan başladığını doğrulayan bir hikayenin sembolü haline getirdi.

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