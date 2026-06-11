Ömer Artan... Zorluklar en büyük nimetlere dönüştüğünde

Omar Artan sahada hiçbir maç kaybetmedi, fiziksel testlerden kalmadı ve FIFA tarafından bir hakem hatası nedeniyle diskalifiye edilmedi.
Sadece yıllardır beklediği rüya, Miami Havalimanı'ndaki bir ofiste sona erdi.
Orada, Somalili hakem pasaportunu, vizesini ve bütün bir ulusun hayallerini elinde tutarak durdu, ardından 2026 Dünya Kupası yolculuğunun başlamadan bittiği kendisine bildirildi.
Birkaç saat sonra, geri dönüş uçağına bindi ve ulaşmak için yıllarını harcadığı turnuvayı geride bıraktı.
O anda, Somali futbolunun gördüğü en güzel başarı öyküsü bir sınır kapısında paramparça olmuş gibi görünüyordu.
Ancak futbol, her zamanki gibi, başka bir bölüm saklıyordu.
Birçok kişinin gözünde yoksunluk ve adaletsizliğin sembolü haline gelmesinden birkaç gün sonra, Omar Artan, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından Avusturya'nın Salzburg kentinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak Avrupa Süper Kupa maçını yönetmek üzere seçilince, Avrupa'nın en büyük kulüp gecelerinden birinde yer aldı.
ABD'de yüzüne kapatılan bir kapıdan, eski kıtanın kapılarını açan bir onur platformuna, 2026 yılında futbol dünyasının en etkileyici insani hikayelerinden biri doğdu.