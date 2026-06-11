Ömer Artan... Zorluklar en büyük nimetlere dönüştüğünde

Omar Abdulkadir Artan, 1992 yılında Somali'nin başkenti Mogadişu'da doğdu.

Savaşlar ve insani krizler nedeniyle spor sayfalarından çok haber bültenlerinde yer alan bir ülkede, dünyaya açılmanın yolu güllük gülistanlık değildi.

Ancak Artan farklı bir yol seçti. Bütün nesiller karmaşık koşullar altında hayatta kalmaya çalışırken, genç Somalili ulaşılması zor gibi görünen bir hayalin peşinden gitti: dünyanın en iyi futbol hakemlerinden biri olmak.

Yolculuğu sakin bir şekilde başladı. 2018'de FIFA'nın onaylı uluslararası hakemler listesine katıldıktan sonra, Afrika kıtasında olağanüstü bir yükseliş serüveni başladı.

Birkaç yıl içinde kıtanın en büyük turnuvalarında tanıdık bir yüz haline geldi; gençler ve milli takım turnuvalarında maçlar yönettikten sonra, Mısır ile Fas arasında oynanan 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası finalini yönetti.

Ardından Afrika Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı ve Al Ahly, Taraji ve Mamelodi Sundowns gibi büyük kulüplerin maçlarını yönetti. Her aşamada büyük maçlar için gerekli kişiliğe ve deneyime sahip olduğunu kanıtladı.

Kariyeri, 2024 yılında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda maçları yöneten ilk Somalili hakem olmasıyla tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

Somali için bu, sadece bir hakem ataması değildi.

Uzun süredir dünya futbol sahnesinden uzak kalan bir ülkenin, kıtanın en iyi hakemleri arasında bir temsilcisinin olduğu ilan edildi.

Başarıları, 2025 Afrika Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci ayağında Pyramids ile Mamelodi Sundowns arasındaki maçı yönetmesiyle devam etti ve ardından 2025 yılının kıtanın en iyi hakemi ödülünü kazandı.

O anda, en büyük hayale, Dünya Kupası'na giden yolun açıldığı görünüyordu.