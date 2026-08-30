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Omari Hutchinson, satın alma opsiyonlu Nottingham Forest kiralık transferi tamamlanmaya yaklaşırken AC Milan için sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor
Amorim istediği isme kavuştu: Hutchinson İtalya’ya geldi
22 yaşındaki kanat oyuncusu, Premier League'den Serie A'ya ses getiren transferinin son aşamalarına girildiğini gösterir şekilde Linate Havalimanı'na iniş yaptı. Milan, eski Chelsea ve Arsenal akademi oyuncusunu kadrosuna katmak için hızlı davrandı. Oyuncunun pazartesi günü La Madonnina Kliniği'nde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
The Athletic'e göre anlaşma, bedelli kiralama şeklinde yapılandırıldı ve zorunlu olmayan €40 milyonluk satın alma opsiyonunu içeriyor. Bu kiralama bedelinin ise €4 milyon olduğu bildirildi.
Yeni AC Milan teknik direktörü Ruben Amorim'in bu transfer girişiminin arkasındaki itici güç olduğuna inanılıyor. Manchester United'daki görev süresinden Hutchinson'ın profilini yakından tanıyan Amorim, kanat oyuncusunun yaratıcı üretkenliğinin San Siro'da topa daha fazla sahip olunan bir sistem içinde gelişeceğine inanıyor.
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Taktik değişiklik, rekor transferi gözden düşürdü
Hutchinson, sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan kulüp rekoru olan 37,5 milyon £ karşılığında Forest'a katılmış olmasına rağmen, City Ground'daki sürekli değişen teknik direktörler altında düzenli bir ilk 11 rolünü korumakta zorlandı.
Hutchinson'ın ayrılığı, Oliver Glasner yönetiminde yeni sezona yapılan hayal kırıklığı yaratan başlangıcın ardından geldi. Bu yaz Vitor Pereira'nın yerine geçen Avusturyalı teknik adam, geleneksel kanat oyuncuları yerine içe kat eden ofansif orta sahaları kullanan 3-4-2-1 dizilişini büyük ölçüde tercih etti.
Forest'ın kısa süre önce Anfield'da Liverpool ile 2-2 berabere kaldığı maçta Glasner, bu merkezi yaratıcılık rollerinde Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye ve Igor Jesus'a güvendi. Sonuç olarak kanat oyuncusu, Liverpool deplasmanının maç kadrosuna bile alınmadı ve bu da geleceğinin başka bir yerde olduğunun açık bir göstergesi oldu.
Hutchinson'ın Forest'tan hızlı ayrılığı
Bu hamle, Forest'a gelişi sırasında Premier League'in en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen bir oyuncu için hızlı bir ayrılığı temsil ediyor. 2025-26 sezonunda 42 maçta sekiz asist ve bir gol üretmesine rağmen, taktik değişiklikler ve kulüp içindeki transfer anlaşmazlıkları nedeniyle sık sık kenarda kaldı.
Nuno Espirito Santo, Hutchinson'ı kulübün Avrupa Ligi kadrosunun ilk aşamasında meşhur şekilde dışarıda bırakmıştı, ancak kanat oyuncusu sonunda Forest'ın ligde kalmasında ve Pereira yönetimindeki ardından gelen yarı final yürüyüşünde hayati bir rol oynadı.
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İngiltere 21 Yaş Altı milli futbolcusu için yeni bir başlangıç
Hutchinson için San Siro'ya transfer, istikrarsız bir dönemin ardından kariyerinde düzen yakalama fırsatı sunuyor. 2022'de Arsenal'dan Chelsea'ye geçtikten sonra Ipswich'te kiralık olarak başarı yakalayan oyuncu için sürekli yer değiştirmek, kalıcı bir yuva bulma arayışını sekteye uğrattı.
Forest ile uzun vadeli sözleşmesi 2030'a kadar devam etse de, Glasner yönetiminde yeterince süre alamaması, Leeds United'a karşı Carabao Cup'ta alınan yenilgide sadece 11 dakikalık kısa bir süre almasıyla da görüldüğü üzere, transferi kaçınılmaz hale getirdi.
AC Milan, ortam değişikliğinin ve İtalya'nın en üst düzey liginin daha yüksek teknik seviyesinin, Forest'ın onun için transfer rekorunu kırmasına neden olan potansiyeli ortaya çıkaracağını umuyor.
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