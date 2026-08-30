Omari Hutchinson, satın alma opsiyonlu Nottingham Forest kiralık transferi tamamlanmaya yaklaşırken AC Milan için sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor

Hutchinson, sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan kulüp rekoru olan 37,5 milyon £ karşılığında Forest'a katılmış olmasına rağmen, City Ground'daki sürekli değişen teknik direktörler altında düzenli bir ilk 11 rolünü korumakta zorlandı.

Hutchinson'ın ayrılığı, Oliver Glasner yönetiminde yeni sezona yapılan hayal kırıklığı yaratan başlangıcın ardından geldi. Bu yaz Vitor Pereira'nın yerine geçen Avusturyalı teknik adam, geleneksel kanat oyuncuları yerine içe kat eden ofansif orta sahaları kullanan 3-4-2-1 dizilişini büyük ölçüde tercih etti.

Forest'ın kısa süre önce Anfield'da Liverpool ile 2-2 berabere kaldığı maçta Glasner, bu merkezi yaratıcılık rollerinde Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye ve Igor Jesus'a güvendi. Sonuç olarak kanat oyuncusu, Liverpool deplasmanının maç kadrosuna bile alınmadı ve bu da geleceğinin başka bir yerde olduğunun açık bir göstergesi oldu.