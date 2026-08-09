Maresca yönetimindeki Man City'nin taktiksel evrimi, Atletico Madrid'i ikinci yarıdaki etkili performansla dağıttığı Güney Kore'de bir önemli adım daha attı. Premier League şampiyonu, mücadele boyunca zaman zaman parlak anlar sergiledi ancak Diego Simeone'nin dirençli savunma yapısını sonunda bozan unsur, doğrudan kanat oyununun devreye girmesi oldu. Galibiyetin baş mimarı Semenyo'ydu; sol kanatta hızı ve gücüyle Atletico beklerine zor anlar yaşattı. Onun katkısı belirleyiciydi ve City'nin ilk yarıda geriye düşmesine rağmen büyük ölçüde kontrol ettiği maçta fark yaratan isim oldu.

İngiliz ekibinin beraberlik golü, 57. dakikada Semenyo'nun tamamen bireysel azim ve becerisinin ürünü olan bir anda geldi. Kanat oyuncusu, topun taca çıkmasını kayarak önlemeyi başardı, tek bir akıcı hareketle yeniden ayağa kalktı ve rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Ardından Omar Marmoush'a ağırlığı mükemmel ayarlanmış bir orta yaptı; Marmoush da doğru yerde bulunup çok yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Sadece iki dakika sonra, ikili neredeyse aynı şekilde bir kez daha etkili oldu.