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Omar Marmoush'un iki golü ve Antoine Semenyo'nun ustalık eseri performansı, Manchester City'nin Atletico Madrid'i rahat geçmesini sağladı
Semenyo ikinci yarıdaki geri dönüşü ateşledi
Maresca yönetimindeki Man City'nin taktiksel evrimi, Atletico Madrid'i ikinci yarıdaki etkili performansla dağıttığı Güney Kore'de bir önemli adım daha attı. Premier League şampiyonu, mücadele boyunca zaman zaman parlak anlar sergiledi ancak Diego Simeone'nin dirençli savunma yapısını sonunda bozan unsur, doğrudan kanat oyununun devreye girmesi oldu. Galibiyetin baş mimarı Semenyo'ydu; sol kanatta hızı ve gücüyle Atletico beklerine zor anlar yaşattı. Onun katkısı belirleyiciydi ve City'nin ilk yarıda geriye düşmesine rağmen büyük ölçüde kontrol ettiği maçta fark yaratan isim oldu.
İngiliz ekibinin beraberlik golü, 57. dakikada Semenyo'nun tamamen bireysel azim ve becerisinin ürünü olan bir anda geldi. Kanat oyuncusu, topun taca çıkmasını kayarak önlemeyi başardı, tek bir akıcı hareketle yeniden ayağa kalktı ve rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Ardından Omar Marmoush'a ağırlığı mükemmel ayarlanmış bir orta yaptı; Marmoush da doğru yerde bulunup çok yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Sadece iki dakika sonra, ikili neredeyse aynı şekilde bir kez daha etkili oldu.
- Getty Images Sport
Maresca'nın taktik planı şekilleniyor
Açılış düdüğünden itibaren Maresca'nın Asya turu sırasında bu takıma belirli bir oyun felsefesini şimdiden aşıladığı net şekilde görüldü. Genişliği kullanmaya verilen önem açıkça ortadaydı; Savinho ile Semenyo'ya çizgiye basmaları ve her fırsatta rakipleriyle bire bir kalmaları talimatı verilmişti. Özellikle Savinho, maçın ilk bölümünde oldukça etkiliydi; sağdan içeri kat edip yaptığı falsolu vuruş direğin az farkla yanından dışarı gitti.
City'nin üstünlüğüne rağmen takım, oyunun gidişatına aykırı şekilde 43. dakikada geriye düştü. İspanyol ekibinin kullandığı korner ceza sahası yayına ancak kısmen uzaklaştırılabildi ve burada Morten Hjulmand atağı sürdürmeyi başardı. Hjulmand, kalabalık ceza sahasına akıllıca bir top göndererek 16 yaşındaki harika çocuk Jorge Dominguez'i buldu; genç oyuncu da dikkat çekici bir soğukkanlılıkla topu Gianluigi Donnarumma'nın yanından ağlara gönderdi. Bu, onun dışında savunmada sağlam görünen City defansı adına nadir bir konsantrasyon kaybıydı; Vitor Reis de arka alanda dikkat çekici bir izlenim bıraktı.
Atletico, City baskısını kontrol altına almakta zorlanıyor
Simeone'un ekibi, Premier League temsilcisinin kurduğu sürekli baskıyla başa çıkmakta zorlandı; özellikle de 64. dakikada yapılan toplu değişikliklerin ritimlerini bozmasının ardından. Atletico, 64. dakikada yerel kahraman Kang-In Lee'nin de oyuna girdiği dokuz oyuncu değişikliği yaptı, ancak maçta yeniden üstünlük kuramadı. Değişikliklerden önce Jan Oblak yoğun mesai yapmıştı; özellikle de Dani Martinez'in topu City orta sahasına hediye etmesinin ardından açılışın ilk iki dakikasında Tijjani Reijnders'a gol izni vermedi.
İspanyol devi zaman zaman etkili oldu; özellikle de Koke'nin tehlikeli bir bölgede Kovacic'ten topu kapmasının ardından Obed Vargas, Donnarumma'yı kurtarışa zorladı. Devrenin ilerleyen bölümünde Kang-In beraberlik şansı yakaladı, ancak ceza sahasında yerden çıkarılan ortaya yaptığı vuruşu üstten auta gönderdi. Süre ilerledikçe yeniden gol bulmaya daha yakın taraf City olarak kaldı. Divin Mubama, karşı karşıya pozisyonda kendisine atılan pasın ardından çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi; vuruşunu oyuna sonradan giren kaleci Salvi Esquivel kurtardı.
- Getty Images Sport
Ait Nouri, Seul'de anlaşmayı tamamladı
Galibiyet sonunda 90. dakikada, yalnızca birkaç saniye önce benzer bir fırsatı kaçırmasının ardından büyük bir ısrar sergileyen Rayan Ait Nouri tarafından getirildi. Bu kez asisti yapan Mubama oldu; ileri çıkan kanat bekinin koşu yoluna akıllıca bir pas bıraktı ve o da topu ağların alt köşesine sert bir vuruşla göndererek hata yapmadı. Gol, City'nin hem topa sahip olma hem de pozisyon üretme konusundaki üstünlüğünü yansıtan performansın uygun bir sonu oldu.
Bu sonuç, Hong Kong'da Inter ile alınan beraberlik ve K-League All Stars'a karşı elde edilen galibiyeti de içeren City'nin başarılı Asya turunu noktaladı. Takım şimdi dikkatini gelecek hafta sonu Cardiff'teki Millennium Stadium'da oynanacak Community Shield'a çevirdi; burada sezonun geleneksel açılış maçında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
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