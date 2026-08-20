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Omar Marmoush, Tottenham transferine yeşil ışık yaktı; Spurs, Manchester City'den sansasyonel 150 milyon sterlinlik çifte baskını hedefliyor
Tottenham, City'ye cesur bir baskın planlıyor
Tottenham, City'nin hücum oyuncuları Marmoush ve Savinho için ses getirecek bir çifte transferi gerçekleştirmeye aktif olarak çalışıyor. Spurs bu yaz kadrosunun çeşitli bölgelerine önemli yatırımlar yapmış olsa da, şu ana kadar yeni forvetlere hiç para harcamadı.
Bu durumun kısa sürede değişmesi bekleniyor. De Zerbi'nin yönetiminde kuzey Londra kulübü, yeni sezon öncesinde hücum hattında köklü bir yeniden yapılanmanın parçası olarak hem Marmoush'u hem de Savinho'yu kadrosuna katmakta kararlı. The Athletic'ten David Ornstein'a göre, Spurs ile City arasında bu çifte imzaya ilişkin kulüpten kulübe görüşmeler resmen ilerliyor.
- Getty Images Sport
Marmoush'tan yeşil ışık
Cityzens ile bonservis bedeli konusunda anlaşmak kritik önem taşırken, oyuncuları bu değişime ikna etmek de aynı derecede önemli. Spurs adına sevindirici olan ise, TEAMtalk'ın haberine göre Mısır milli oyuncusu Marmoush'un olası transfere tam onay vermiş olması.
Kişisel şartlarda resmi bir anlaşma henüz tamamen sonuçlanmış olmasa da, bunun sağlanmasının sorun yaratması beklenmiyor. Bu arada 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho da yazın daha önce kulüple kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Haaland'ın gölgesinden çıkmak
Marmoush'un Tottenham'a katılma isteğinin arkasındaki en büyük itici güçlerden biri, pozisyon tercihidir. 27 yaşındaki forvet, daha önce eski kulübü Eintracht Frankfurt'taki döneminde başarılı olduğu bir rol olan merkezde yeniden oynamayı büyük bir istekle arzuluyor.
Etihad Stadyumu'nda kalmak, bu hedefe ulaşmayı neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Haaland'ın inkâr edilemez, baskın varlığı nedeniyle Marmoush, City'de düzenli olarak ilk 11'de başlayan santrfor olamayacak. De Zerbi'nin yeni transferleri için büyük planları var. Teknik direktör, transfer dönemi tamamen sona erdiğinde tamamen yeni bir hücum üçlüsü sahaya sürmeyi aktif olarak hedefliyor ve Cody Gakpo da kulübün radarında sağlam bir şekilde yer alıyor.
- Getty Images Sport
10 milyon sterlinlik değerleme farkını kapatmak
Tüm taraflar transferleri tamamlamaya istekli görünse de küçük bir mali engel hâlâ duruyor. Haberlere göre City, yetenekli hücum ikilisinin satışı için toplam 150 milyon sterlin talep ediyor.
Spurs şu anda City'nin istediği bonservis bedelinin 10 milyon sterlin gerisinde kalıyor ve görünüşe göre 140 milyon sterlinlik sınırını aşmaya da istekli değil. Bu değerleme farkının, De Zerbi'nin hücum devrimi için yolda küçük bir pürüz mü yoksa büyük bir engel mi olacağını zaman gösterecek.
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