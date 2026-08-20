Tottenham, City'nin hücum oyuncuları Marmoush ve Savinho için ses getirecek bir çifte transferi gerçekleştirmeye aktif olarak çalışıyor. Spurs bu yaz kadrosunun çeşitli bölgelerine önemli yatırımlar yapmış olsa da, şu ana kadar yeni forvetlere hiç para harcamadı.

Bu durumun kısa sürede değişmesi bekleniyor. De Zerbi'nin yönetiminde kuzey Londra kulübü, yeni sezon öncesinde hücum hattında köklü bir yeniden yapılanmanın parçası olarak hem Marmoush'u hem de Savinho'yu kadrosuna katmakta kararlı. The Athletic'ten David Ornstein'a göre, Spurs ile City arasında bu çifte imzaya ilişkin kulüpten kulübe görüşmeler resmen ilerliyor.