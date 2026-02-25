Omar Berrada, Ruben Amorim'in yaz transferleri ile takımda yaşanan dönüşümün etkisini ortaya koyarken, Manchester United'da "saha dışı dönüşüm"den bahsediyor

Berrada şunları söyledi: "Saha dışı dönüşümümüzün olumlu finansal etkisini hem maliyetlerimizde hem de kârlılığımızda görmeye başladık. Futbolu öncelikli bir yaklaşımla ele almaya devam ediyor ve hem erkek hem de kadın birinci takımlarımıza yatırım yapıyoruz.

Saha içinde erkek takımımız Premier Lig'de 4. sırada, kadın takımımız ise Kadınlar Süper Ligi'nde 2. sırada yer alıyor ve ayrıca Lig Kupası Finali'ne ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaştı.

"Bugünün sonuçları, erkek ve kadın takımlarımız için mümkün olan en iyi futbol sonuçlarını elde etmek için çabalamaya devam ederken, işimizin temel gücünü göstermektedir."