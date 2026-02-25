Getty
Omar Berrada, Ruben Amorim'in yaz transferleri ile takımda yaşanan dönüşümün etkisini ortaya koyarken, Manchester United'da "saha dışı dönüşüm"den bahsediyor
United maliyetleri düşürür, karları artırır
United, Çarşamba günü ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıklarken birçok kazanımı kutladı. Kulüp, maliyetleri düşürmek ve 450'den fazla çalışanı işten çıkarmak sonucunda, 2025'in aynı döneminde 3,9 milyon sterlinlik işletme zararına karşılık, 32,6 milyon sterlinlik işletme karı açıkladı.
EBITDA (iş performansının en iyi ölçüsü olarak kabul edilen karlılık ölçütü) de %9,2 artışla 94,2 milyon sterlinden 102,9 milyon sterline yükseldi.
Ancak, erkek takımı Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanamadığı için toplam gelir 198,7 milyon sterlinden 190,3 milyon sterline düştü. Buna rağmen, işletme karı 3,1 milyon sterlinden 19,6 milyon sterline yükseldi. United, 2026 yılında toplam gelirlerin 640 milyon sterlin ile 660 milyon sterlin arasında olmasını beklediklerini yineledi.
Berrada'nın söylediği şey
Berrada şunları söyledi: "Saha dışı dönüşümümüzün olumlu finansal etkisini hem maliyetlerimizde hem de kârlılığımızda görmeye başladık. Futbolu öncelikli bir yaklaşımla ele almaya devam ediyor ve hem erkek hem de kadın birinci takımlarımıza yatırım yapıyoruz.
Saha içinde erkek takımımız Premier Lig'de 4. sırada, kadın takımımız ise Kadınlar Süper Ligi'nde 2. sırada yer alıyor ve ayrıca Lig Kupası Finali'ne ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaştı.
"Bugünün sonuçları, erkek ve kadın takımlarımız için mümkün olan en iyi futbol sonuçlarını elde etmek için çabalamaya devam ederken, işimizin temel gücünü göstermektedir."
Rashford'un kiralanması kulübün maaş giderlerini azaltmasına yardımcı oluyor
Sonuçlar, United'ın Amorim'i kovmasının veya Michael Carrick'i sezon sonuna kadar işe almasının maliyetlerini göstermiyor. Ancak Amorim, yaz aylarında "bomba ekibi"ne dahil ettiği Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho ve Antony'yi kulüpten kovdurarak ve yeni kulüpler ararken birinci takımın geri kalanıyla antrenman yapmalarını yasaklayarak maaş giderlerini düşürmede bir miktar pay sahibi olabilir.
United'ın Rashford'u 2025'in ilk yarısını Aston Villa'da geçirdikten sonra Barcelona'ya kiralaması, kulüp için en büyük tasarruf olarak görülüyor, çünkü forvetin 2023'te yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra yıllık 17 milyon sterlin kazandığı bildiriliyor. Kulüp, Jadon Sancho'yu Aston Villa'ya, Rasmus Hojlund'u Napoli'ye kiralamak ve Andre Onana'nın Trabzonspor'a kiralanmasıyla da büyük tasarruf sağladı. Sancho, Haziran ayında sözleşmesi sona erdiği için kulüpten kalıcı olarak ayrılacak, ancak Rashford ve Onana'nın sözleşmeleri 2027 ve 2028'e kadar devam edecek. Hojlund'un önümüzdeki yaz Napoli'ye kalıcı olarak katılması bekleniyor.
Kulüp, Alejandro Garnacho'yu 40 milyon sterline Chelsea'ye, Antony'yi ise 21,6 milyon sterline Real Betis'e satarak daha fazla para tasarrufu sağladı ve transfer ücretleri kulübün işletme karında büyük bir etki yarattı. Victor Lindelof da sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrıldı.
Sırada ne var?
Avrupa futbolunda bazı finansal kazançlar elde etmesine rağmen, United'ın gelecekteki finansal sağlığı, kulübün düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi ve bu turnuvanın kazançlı televizyon hakları anlaşmasından pay almasına bağlıdır. United, Avrupa kupalarına katılamaması ve FA Cup ile Carabao Cup'tan ilk turlarda elenmesi nedeniyle Old Trafford'da daha az maç oynamanın maliyetini de hesaplıyor. Bu durum, kulübün bilet fiyatlarını artırması nedeniyle maç başına maç günü gelirinde %45 artış bildirmesine rağmen geçerli.
Geçen ay United, 2023'te Şampiyonlar Ligi'ne son kez katılması nedeniyle Deloitte Money League'de sekizinci sıraya geriledi ve bu, kulübün şimdiye kadarki en düşük sıralaması oldu. Carrick, Amorim'in yerine geçtikten sonra Premier League'de oynadığı altı maçın beşini kazanarak kulübün Avrupa'nın en üst düzey turnuvasına geri dönme umutlarını artırdı ve Chelsea ve Liverpool'un üç puan önünde dördüncü sıraya yükseldi.
