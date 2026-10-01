Uluslar Ligi serüveni şu ana kadar İtalya için tam bir iniş çıkış oldu; sahasında Belçika'ya 2-0'lık hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi alan ekip, ardından Türkiye karşısında 4-1'lik net bir galibiyet elde etti. Öte yandan Fransa, ilk iki maçında hem Türkiye'yi hem de Belçika'yı deplasmanda 1-0 yenerek üst üste galibiyetler aldı ve bu karşılaşmaya müthiş bir formla çıkıyor.

Defans oyuncusu, takımın son galibiyette ortaya koyduğu standardı korumasını istiyor. "Tek maçta herkese karşı sözümüzü söyleyebilecek kapasitedeyiz ama aynı zamanda istikrarlı olmak ve İtalya'nın sahada tanınabilir bir kimliğe sahip olmasını sağlamak istiyoruz" dedi. Süreklilik gösteren üst düzey performans ihtiyacına dikkat çeken oyuncu, "Standardımız son maçta gördüğümüz seviye olmalı" ifadelerini kullandı.