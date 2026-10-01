AFP
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'Olumsuzluklara odaklanmakta çok iyiyiz!' - Alessandro Bastoni'den, İtalya Fransa maçı için özgüven toplarken birlik çağrısı
Mancini yönetiminde zihniyet değişimi
Bastoni, cuma günkü Fransa karşılaşması öncesinde İtalya'nın olumsuz düşünce yapısını geride bırakması çağrısında bulundu. Interli savunmacı, özellikle İtalya son üç Dünya Kupası turnuvasına katılamamanın yarattığı hayal kırıklığını geride bırakıp Euro 2021 zaferini getiren inancı yeniden tesis etmeye çalışırken, bu kültürel karamsarlıktan sıyrılmanın Mancini'nin kadronun özgüvenini yeniden inşa etmesine yardımcı olmanın anahtarı olduğuna inanıyor.
Kamptaki mevcut atmosfer hakkında Sky Sport Italia'ya konuşan Bastoni, teknik ekibin yürüttüğü psikolojik çalışma konusunda açık sözlüydü. Savunmacı, takımın kıpırdanma belirtileri gösterdiğini ancak önlerinde uzun bir yol olduğunu söyledi. Bastoni, maç öncesi medya görevleri sırasında, "Teknik direktör özgüvenimiz üzerinde çalışıyor. İtalya'da şikâyet etme, kendimize acıma ve tüm olumsuzluklara odaklanma konusunda çok iyiyiz ama bence iyi bir şey yaptığımızda bunu söylemeyi de öğrenmeliyiz. Bunu ne kadar çok söylersek, buna o kadar çok inanmaya başlarız, bu yüzden bunun üzerinde çalışmalıyız" dedi.
- AFP
Taktiksel tutarlılık ve kimlik arayışı
Uluslar Ligi serüveni şu ana kadar İtalya için tam bir iniş çıkış oldu; sahasında Belçika'ya 2-0'lık hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi alan ekip, ardından Türkiye karşısında 4-1'lik net bir galibiyet elde etti. Öte yandan Fransa, ilk iki maçında hem Türkiye'yi hem de Belçika'yı deplasmanda 1-0 yenerek üst üste galibiyetler aldı ve bu karşılaşmaya müthiş bir formla çıkıyor.
Defans oyuncusu, takımın son galibiyette ortaya koyduğu standardı korumasını istiyor. "Tek maçta herkese karşı sözümüzü söyleyebilecek kapasitedeyiz ama aynı zamanda istikrarlı olmak ve İtalya'nın sahada tanınabilir bir kimliğe sahip olmasını sağlamak istiyoruz" dedi. Süreklilik gösteren üst düzey performans ihtiyacına dikkat çeken oyuncu, "Standardımız son maçta gördüğümüz seviye olmalı" ifadelerini kullandı.
Kefaret ve kişisel sorumluluk
Bastoni açısından bakıldığında bu milli ara, ulusal takımla zorlu bir dönemin ardından kendini affettirme fırsatı anlamına geliyor. Türkiye karşısında attığı golle dönen Bastoni, Bosna-Hersek'e karşı Dünya Kupası play-off maçında gördüğü pahalıya mal olan kırmızı karttan bu yana ilk kez İtalya forması giydi.
Bastoni, o kırmızı kartın gölgesine değinirken takımın başarısızlıkları nedeniyle acı çeken taraftarlara karşı bir sorumluluk hissettiğini kabul etti. Savunma oyuncusu, samimi bir ifadeyle, "Kulüp düzeyinde işler benim için daha kötü gidebilirdi çünkü Inter'le iki kupa kazandık, bu yüzden bunu olumlu bir sezon olarak görüyorum. Türkiye maçından sonra da söylediğim gibi, açıkçası İtalya halkına karşı kendimi borçlu hissediyorum. Benim için çok zor bir geceydi ama İtalya'yı destekleyen herkes için de öyleydi. Başımı kaldırdım, sorumluluk aldım ve gerçek değerimi göstermek için her zamankinden daha kararlıydım" dedi.
- Getty Images Sport
Fransa sınavına hazırlanıyor
İtalya'yı zorlu bir fikstür bekliyor; Paris deplasmanının ardından 5 Ekim'de sahasında Türkiye'yi ağırlayacak. Mancini'nin, özellikle kasım ayında Fransa ve Belçika'ya karşı bir başka çift maçlı periyot yaklaşırken, bu karşılaşmaları atlatmak için kadrosunun tüm derinliğini kullanması bekleniyor. Bastoni, gruba katılan yeni yüzlerin takıma ferahlatıcı bir enerji getirdiğini ve bunun kadronun yakın geçmişteki ağır baskıyı geride bırakmasına yardımcı olduğunu belirtti. Gözleminde, "Kadrodaki güçlü karakterleri gördüm, yeni bir şey denemekten korkmuyorlar ve muhtemelen ihtiyacımız olan şey de bu hafiflikti" dedi.
Yıldızlarla dolu Fransa kadrosundan, İtalya'nın işini kolaylaştırmak için rakibin ilk 11'inden en çok hangi yıldızı çıkarmak isteyeceği sorulduğunda Bastoni, Zinedine Zidane'ın elindeki yetenek bolluğu nedeniyle bunun imkansız olduğunu söyledi. Şakayla karışık, "Bu çok zor, nereden başlayacağımı bilemezdim!" dedi.
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