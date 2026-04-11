Ölümden döndü... Arsenal, City'ye Premier Lig şampiyonluğunu hediye etti

Arsenal, 32. haftada kendi sahasında ve taraftarlarının önünde Bournemouth'a 1-2 yenilerek Premier Lig şampiyonluğu yarışını kızıştırdı.

Arsenal, Premier Lig'de 70 puanda kalarak, en yakın takipçisi Manchester City'den 9 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Manchester City, aynı hafta kapsamında Pazar akşamı Chelsea ile karşılaşacak ve ayrıca Crystal Palace ile ertelenen bir maçı da var.

Manchester City, Chelsea ve Crystal Palace'ı yenerse, Arsenal ile arasındaki farkı sadece 3 puana indirecek.

