Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

Ölümden döndü... Arsenal, City'ye Premier Lig şampiyonluğunu hediye etti

Arsenal, 32. haftada kendi sahasında ve taraftarlarının önünde Bournemouth'a 1-2 yenilerek Premier Lig şampiyonluğu yarışını kızıştırdı.

Arsenal, Premier Lig'de 70 puanda kalarak, en yakın takipçisi Manchester City'den 9 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Manchester City, aynı hafta kapsamında Pazar akşamı Chelsea ile karşılaşacak ve ayrıca Crystal Palace ile ertelenen bir maçı da var.

Manchester City, Chelsea ve Crystal Palace'ı yenerse, Arsenal ile arasındaki farkı sadece 3 puana indirecek.

Ayrıca okuyun

Fotoğraf... İptal edilen gol, Barcelona'yı şaşkına çevirdi

    Doğrudan karşılaşma şampiyonluk mücadelesini belirleyecek

    Arsenal, önümüzdeki Pazar günü Premier Lig'in 33. haftasında rakibi Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda konuk olacak.

    Bu merakla beklenen karşılaşma, Arsenal ve Manchester City arasındaki şampiyonluk mücadelesinde büyük önem taşıyor.

    Manchester City, geçtiğimiz Mart ayında İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i 2-0 mağlup ettikten sonra, bu maçta yüksek bir moralle sahaya çıkacak.

    City, Chelsea'yi yenerse, ertelenen bir maçı da hesaba katıldığında puanını 64'e çıkaracak.

    Dolayısıyla, City'nin Arsenal'i yenmesi halinde puanını 67'ye çıkaracak ve bu da, ertelenen Crystal Palace maçını kazanması durumunda Arsenal ile eşit puana ulaşacağı anlamına geliyor.

    Arsenal'in Manchester City'yi yenmesi ise, Mikel Arteta'nın takımını doğrudan rakibini geride bırakarak Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştıracak.

    Arsenal ve City için riskli karşılaşmalar

    Manchester City maçının ardından Newcastle United, Arsenal'e konuk olacak ve bu, Gunners için zorlu bir karşılaşma olacak.

    Arsenal daha sonra Fulham'ı evinde ağırlayacak, ardından da West Ham deplasmanına çıkacak.

    Arsenal, Burnley'i ağırlayacak ve ardından Premier Lig'i Crystal Palace ile oynayacağı maçla kapatacak.

    Manchester City ise Chelsea ve Arsenal maçlarının ardından Burnley'e, ardından da Everton'a konuk olacak.

    City, Brentford'u ağırlayacak, ardından da Bournemouth deplasmanına çıkacak.

    Manchester City ise Premier Lig'i, Etihad Stadyumu'nda Aston Villa ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

    Manchester City ile Crystal Palace arasında ertelenen maçın tarihi ise henüz belirlenmedi. 

    Manchester City ve ölümden dönüş

    Manchester City, Premier Lig sezonuna beklenmedik bir şekilde, ikinci ve üçüncü haftalarda Tottenham ve Brighton'a yenilerek başladı, ancak Manchester derbisinde 3-0 galip gelerek rotasını düzeltti.

    4. haftada Arsenal ile 1-1 berabere kalan City, Burnley, Brentford ve Everton'ı yenerek galibiyet serisine geri döndü, ancak ardından Aston Villa'ya yenildi.

    City, sonuçlarda dalgalanma yaşadı; Bournemouth ve Liverpool'u yendi, ancak Newcastle'a yenildi.

    Manchester City, 2026 yılına Premier Lig'de üst üste 4 maç kazanamayarak felaket bir başlangıç yaptı.

    City, Sunderland, Chelsea ve Brighton ile berabere kaldı, ardından komşusu United'a yenildi, ancak Wolverhampton'ı 2-0 yenerek toparlandı ve Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

    Ayrıca Manchester City, Nottingham ve West Ham ile berabere kalarak 4 puan kaybetti.

    Pep Guardiola'nın takımının, birçok aksilik yaşamasına rağmen kritik anda ayağa kalkması ve Premier Lig şampiyonluğu için güçlü bir şekilde yarışa geri dönmesi takdir ediliyor.

