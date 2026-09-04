Botta ile yaptığı bir söyleşide trajik çöküşü üzerine konuşan eski forvet, derin acısını şu sözlerle açıkça ortaya koydu: "Beni ölü sanmaları daha iyi... Var olduğumu kimsenin bilmesini istemiyorum."

İçinde bulunduğu koşullara dair alarm, ilk olarak amatör bir takımdan eski takım arkadaşlarının kötüleşen sağlığı konusunda endişelerini dile getirmesinin ardından yayıldı. Madde bağımlılığıyla mücadelesi ise futbolculuk kariyerine dayanıyor; rutin doping kontrollerinde iki kez kenevir nedeniyle pozitif sonuç verdi.



