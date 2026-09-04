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Çeviri:

"Ölü olduğumu sanmaları daha iyi!" - Eski Corinthians ve Vasco forveti Regis Pitbull, ağır crack bağımlılığı nedeniyle sokaklarda yaşıyor

Corinthians
Regis Pitbull
Vasco da Gama
Serie A

Corinthians ve Vasco da Gama'nın eski forveti Regis Pitbull, şu anda ağır bir crack kokain bağımlılığıyla mücadele ederken Sao Paulo sokaklarında yaşıyor. 49 yaşındaki eski profesyonel futbolcu, yıllar süren madde bağımlılığının ardından tamamen tanınmaz hale geldi; bu durum onu ailesinden kopardı ve derme çatma kamplarda sığınmak zorunda bıraktı.

  • Forvet, sokakta evsizlikle mücadele ediyor

    Eski Ponte Preta, Corinthians ve Vasco forveti Regis, Globo Esporte muhabiri Emilio Botta'nın haberine göre, şu anda Sao Paulo'nun kuzey bölgesindeki Pirituba'nın sokak ve ara sokaklarında yaşıyor. 49 yaşındaki eski futbolcu, molozlar ve birikmiş atıklarla çevrili küçük bir meydanda, brandaların, yıpranmış battaniyelerin ve kartonların altında barınıyor. Crack kokain bağımlılığıyla verdiği yıkıcı mücadele, onun evine, onuruna ve aile ile arkadaşlarından gördüğü desteğin neredeyse tamamına mal oldu.


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    Yürek burkan çaresizlik gözler önüne serildi

    Botta ile yaptığı bir söyleşide trajik çöküşü üzerine konuşan eski forvet, derin acısını şu sözlerle açıkça ortaya koydu: "Beni ölü sanmaları daha iyi... Var olduğumu kimsenin bilmesini istemiyorum."

    İçinde bulunduğu koşullara dair alarm, ilk olarak amatör bir takımdan eski takım arkadaşlarının kötüleşen sağlığı konusunda endişelerini dile getirmesinin ardından yayıldı. Madde bağımlılığıyla mücadelesi ise futbolculuk kariyerine dayanıyor; rutin doping kontrollerinde iki kez kenevir nedeniyle pozitif sonuç verdi.


  • Bağımlılık, kulüp kulüp dolaşan bir futbolcunun kariyerini raydan çıkardı

    Forvet oyuncusu, Coritiba, Bahia, Portuguesa gibi takımların yanı sıra Japonya, Türkiye ve Suudi Arabistan’daki dönemlerini de kapsayan gezgin futbolculuk kariyeri boyunca 170 resmi maçta 49 gol kaydetti. Ancak profesyonel futboldan emekli olduktan sonra yasa dışı uyuşturucular, özel yaşamı üzerindeki kontrolünü giderek aşındırdı. 2025’te bir apartman yöneticisine saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından yaşadığı hukuki sorunlar da durumunu daha kötü hâle getirdi ve bu süreç sonunda kendi dairesinden çıkarılmak zorunda kaldı.

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    Hukuki mücadeleler geleceği gölgeliyor

    Regis'in elinde kalan tek daire, ödenmemiş aidat borçları ve emlak vergileri nedeniyle artan borçlar yüzünden artık hukuki sürece konu olmuş durumda. Yaklaşan yargı kararıyla haciz tehdidine rağmen, Globo Esporte onun bir gün bu mülke geri dönme umudunu hâlâ koruduğunu bildirdi.

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