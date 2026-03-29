Ryan Tolmich

"Olması gerekiyorsa, şimdi olsun" - Jeremy Doku'nun savunmayı alt üst etmesinin ardından ABD Milli Takımı acı bir ders aldı: Belçika'ya 5-2 yenildikleri maçın kazananları ve kaybedenleri

Savunma hataları ve formda olmayan Jeremy Doku, ABD Milli Takımı’nın Belçika’ya karşı aldığı ağır yenilgide zayıf yönlerini ortaya çıkardı ve Dünya Kupası öncesinde yeni endişeler uyandırdı.

ATLANTA -- 5-2'lik bir mağlubiyette olumlu yanlar bulmak kolay değil, ancak ABD Erkek Milli Takımı Cumartesi günü Belçika'ya ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra teknik direktör Mauricio Pochettino yine de bu olumlu yanları aramaya koyuldu.

Ele alınacak pek çok nokta vardı. ABD savunması hataya meyilliydi ve yoğunluktan yoksundu, bitiricilik ise yetersizdi. Ve en önemli anlarda ABD sadece gol atamadı, kontrolü Belçika'ya kaptırdı ve Belçika da bunu defalarca cezalandırdı. Pochettino ve ekibi için öğrenilecek dersler bol olacak, ancak bunları öğrenmek için zaman daralıyor.

Ancak Pochettino, işin incelikli kısmına da değindi. Skorun hikayenin tamamını anlatmadığını söyledi ve Belçika teknik direktörü Rudi Garcia da ona katıldı. Maçın büyük bir bölümünde ABD Milli Takımı, Belçika ile başa baş oynadı. Sorun, bunu yapamadıkları anlarda Belçika'nın onlara bedelini ödetmesi ve ABD'nin olumlu yönlerine rağmen endişe verici bir gol sayısına ulaşmasıydı. 

"Verilerin bazen biraz yanıltıcı olduğu doğru," dedi Pochettino, "Ve evet, verileri istediğiniz şekilde manipüle edebilirsiniz, ancak 5-2 kaybettiğinizde, insanları olumlu şeyler olduğuna ikna edecek hiçbir şey söyleyemezsiniz. Mesele şu ki, şu anda soyunma odasında olumlu şeyler görüyoruz ve buradan yola çıkarak ilerleyebiliriz."

Yapılacak çok iş var. Çığır açan bir sonbaharın ardından, USMNT'nin kusurları Cumartesi günü Atlanta'da yeniden ortaya çıktı. Kapanışlarda yavaştılar, yoğunluktan yoksundular ve iletişim kurmakta zorlandılar. Ve maçın kaderinin belirleneceği anlarda çok naif davrandılar. Belçika, geçen Dünya Kupası'nda ABD'yi eleyen Hollanda takımı gibi, Matt Turner'ın deyimiyle "acı çekebildi" ve önemli anlarda organize ve disiplinli kalmayı başardı. Buna karşılık ABD, maç aynı şeyi gerektirdiğinde hemen dağıldı.

Öyleyse, bunun şimdi olması iyi bir şey olabilir mi? Belki. Bu, mutlaka gelecekte olacakların habercisi değil; zira geçen döngüde Eylül ayında Suudi Arabistan ve Japonya’ya karşı alınan yenilgiler, Dünya Kupası’ndaki nihai performans üzerinde pek bir etki yaratmamıştı. Sonuçta bu, sadece geçici bir aksaklık olabilir. Bir ders olabilir. Ya da endişe verici bir ön izleme olabilir. Sonuçta, bu yaz gelene kadar kimse tam olarak bilemeyecek.

Pochettino, "Bence çok iyi, çok yakışıklı, çok şık giyimli ve Amerikalı olduğumuz gibi yanlış bir düşünceyle oraya gidebiliriz" dedi. "Dünya Kupası'nı kazanmak, gruptan çıkmak ve Paraguay'ı yenmek istiyorsak bunu hissetmek iyidir. Bu tür rakipleri yenmek istiyorsak, sizce onlar mücadele etmeyecek mi?"

"Bu tür bir sonucun şimdi ortaya çıkması her zaman daha iyidir," diye ekledi. "Elbette başka bir sonucu tercih ederdim, ama eğer olması gerekiyorsa, şimdi olsun, çünkü önümüzdeki maçlarda neyle karşılaşacağımızı biliyoruz."

GOAL, Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...

    MAĞLUP: ABD Erkek Milli Takımı'nın savunması

    Suçu tek bir kişiye yükleyemeyiz. Bu, tüm takımın ortak çabasıyla ortaya çıkan bir yenilgidir; çünkü ABD Milli Takımı’nın bu şekilde teslim olması, tüm takımın katkısıyla gerçekleşmiştir.

    Pochettino maç sonrası yaptığı açıklamada, "Yoğunluğumuzu biraz kaybettik" dedi. "Diğer pozisyonlarda üstünlüğümüz vardı, ancak ilk golde olduğu gibi yeterince agresif olamadık. Bu pozisyonda, sanırım ceza sahası içinde 10 oyuncumuz vardı, ancak yeterince agresif olamadık. Bu enerjiyi maç boyunca sürdürmemiz gerekiyor. Bence asıl zorluk bu. Bu zorluk bizim için iyi bir gerçeklik kontrolü çünkü şu anda bu tür bir durumu hissetmemiz gereken bir andayız."

    Pochettino'nun da belirttiği gibi, Belçika'nın gol yağmuru büyük ölçüde toplu hataların bir sonucu olarak geldi. Pochettino'nun başından beri şüpheli olduğunu söylediği penaltı dışında, Belçika'nın diğer tüm gollerinde bir tür grup çöküşü yaşandı. Oyuncular yanlış yöne yönlendirildi, yardımcı savunmacılar pres yapmadı ve şut çekenlere çok fazla hareket alanı tanındı. Bu bireysel bir başarısızlık değil, bir grup bireyin başarısızlığıdır.

    Yıldız stoper Chris Richards sağlıklı olsaydı durum değişir miydi? Belki, ama yine de bu tek bir kişinin hatası değildi. USMNT'nin savunma hattı, orta saha ve hücum hepsi eşit ölçüde rol oynadı ve Portekiz karşısında benzer bir kaderi yaşamak istemiyorlarsa her birim enerjisini ve iletişimini artırmak zorunda kalacak.

    KAZANAN: Jeremy Doku

    Kesinlikle durdurulamaz. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bazen bir takım, elindeki tüm savunmacıları adeta parçalayan, değeri 50-100 milyon dolar arasında değişen bir kanat oyuncusuyla karşılaşır.

    ABD Milli Takımı bunu bu sonbaharın başlarında Son Heung-Min karşısında gördü ve Cumartesi günü tekrar gördü. Bu seviyede, tek bir kanat oyuncusu maçı ele geçirebilir. Doku tam da bunu yaptı, defans oyuncularını istediği gibi geçip o kadar çok dikkat çekti ki, Belçika'nın geri kalan hücum oyuncuları onun etrafında boşluklar buldu.

    "Doku gibi, sizi farklı şekillerde açığa çıkarabilecek oyuncular var," dedi Manchester City yıldızını savunmaktan başlıca sorumlu olan Tim Weah. "Onun bizim ceza sahasına yaklaşma ve top sürme özgürlüğü olmayacağı yerlere daha fazla oyuncu göndermeye çalışmak. Bunlar antrenmanda ayarlayabileceğiniz küçük şeyler. Sanırım bu kadar üretken bir kanat oyuncusuna karşı ilk kez oynadık."

    Maç sonrası basın toplantısında Pochettino, Weah'ın Doku'yu nasıl idare ettiğini övdü, bunun yerine etrafındaki yardım eksikliğine işaret etti. Oyun planı, Doku'yu bir grup olarak savunmaktı, ancak iletişim çok sık bozuldu ve bu da onun bir savunmacıyı izole etmesine ve en iyi yaptığı şeyi yapmasına izin verdi: top sürmek. 

    Bu, ABD'nin bu yaz karşılaşabileceği durumun zamanında bir hatırlatması. Dünya Kupası bu tür oyuncular üzerine kuruludur ve ABD bu yaz bunlardan çok daha fazlasını görecek.

    KAZANAN: Weston McKennie

    McKennie'nin golü sanki bir ömür önce atılmış gibi gelecek. O anda maçın havası tamamen farklıydı ve o atmosfer, ABD Milli Takımı'nın sonradan yakaladığı havaya hiç benzemiyordu.

    Ancak bu gol önemliydi, çünkü ABD'nin görmesi gereken bir şeyi doğruladı: Juventus'ta oynayan McKennie'nin de aynı kalitede olduğunu.

    McKennie bu sezon Juve için çok önemli bir rol oynadı ve en kritik anlarda çok önemli goller attı. Cumartesi günü de bunu yaptı, rakipsiz bir şekilde arka direğe koştu ve kolaylıkla golü attı. Bu, McKennie'nin duran toplarda ne kadar tehlikeli olduğunun ve genel olarak bir maçı ne kadar çabuk değiştirebileceğinin bir başka örneğiydi.

    Sonrasında yaşanan her şey, o anı önemsiz kıldı. Odak noktası, haklı olarak, USMNT'nin açılış golü değil, Belçika'nın golleri olacak. Yine de, olumlu bir yan varsa, o da Weston McKennie'ydi - bu takımın Dünya Kupası'na doğru ilerlerken ona daha fazla güveneceği için ne kadar önemli olacağını hatırlattı.

    MAĞLUP: Christian Pulisic

    McKennie'nin formu sorgulanamazken, Christian Pulisic'inki sorgulanıyor. Bu soruların yanıtları Cumartesi günü bulunamadı.

    Pulisic, Belçika karşısında iyi pozisyonlar yakaladı. Üç şut çekti, ancak bunlardan biri hariç hepsi kaleyi bulmadı. Başka bir günde Pulisic bir, belki iki gol atardı. Bu sefer öyle olmadı ve bunun sonuçları oldu. Pulisic'in bir şansı kaçırmasından hemen sonra Belçika kontra atağa çıkarak öne geçen golü attı.

    "O fırsatlardan birinde daha iyisini yapabileceğimi hissediyorum," dedi. "Bu benim için sinir bozucu. Zor bir dönem geçirdim, ancak oyunumdan eminim ve fırsat yaratma konusunda kendimi iyi hissediyorum. Sadece pozitif kalmalı ve devam etmeliyim, ancak o anlarda kesinlikle daha soğukkanlı olmalıyım, çünkü o fırsatı kaçırırsanız onlar gol atar ve bu da oyunun gidişatını değiştirir."

    Ancak paniklemiyor. Kariyerinin bu noktasında Pulisic, her türlü iyi ve kötü formu yaşadı. Her zaman bir şekilde işler tersine döner.

    "Dizimden bir topu vurup gol yapabileceğimi biliyorum," diyor. "Durum değişecek. Şimdi paniğe kapılmayacağım. Bu yaza kadar durum değişecek. Yapabileceğim tek şey pozitif olmak."

    KAZANAN: Patrick Agyemang ve Ricardo Pepi

    Pochettino, yüksek yoğunlukta oynamanın önemini defalarca vurguladı. Bunu, oyuna sonradan giren iki forvetinden aldı.

    Zaman dolarken, ikili son bir olumlu an için bir araya geldi ve ABD'nin maçı nispeten iyi bir şekilde bitirmesine yardımcı oldu. Pepi baskı yaptı ve topu geri kazandı, pası doğrudan Agyemang'ın önüne yönlendirdi. Derby County forveti hata yapmadı ve yakın mesafeden şutunu ağlara göndererek skoru 1-2'ye getirdi.

    "Yedek kulübesinden yeni çıkmışken, etki yaratmak istersiniz," dedi Pepi maç sonrası. "İster asist olsun ister gol atmak olsun, kafamda sadece takıma yardım etmeye hazırım. Asist ya da gol, bu benim işim."

    Hem Pepi hem de Agyemang Cumartesi günü görevlerini yerine getirdiler. Salı günü Portekiz ile oynanacak maçta bu görevleri tekrar yerine getirmek için ne tür fırsatlar yakalayacaklarını görmek ilginç olacak.

    MAĞLUP: Matt Turner

    Maç sonrası gollerle ilgili sorulduğunda Pochettino, bunların Turner'ın suçu olarak gösterilemeyeceğini söyledi. Haklı. Turner bunlardan bir veya ikisinde daha iyi bir performans sergileyebilir miydi? Elbette, ancak Belçika'nın attığı beş golün arasında bariz bir hata yoktu.

    Ancak Turner durumun farkında. ABD Milli Takımı formasıyla çıktığı son iki maçta, dokuz kez ağlarından topu çıkarmak zorunda kaldı. Bu zor bir rakam, ama gerçek ve Turner bunun gerçekten göz ardı edilmesi zor bir durum olduğunu biliyor.

    "Sonuçta skor neyse odur," dedi Turner. "Beş gol yediğinizde görüntü pek iyi olmuyor, bu yüzden sinir bozucu. Bence bu, sahada işin iş kısmında, her iki tarafın da daha iyisini yapabileceği anlamına geliyor."

    Peki Turner için bundan sonra ne olacak? Öncelikle, hemen elini kaldırıp daha iyi olması gerektiğini söyledi. Dünya Kupası öncesinde zaman daralıyor olsa da, bir şans daha almayı umuyor.

    "Kendimi her zaman çok adil bir şekilde değerlendireceğim," dedi. "Daha önce de burada durup kendimi birçok kez eleştirdim, ancak bu gece bazı iyi anlarım olduğunu hissettim. Bazı iyi kurtarışlar yapabildim, ancak skorun maçın dengesini veya akışını yansıtmadığını düşündüğüm için, bir veya iki golü geri alabilmeyi dilerdim."

    MAĞLUP: Kit uyumsuzluğu

    Bu maçın en önemli çıkarımlarından biri olmasa da, yine de karşılaşmanın gidişatını etkileyen bir olaydı.

    İşte olanlar: maçtan önce her iki takım da hakemlerin onayına sunmak üzere formalarının fotoğraflarını gönderdi. Ardından maç günü her iki takımın formaları tekrar incelendi. Her şey onaylandı ve her iki takım da planladıkları formalarla oynadı, ancak maçın başlamasından sadece birkaç saniye sonra, formaların bir sorun olduğu anlaşıldı. Üstler birbirine çok benziyordu ve USMNT'nin mavi şortları ile Belçika'nın mavi çoraplarının kombinasyonu da pek yardımcı olmadı.

    Teknik olarak, her iki takım da ikinci yarıda formalarını değiştirebilirdi. Ne yazık ki, bu bir seçenek değildi. Belçika'nın yedek formaları, Meksika ile oynayacakları bir sonraki maçın yeri olan Chicago'ya çoktan gönderilmişti, bu da her iki takımın da formaları olduğu gibi kabul etmek zorunda kaldığı anlamına geliyordu.