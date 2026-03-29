"Olması gerekiyorsa, şimdi olsun" - Jeremy Doku'nun savunmayı alt üst etmesinin ardından ABD Milli Takımı acı bir ders aldı: Belçika'ya 5-2 yenildikleri maçın kazananları ve kaybedenleri

ATLANTA -- 5-2'lik bir mağlubiyette olumlu yanlar bulmak kolay değil, ancak ABD Erkek Milli Takımı Cumartesi günü Belçika'ya ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra teknik direktör Mauricio Pochettino yine de bu olumlu yanları aramaya koyuldu.

Ele alınacak pek çok nokta vardı. ABD savunması hataya meyilliydi ve yoğunluktan yoksundu, bitiricilik ise yetersizdi. Ve en önemli anlarda ABD sadece gol atamadı, kontrolü Belçika'ya kaptırdı ve Belçika da bunu defalarca cezalandırdı. Pochettino ve ekibi için öğrenilecek dersler bol olacak, ancak bunları öğrenmek için zaman daralıyor.

Ancak Pochettino, işin incelikli kısmına da değindi. Skorun hikayenin tamamını anlatmadığını söyledi ve Belçika teknik direktörü Rudi Garcia da ona katıldı. Maçın büyük bir bölümünde ABD Milli Takımı, Belçika ile başa baş oynadı. Sorun, bunu yapamadıkları anlarda Belçika'nın onlara bedelini ödetmesi ve ABD'nin olumlu yönlerine rağmen endişe verici bir gol sayısına ulaşmasıydı.

"Verilerin bazen biraz yanıltıcı olduğu doğru," dedi Pochettino, "Ve evet, verileri istediğiniz şekilde manipüle edebilirsiniz, ancak 5-2 kaybettiğinizde, insanları olumlu şeyler olduğuna ikna edecek hiçbir şey söyleyemezsiniz. Mesele şu ki, şu anda soyunma odasında olumlu şeyler görüyoruz ve buradan yola çıkarak ilerleyebiliriz."

Yapılacak çok iş var. Çığır açan bir sonbaharın ardından, USMNT'nin kusurları Cumartesi günü Atlanta'da yeniden ortaya çıktı. Kapanışlarda yavaştılar, yoğunluktan yoksundular ve iletişim kurmakta zorlandılar. Ve maçın kaderinin belirleneceği anlarda çok naif davrandılar. Belçika, geçen Dünya Kupası'nda ABD'yi eleyen Hollanda takımı gibi, Matt Turner'ın deyimiyle "acı çekebildi" ve önemli anlarda organize ve disiplinli kalmayı başardı. Buna karşılık ABD, maç aynı şeyi gerektirdiğinde hemen dağıldı.

Öyleyse, bunun şimdi olması iyi bir şey olabilir mi? Belki. Bu, mutlaka gelecekte olacakların habercisi değil; zira geçen döngüde Eylül ayında Suudi Arabistan ve Japonya’ya karşı alınan yenilgiler, Dünya Kupası’ndaki nihai performans üzerinde pek bir etki yaratmamıştı. Sonuçta bu, sadece geçici bir aksaklık olabilir. Bir ders olabilir. Ya da endişe verici bir ön izleme olabilir. Sonuçta, bu yaz gelene kadar kimse tam olarak bilemeyecek.

Pochettino, "Bence çok iyi, çok yakışıklı, çok şık giyimli ve Amerikalı olduğumuz gibi yanlış bir düşünceyle oraya gidebiliriz" dedi. "Dünya Kupası'nı kazanmak, gruptan çıkmak ve Paraguay'ı yenmek istiyorsak bunu hissetmek iyidir. Bu tür rakipleri yenmek istiyorsak, sizce onlar mücadele etmeyecek mi?"

"Bu tür bir sonucun şimdi ortaya çıkması her zaman daha iyidir," diye ekledi. "Elbette başka bir sonucu tercih ederdim, ama eğer olması gerekiyorsa, şimdi olsun, çünkü önümüzdeki maçlarda neyle karşılaşacağımızı biliyoruz."

