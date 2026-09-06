Ndiaye, sonunda resmi ilk maçında Man City formasını giydikten sonra heyecanını gizleyemedi. Eski Everton oyuncusu, City'nin Coventry karşısında aldığı dar farkla galibiyette merkezde yer alan isimlerden biri oldu; bu da onun Premier League'in elit seviyesine çıkmaya hazır olduğu yönündeki inancı güçlendirdi. Deneyimi değerlendiren Ndiaye, Manchester'daki yeni dönemine ilk maçında galibiyetle başlamanın ideal senaryo olduğunu hızlıca vurguladı.

"Gerçekten çok keyif aldım. Olmak istediğim seviye burası," dedi Ndiaye maç sonrası röportajında. "Galibiyetle başladım, daha iyi olamazdı. Harika hissettirdi, tabii ki maçı kazanmak istiyorduk. Son birkaç gün gerçekten çok iyi geçti. Artık City'deyim, bu yüzden mutluyum. Transferin tamamlanmasına mutluyum. Çocuklar beni çok iyi karşıladı."