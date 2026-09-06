Getty Images Sport
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'Olmak istediğim seviye bu' - Iliman Ndiaye, zorlu geçen Coventry galibiyetinde son gün transferi yıldızlaşırken Manchester City'deki 'mükemmel' başlangıcının keyfini çıkarıyor
Etihad'da rüya gibi bir başlangıç
Ndiaye, sonunda resmi ilk maçında Man City formasını giydikten sonra heyecanını gizleyemedi. Eski Everton oyuncusu, City'nin Coventry karşısında aldığı dar farkla galibiyette merkezde yer alan isimlerden biri oldu; bu da onun Premier League'in elit seviyesine çıkmaya hazır olduğu yönündeki inancı güçlendirdi. Deneyimi değerlendiren Ndiaye, Manchester'daki yeni dönemine ilk maçında galibiyetle başlamanın ideal senaryo olduğunu hızlıca vurguladı.
"Gerçekten çok keyif aldım. Olmak istediğim seviye burası," dedi Ndiaye maç sonrası röportajında. "Galibiyetle başladım, daha iyi olamazdı. Harika hissettirdi, tabii ki maçı kazanmak istiyorduk. Son birkaç gün gerçekten çok iyi geçti. Artık City'deyim, bu yüzden mutluyum. Transferin tamamlanmasına mutluyum. Çocuklar beni çok iyi karşıladı."
- Getty Images Sport
Sakatlık endişesi ve Maresca'ya övgü
İkinci yarının son bölümünde Ndiaye’nin sahada tedavi görmek zorunda kalması, Etihad taraftarları için kısa süreli bir endişe yarattı. Kanat oyuncusu, 87. dakikada sonunda altyapıdan yetişen Ryan McAidoo’ya yerini bıraktı ve bu da ilk maçının fiziksel bir sorunla noktalanmış olabileceği yönündeki korkuları artırdı. Ancak Ndiaye, maçın ardından bu değişikliğin nedenini Premier League’in yoğunluğuna bağlayarak uzun vadeli herhangi bir endişeyi hızla reddetti.
Durumu sorulduğunda kanat oyuncusu, “Hayır, hayır [ciddi bir şey yok]. Biraz kramp,” diye açıklık getirdi. Yeni teknik direktörüne de değinen Ndiaye, “Harikaydı. Üst düzey bir teknik direktör. Birbirimize de söylediğimiz gibi, bütün maçlar zor geçecek” dedi.
Taktik uyum ve takımdan haberler
Maresca, yeni transferlerine önemli ölçüde güven duyduğunu hem Ndiaye'ye hem de son gün transferlerinden Enzo Fernandez'e ilk 11'de yer vererek gösterdi. Fernandez'in ilk 11'de başlaması kararı, ısınmada yaşanan son dakika gelişmesinden de kısmen etkilendi; altyapıdan yetişen Nico O’Reilly, darbe aldıktan sonra kadrodan çıkmak zorunda kaldı. Bu son dakika değişikliği, topa erken bölümde hakim olan ev sahibinin ritmini pek bozmadı. Galibiyet golü 26. dakikada geldi; Erling Haaland, Antoine Semenyo'nun ortasında en yükseğe çıkarak kafayla ağları havalandırdı.
Yeni transferlerle oturmuş iskelet arasındaki uyum, ilk yarı boyunca açıkça görüldü. Ndiaye'nin oyunu genişletme becerisi, Fernandez gibi oyuncuların merkez bölgelerde etkili olabilmesi için gerekli alanı sağladı. Skorun kısır kalmasına rağmen, Maresca'nın ekibinin ortaya koyduğu taktik disiplin, antrenman sahasında yapılan çalışmanın bir göstergesiydi.
- AFP
Gelecek için hedefler
Ndiaye için Manchester City'ye transfer olmak, kariyer açısından sadece bir sıçrama anlamına gelmiyor; aynı zamanda oyunun en büyük kupaları için mücadele etme arzusunu gerçekleştirmek anlamı taşıyor. Kanat oyuncusu, kupa kazanma açlığını açıkça dile getirirken, ilk maçının kulüpteki yolculuğunun sadece başlangıcı olduğunu belirtti
Dniaye, "Umarım böyle devam eder. Her şey bitmiş değil, burada hâlâ başarmam gereken çok şey var, kupalar; buraya gelme nedenim buydu. Umarım her şey iyi gider. Geleceğin bizim için neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
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