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Ollie Watkins Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gitmek isterken Jean-Philippe Mateta hedefe alındı
Bir forvet ikilemiyle karşı karşıya
GiveMeSport'a göre, Aston Villa, yıldız forveti Ollie Watkins'in ayrılık için aktif şekilde bastırması nedeniyle transfer piyasasında çalkantılı bir dönemden geçiyor. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Unai Emery'nin ekibi, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen ilginin ve Al-Hilal'in reddedilen birden fazla teklifinin ardından İngiltere milli oyuncusundan gelir elde edip etmeme konusunda karar vermek zorunda.
Kulüpteki belirsizlik, açılış maçında Brighton'a karşı alınan moral bozucu 4-0'lık yenilginin ardından zor bir döneme denk geldi. Watkins'in dikkat çekici şekilde forma giymediği bu maçın ardından, kadroya alınmayan ve huzursuz olan bir oyuncuyu takımda tutmak giderek daha savunulamaz bir hale geliyor ve Villa'yı son tarih öncesinde seçeneklerini değerlendirmeye zorluyor.
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Yerine geçecek isim olarak Mateta hedefleniyor
Chelsea'den Nicolas Jackson gibi alternatif hedeflerle anılsa da Villa, Crystal Palace forveti Jean-Philippe Mateta'yı öncelikli halef olarak belirledi. Haberler, Midlands ekibinin Fransız golcü için olası bir anlaşma konusunda şimdiden ön görüşmeler yaptığını gösteriyor.
Mateta'nın transferi, Selhurst Park'taki sözleşme durumu nedeniyle giderek daha mümkün görünüyor. Mevcut kontratının bitmesine yalnızca 12 ay kalan oyuncu için Palace'ın, sözleşmesinin son yılının geçerliliğine ilişkin yakın zamanda yaşanan kamuya açık anlaşmazlığın ardından teklifleri dinlemeye açık olduğu bildiriliyor.
Premier League'de kanıtlanmış kalite
Mateta, İngiltere'nin en üst düzey liginde anında skor katkısı arayan kulüpler için onu cazip bir seçenek hâline getiren güçlü bir yurt içi performans geçmişine sahip. 2025-26 Premier League sezonunda güçlü santrfor, Crystal Palace formasıyla 32 maça çıktı ve 12 gol attı.
Gol katkısının ötesinde, fiziksel varlığı da maç başına ortalama iki şut çekmesi ve 2,1 hava topu mücadelesi kazanması gibi etkileyici temel verilerle öne çıkıyor. Jackson gibi alternatifleri kadroya katmak zor olabilirken, Mateta Villa'nın hücum hattı için kolayca ulaşılabilir bir çözüm sunuyor.
- Getty Images Sport
Bir anlaşmayı tamamlamak için acele ediyor
Villa yönetiminin hücum hattındaki çıkmazı çözüp Emery'e sezon için gerekli araçları sağlaması adına zaman daralıyor. Eğer Watkins'in ayrılığına onay vermeyi seçerlerse, yerine birini bulmak ve daha fazla aksaklığı önlemek için hemen harekete geçilmesi gerekiyor.
Önümüzdeki günler, Villa'nın yüksek riskli bu geçiş sürecini başarıyla yönetip yönetemeyeceğini ve sezonunu yeniden rayına oturtup oturtamayacağını belirleyecek. Transfer dönemi kapanmadan önce kulübün hangi yöne gideceğine karar vermesi sırasında taraftarlar da yakından takipte olacak.
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