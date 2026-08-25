Chelsea'den Nicolas Jackson gibi alternatif hedeflerle anılsa da Villa, Crystal Palace forveti Jean-Philippe Mateta'yı öncelikli halef olarak belirledi. Haberler, Midlands ekibinin Fransız golcü için olası bir anlaşma konusunda şimdiden ön görüşmeler yaptığını gösteriyor.

Mateta'nın transferi, Selhurst Park'taki sözleşme durumu nedeniyle giderek daha mümkün görünüyor. Mevcut kontratının bitmesine yalnızca 12 ay kalan oyuncu için Palace'ın, sözleşmesinin son yılının geçerliliğine ilişkin yakın zamanda yaşanan kamuya açık anlaşmazlığın ardından teklifleri dinlemeye açık olduğu bildiriliyor.