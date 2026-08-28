Pazar günü Brighton deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgide forma giymemesiyle ilgili yoğun spekülasyonların ardından, Unai Emery artık Watkins'in oynamayı reddettiğini doğruladı. Teknik direktörün de doğruladığı üzere Watkins daha sonra kulüpten ve takımdan özür diledi. Emery, daha önce forvetle ilgili sorulara, bunun oyuncuyu ilgilendiren bir mesele olduğunu söyleyerek gizemli yanıtlar vermişti. Ancak deneyimli çalıştırıcı şimdi durumu netleştirdi.

"Brighton maçının ardından bize üzgün olduğunu ve hata yaptığını söyledi. Haksızdı ama bunu kabul ettik. Oyuncular da öyle," diyen Emery, ani kadro dışı kalışın etrafındaki gizeme son noktayı koydu.