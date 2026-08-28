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Ollie Watkins, Suudi Arabistan'a transferi öncesinde Brighton maçını kaçırdığı için Aston Villa kadrosundan özür diledi
Brighton yokluğunun ardından özrü kabul edildi
Pazar günü Brighton deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgide forma giymemesiyle ilgili yoğun spekülasyonların ardından, Unai Emery artık Watkins'in oynamayı reddettiğini doğruladı. Teknik direktörün de doğruladığı üzere Watkins daha sonra kulüpten ve takımdan özür diledi. Emery, daha önce forvetle ilgili sorulara, bunun oyuncuyu ilgilendiren bir mesele olduğunu söyleyerek gizemli yanıtlar vermişti. Ancak deneyimli çalıştırıcı şimdi durumu netleştirdi.
"Brighton maçının ardından bize üzgün olduğunu ve hata yaptığını söyledi. Haksızdı ama bunu kabul ettik. Oyuncular da öyle," diyen Emery, ani kadro dışı kalışın etrafındaki gizeme son noktayı koydu.
Duygusal ayrılık ve mali kararlar
Aston Villa, kulüp adına tüm kulvarlarda 108 gol atan Watkins için Suudi ekibi Al-Hilal ile 51 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı. Midlands'taki döneminin tartışmalı şekilde sona ermesine rağmen Emery, kulübün aldığı stratejik mali kararları savunurken duygusal bir veda mesajı verdi.
Emery, "Onun bağlılığı ve davranışları harikaydı. Harika bir insan, oyuncu olarak olduğundan da öte harika bir insan. Ona büyük bir sarılmayla ve küçük gözyaşlarıyla 'güle güle' dedim" dedi. Satışlara da değinen Emery, "Kulüp için iyi olduğu için bu kararları aldık. Elbette oyuncu satan bir kulüp olmak istemiyoruz ama bu sorumluluk var" ifadelerini kullandı.
Jackson ve Goretzka ile yeniden yapılanma
Watkins'in ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak için Aston Villa, Chelsea'nin Nicolas Jackson'ını 65 milyon sterline kadrosuna katma konusunda anlaşmayı tamamlamaya hazırlanıyor. Kulüp ayrıca orta sahasını, Bayern Münih'ten bonservissiz olarak Leon Goretzka'yı transfer ederek güçlendirdi.
Emery ayrıca taraftarlara, ayrılıklarla ilgili olarak kulübün daha geniş kapsamlı finansal stratejisine güvenmeleri çağrısında bulundu. Emery, "Geçen yıl bazı oyuncularla nasıl geliştiğimiz ve şimdi bazı oyuncuları nasıl satabileceğimiz, tamamen doğru bir karar. Takımı mümkün olduğunca hızlı yeniden kurmalıyız. [Taraftarlar] izlediğimiz yolu ve neden bazı kararlar aldığımızı kabul etmek zorunda" dedi. Goretzka hakkında ise, "O bir kazanan. Son derece rekabetçi bir oyuncu, kadromuza katmak için iyi bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
- AFP
Arsenal'a karşı ilerliyor
Aston Villa, pazartesi günü Arsenal'ı ağırlamadan önce yeni gelen oyuncularını hızla takıma entegre etmek zorunda. Kulüp, Jackson'ın Premier League karşılaşmasına yetişmesi için zamanında lisansının çıkarılmasını sağlamaya çalışıyor. Bu arada Goretzka fit durumda geldi ve iyi çalışıyor; Emery, orta sahanın yakında sahada olmasını umuyor. Watkins cuma günü Suudi Arabistan'a giderken, Aston Villa açılış haftasında aldığı ağır yenilginin ardından hemen toparlanmayı hedefleyecek.
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