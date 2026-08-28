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Ollie Watkins Unai Emery Aston Villa 2025-26 Europa LeagueGetty
Moataz Elgammal

Çeviri:

Ollie Watkins, Suudi Arabistan'a transferi öncesinde Brighton maçını kaçırdığı için Aston Villa kadrosundan özür diledi

O. Watkins
U. Emery
Aston Villa
Premier Lig

Ollie Watkins, Brighton deplasmanında alınan ağır yenilgide oynamayı reddetmesinin ardından Unai Emery ve Aston Villa'daki takım arkadaşlarından özür diledi. İngiltere forveti, kârlı bir transferini Suudi Pro Ligi ekibi Al-Hilal'e tamamlamaya çalıştığı için Premier League maçında forma giymeye uygun olmadığını bildirdi. Aston Villa ise hızlı davrandı ve onun yerine Nicolas Jackson'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

  • Brighton yokluğunun ardından özrü kabul edildi

    Pazar günü Brighton deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgide forma giymemesiyle ilgili yoğun spekülasyonların ardından, Unai Emery artık Watkins'in oynamayı reddettiğini doğruladı. Teknik direktörün de doğruladığı üzere Watkins daha sonra kulüpten ve takımdan özür diledi. Emery, daha önce forvetle ilgili sorulara, bunun oyuncuyu ilgilendiren bir mesele olduğunu söyleyerek gizemli yanıtlar vermişti. Ancak deneyimli çalıştırıcı şimdi durumu netleştirdi.

    "Brighton maçının ardından bize üzgün olduğunu ve hata yaptığını söyledi. Haksızdı ama bunu kabul ettik. Oyuncular da öyle," diyen Emery, ani kadro dışı kalışın etrafındaki gizeme son noktayı koydu.

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  • Duygusal ayrılık ve mali kararlar

    Aston Villa, kulüp adına tüm kulvarlarda 108 gol atan Watkins için Suudi ekibi Al-Hilal ile 51 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı. Midlands'taki döneminin tartışmalı şekilde sona ermesine rağmen Emery, kulübün aldığı stratejik mali kararları savunurken duygusal bir veda mesajı verdi.

    Emery, "Onun bağlılığı ve davranışları harikaydı. Harika bir insan, oyuncu olarak olduğundan da öte harika bir insan. Ona büyük bir sarılmayla ve küçük gözyaşlarıyla 'güle güle' dedim" dedi. Satışlara da değinen Emery, "Kulüp için iyi olduğu için bu kararları aldık. Elbette oyuncu satan bir kulüp olmak istemiyoruz ama bu sorumluluk var" ifadelerini kullandı.

  • Jackson ve Goretzka ile yeniden yapılanma

    Watkins'in ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak için Aston Villa, Chelsea'nin Nicolas Jackson'ını 65 milyon sterline kadrosuna katma konusunda anlaşmayı tamamlamaya hazırlanıyor. Kulüp ayrıca orta sahasını, Bayern Münih'ten bonservissiz olarak Leon Goretzka'yı transfer ederek güçlendirdi.

    Emery ayrıca taraftarlara, ayrılıklarla ilgili olarak kulübün daha geniş kapsamlı finansal stratejisine güvenmeleri çağrısında bulundu. Emery, "Geçen yıl bazı oyuncularla nasıl geliştiğimiz ve şimdi bazı oyuncuları nasıl satabileceğimiz, tamamen doğru bir karar. Takımı mümkün olduğunca hızlı yeniden kurmalıyız. [Taraftarlar] izlediğimiz yolu ve neden bazı kararlar aldığımızı kabul etmek zorunda" dedi. Goretzka hakkında ise, "O bir kazanan. Son derece rekabetçi bir oyuncu, kadromuza katmak için iyi bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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    Arsenal'a karşı ilerliyor

    Aston Villa, pazartesi günü Arsenal'ı ağırlamadan önce yeni gelen oyuncularını hızla takıma entegre etmek zorunda. Kulüp, Jackson'ın Premier League karşılaşmasına yetişmesi için zamanında lisansının çıkarılmasını sağlamaya çalışıyor. Bu arada Goretzka fit durumda geldi ve iyi çalışıyor; Emery, orta sahanın yakında sahada olmasını umuyor. Watkins cuma günü Suudi Arabistan'a giderken, Aston Villa açılış haftasında aldığı ağır yenilginin ardından hemen toparlanmayı hedefleyecek.

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