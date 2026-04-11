Watkins, tüm turnuvalarda toplam 12 gol atmasına rağmen zorlu bir sezon geçirdi. Forvet, Euro 2024'te İngiltere formasıyla sergilediği kahramanlıkların ardından belirlediği standartları korumaya çalışırken, bu sezonun kendisini zihinsel olarak zorladığını itiraf etti.

Watkins, Avrupa Ligi çeyrek finallerinin ilk ayağında Villa'nın Bologna'yı 3-1 yendiği maçta iki gol attıktan sonra BBC'ye "Kariyerim boyunca bu sezon en zorlu olanıydı" dedi. "Bugün bulunduğum yere gelmek için çok iyi iş çıkardım ve Avrupa'da gol atarak yeni bir seviyeye ulaştım. Bu beklentiyi kendin yaratıyorsun."

"Euro 2024'te (Hollanda'yı yendikleri yarı final maçında) İngiltere formasıyla gol attığımda, gözler daha çok üzerimdeydi. Bu yıl istediğim seviyede olamadım ve bununla başa çıkmayı öğrenmek zor."

"Futbol her an değişebilir. Bir maçta üç gol atarsınız ve herkes formunuza kavuştuğunuzu söyler. Ancak bu yıl zor geçti, istediğim seviyede olamadım, her ne kadar yeteneklerime her zaman güveniyor olsam da. Önceki sezonlarda ulaştığım seviyeye geri dönebileceğimi biliyorum."