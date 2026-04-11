Ollie Watkins, Michael Owen'ın Aston Villa'nın forvetine İngiltere ile Dünya Kupası hayallerini gerçekleştirmek için "öfkeli" oynamasını söylediğini açıkladı
Watkins, Owen'dan tavsiye istiyor
Aston Villa'nın forveti Watkins, oyununu geliştirip milli takımda yer alma şansını artırmak amacıyla Owen ile düzenli olarak iletişim halinde olduğunu açıkladı. Watkins, hem kulüp hem de milli takımda en üst seviyeye ulaşmış bir oyuncudan bilgi almak için sosyal medya aracılığıyla Owen'a doğrudan ulaştığını belirtti. Villa'nın forveti, Owen gibi deneyimli birinden öğrenmenin, kendisini bu kadar tehlikeli bir forvet yapan o hırsı yeniden kazanmasına yardımcı olacağına inanıyor.
Owen, Villa'nın forvetine daha agresif oynamasını tavsiye ediyor
Watkins, aralarındaki sohbetlerin nasıl başladığını ve eski Liverpool ve Real Madrid forvetinin kendisine neler söylediğini anlattı. 30 yaşındaki oyuncu, Owen’ın en önemli tavsiyesinin basit olduğunu söylüyor: öfkeyle oyna ve savunmacılar için sürekli bir baş belası ol.
Daily Mail'in aktardığına göre, "Michael Owen ile oldukça sık konuşuyorum" dedi. "Benim ulaşamadığım seviyelere ulaşmış biri olan o, nasıl düşündüğümü biliyor ve bana tavsiyelerde bulunabiliyor. Benim konumumda olup bu tür insanlara ulaşabilmek çok güzel. Ona Instagram'dan bir mesaj attım ve sohbet ettik. Öfkeyle oynadığımda ve rakipler için baş belası olduğumda en iyi performansımı sergilediğimi düşünüyor. Bunu mümkün olduğunca sahaya yansıtmamı istiyor."
Euro 2024'ün ardından yaşanan zorluklar
Watkins, tüm turnuvalarda toplam 12 gol atmasına rağmen zorlu bir sezon geçirdi. Forvet, Euro 2024'te İngiltere formasıyla sergilediği kahramanlıkların ardından belirlediği standartları korumaya çalışırken, bu sezonun kendisini zihinsel olarak zorladığını itiraf etti.
Watkins, Avrupa Ligi çeyrek finallerinin ilk ayağında Villa'nın Bologna'yı 3-1 yendiği maçta iki gol attıktan sonra BBC'ye "Kariyerim boyunca bu sezon en zorlu olanıydı" dedi. "Bugün bulunduğum yere gelmek için çok iyi iş çıkardım ve Avrupa'da gol atarak yeni bir seviyeye ulaştım. Bu beklentiyi kendin yaratıyorsun."
"Euro 2024'te (Hollanda'yı yendikleri yarı final maçında) İngiltere formasıyla gol attığımda, gözler daha çok üzerimdeydi. Bu yıl istediğim seviyede olamadım ve bununla başa çıkmayı öğrenmek zor."
"Futbol her an değişebilir. Bir maçta üç gol atarsınız ve herkes formunuza kavuştuğunuzu söyler. Ancak bu yıl zor geçti, istediğim seviyede olamadım, her ne kadar yeteneklerime her zaman güveniyor olsam da. Önceki sezonlarda ulaştığım seviyeye geri dönebileceğimi biliyorum."
Şimdi ne olacak?
Villa, hem ulusal hem de Avrupa kupalarında başarıya ulaşma yolunda ilerlerken, Watkins son dönemdeki formunu sürdürmeyi hedefliyor. Villans, şu anda 54 puanla Premier Lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Manchester United’ın sadece bir puan gerisinde. Takım, önümüzdeki hafta Nottingham Forest ile karşılaşacak ve ardından Avrupa Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağında Bologna ile mücadele edecek.