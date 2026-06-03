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Ollie Watkins: İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından kadro dışı bırakılmasının aslında bir şans olması
Yangına neden olan küçümseme
Aston Villa'nın yıldız oyuncusu, milli takımdaki geleceğinin belirsiz göründüğü anı anlattı ve Mart ayında İngiltere kadrosuna alınmamasını "gizli bir nimet" olarak nitelendirdi. O dönemde Tuchel, Uruguay ve Japonya ile oynanacak önemli hazırlık maçları için forveti kadroya almamayı tercih etmişti; pek çok kişi bu kararın, Watkins'in yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna girme umutlarını sona erdireceğini düşünmüştü.
Florida'daki İngiltere'nin Dünya Kupası öncesi kampında yaşadığı hayal kırıklığını değerlendiren Watkins, bu durumun kendisi için bir uyarı olduğunu kabul etti. O şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, Mart kampından önce formumu yakalamaya başlamıştım. 16 turunda Lille karşısında önemli bir gol attım ve bazı büyük performanslar sergiledim. Yani formum yükselmeye başlamıştı, bence bu gizli bir lütuf oldu. Bazen bir şey elinden alındığında, onun ne kadar önemli olduğunu anlarsın ve bu sana geri dönüp insanlara neler yapabileceğini göstermek için içinden bir ateş yakar."
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Tuchel’in güvenini kupa kazanarak karşılıksız bırakmamak
30 yaşındaki oyuncunun bu aksilik karşısında verdiği tepki tam anlamıyla sansasyoneldi; 12 maçta 11 gol atarak verimli bir seriye imza attı. Bu form artışı, Unai Emery’nin takımının Premier Lig’de tarihi bir şekilde ilk dörtte yer almasında ve Avrupa Ligi kupasını kaldırmasında kilit rol oynadı. Watkins, yaz turnuvası öncesinde Tuchel yönetimindeki milli takım kadrosunda yerini geri kazanabilmesini zihinsel dayanıklılığına borçlu olduğunu belirtiyor.
"Teknik direktör bana her zaman güvendi," diye açıkladı Watkins. "Bu yüzden, performanslarım ve attığım gollerle ona borcumu ödeyebilmek ve burada olmayı hak ettiğimi gösterebilmek çok güzel. Takımın bana ihtiyacı olduğu önemli anlarda öne çıktığımı ve bazı önemli goller ve performanslar sergilediğimi hissettim."
9 numara pozisyonu için rekabet
Mükemmel formuna rağmen Watkins, kaptan Harry Kane'in arkasında forma giyme konusunda zorlu bir rekabetle karşı karşıya. Ivan Toney, Suudi takımı Al-Ahli formasıyla tüm turnuvalarda 42 gol attığı verimli bir sezonun ardından, İngiltere'nin "süper yedek" rolü için hâlâ doğrudan bir rakip konumunda. Toney, Euro 2024'te üç kez yedek olarak sahaya çıkmış ve Slovakya'yı 2-1 yendikleri son 16 turu maçında hayati bir asist yapmıştı. Ancak, Hollanda ile oynanan yarı final maçında yedek kulübesinden çıkıp galibiyet golünü atan Watkins, farklı tipte forvetlerin bulunmasının Three Lions'ın dünya sahnesinde başarı şansını artıracağına inanıyor.
"Bu turnuvada herkesin oynayacağı bir rol var, ister erken aşamalarda ister sonraki aşamalarda olsun, sadece hazır olmalıyız ve hepimiz özel bir şey başarmak için bir takım olarak birlikte çalışıyoruz," dedi Watkins kadro derinliği hakkında. Toney ile olan ilişkisini tartışırken şunları ekledi: "Bence iyi, ben ve Ivan farklı oyuncularız ve buna ihtiyacınız var, çok yönlülüğe sahip olmanız gerekiyor. Sonuçta Ivan kendini kanıtlamış bir golcü, bunu kariyeri boyunca gösterdi. Hatta son Avrupa Şampiyonası'nda bile takımın ona ihtiyacı olduğunda oyuna girdi ve sonra tabii ki yarı finalde benim de anım geldi. Bence Ive'nin [Toney] burada olması harika, çünkü o çok etkili bir golcü."
- AFP
Watkins'in tarihi sezonu ve uluslararası başarıları
Watkins, İngiltere milli takımında 20 kez forma giyip 6 gol atarak sağlam bir uluslararası kariyere sahiptir. Turnuva performansındaki dayanıklılığı, Euro 2024’te tam anlamıyla gözler önüne serildi; bu turnuvada üç kez oyuna sonradan girerek, Hollanda’yı 2-1 yendikleri yarı final maçında son dakikalarda attığı dramatik galibiyet golüyle adından söz ettirdi. Yurtiçinde ise forvet, 2025-2026 sezonunda tarihi bir performans sergiledi; Aston Villa'nın tarihi bir Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olarak kulübün 44 yıllık büyük kupa hasretine son verirken, sezon boyunca tüm turnuvalarda toplam 21 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi.