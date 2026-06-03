Ollie Watkins: İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından kadro dışı bırakılmasının aslında bir şans olması

Aston Villa'nın yıldız oyuncusu, milli takımdaki geleceğinin belirsiz göründüğü anı anlattı ve Mart ayında İngiltere kadrosuna alınmamasını "gizli bir nimet" olarak nitelendirdi. O dönemde Tuchel, Uruguay ve Japonya ile oynanacak önemli hazırlık maçları için forveti kadroya almamayı tercih etmişti; pek çok kişi bu kararın, Watkins'in yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna girme umutlarını sona erdireceğini düşünmüştü.

Florida'daki İngiltere'nin Dünya Kupası öncesi kampında yaşadığı hayal kırıklığını değerlendiren Watkins, bu durumun kendisi için bir uyarı olduğunu kabul etti. O şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse, Mart kampından önce formumu yakalamaya başlamıştım. 16 turunda Lille karşısında önemli bir gol attım ve bazı büyük performanslar sergiledim. Yani formum yükselmeye başlamıştı, bence bu gizli bir lütuf oldu. Bazen bir şey elinden alındığında, onun ne kadar önemli olduğunu anlarsın ve bu sana geri dönüp insanlara neler yapabileceğini göstermek için içinden bir ateş yakar."