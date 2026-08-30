Tottenham açısından: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına transferde bir başka kafa karıştırıcı hamle. Kuzey Londra ekibi bu yaz büyük bir bonservis harcadı, hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından çok fazla gelir elde edemedi. Djed Spence’in piyasa değeri şu anda zirve yapmış durumda. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen ve hem sağ bekte hem sol bekte son derece sağlam savunma performansları sergileyerek adeta bir kült kahramana dönüşen oyuncu, değerini ciddi biçimde artırdı. Bu performansları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde viral olan son anda yaptığı kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen Tottenham, 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, kariyerinin en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur ‘İngiliz vergisi’ dikkate alındığında, Spence’in bunun neredeyse iki katı değerde olduğunu savunmak gerçekten mümkün. Spurs, en azından, Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda yeterince dolu görünüyor. Sağ tarafta Pedro Porro ilk tercih gibi dururken, kadroda Destiny Udogie de var. Ancak birçok taraftar, Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D
Inter açısından: Bu, Inter için gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Nerazzurri, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid’e gitmesi ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinin kaçması sonrasında rotasını başarıyla Spence’e çevirdi. Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili’nin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyulması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar becerikli olan bu enerjik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için hazır bir çözüm. Dumfries’in önemli hücum tehdidini birebir karşılaması şart olmayabilir, ancak Spence savunma anlamında bir seviye yukarıda ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlardan 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve panik yapmayı reddetmeleri büyük ölçüde karşılığını verdi; 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+
Spence açısından: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği görülen ve Tottenham savunmasını bu yaz neredeyse tamamen yeniden şekillendiren teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından haklı olarak daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini düşünüyor olacaktır. Kuzey Londra’da sonunda kendine yer edinmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu. İlk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı, ayrıca Antonio Conte’nin başarısız geçen görev döneminde İtalyan teknik adam tarafından bir ‘kulüp transferi’ olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattıyla burun buruna geldikten sonra şimdi, Serie A’yı yeniden kazanmaya aday gösterilecek ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor; üstelik Kuzey Amerika’daki performanslarıyla itibarını da ciddi şekilde yükseltmiş durumda. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve tecrübeli savunmacı, takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olabilir. Not: A+
Krishan Davis