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Goal.com
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Ollie Watkins Al-Hilal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Ollie Watkins, Aston Villa'yı geride bırakıp Suudi Arabistan'a gitme kararıyla utanç verici bir tercihe imza attı: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını notlandırıyor

Opinion
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Liverpool
B. Barcola
M.City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
M. United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Premier Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok sabırsızlıkla bekledikleri dönemdir. Hem de sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olduğu için değil! Asıl neden, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimler yüksek bonservis bedelleriyle kulüp değiştirdi.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuç verdiğini biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermeleri halinde neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek var.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan en iyi kimin çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, tamamlanan her transferi gerçekleştiği anda notlandıracağız ve transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 Ağustos: Ollie Watkins (Aston Villa'dan Al-Hilal'e, 60 milyon €)

    Villa için: Aralık ayında 31 yaşına girecek bir forvetten 50 milyon sterlin kazanmak, Villa adına etkileyici bir iş. Kasayı doldurmak için daha iyi bir zaman olamazdı ve Unai Emery’nin aşağı yukarı kabul ettiği gibi, Watkins artık Villa Park’ta kalmak istemiyordu. Bu kadar sembol bir oyuncunun ayrıldığını görmek darbe niteliğinde ve yerine gelen Nicolas Jackson onun seviyesine çıkamayacak, ancak takımı ileriye dönük olarak dikkatini dağıtabilecek mutsuz bir Watkins’i elde tutmak çok daha kötü olurdu. Yine de Emery, işlerin bu noktaya gelmesine üzülecektir. Morgan Rogers, Ezri Konsa ve Youri Tielemans da ayrılmışken, Villa bir soyunma odası liderini daha kaybetmese daha iyi olurdu. Son bölüm pek güzel olmadı ama Watkins, son dört sezonun her birinde en az 15 Premier League golü atarak modern dönemin Villa ikonlarından biri oldu. Villa, Jackson’ın aynı maç kazandıran özellikleri istikrarlı şekilde ortaya koymasına güvenemeyecek. Bonservis bedeli harika, ancak bu saga yine de ağızda buruk bir tat bırakacak. Not: C+

    Al-Hilal için: Kulübün Karim Benzema’nın sözleşmesini feshetmeyi düşündüğüne dair haberlerin ortasında akıllıca bir hamle. Watkins, Premier League’in üst düzey bir takımında 21 gollük bir sezonun ardından geldiği düşünüldüğünde, ileri uçta daha fazlasını sunuyor. Al-Hilal, Watkins’in üç yıllık sözleşmesinin sonuna kadar hücum hattına liderlik edebileceğinden emin olabilir. Al-Hilal, Suudi Pro League şampiyonluğunu Al-Nassr’den geri almayı hedeflerken, Cristiano Ronaldo ve eski Brentford yıldızı Ivan Toney gibi isimlerle birlikte onun da anında Gol Krallığı’nın adaylarından biri olması gerekiyor. Watkins kalibresinde bir oyuncunun imzalanması, Al-Hilal’e 2021’den bu yana ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite zaferini kazanma konusunda da özgüven verecek. Watkins hâlâ aktif bir İngiltere milli oyuncusu ve hızıyla kurnazlığı onu büyük bir başarı hikâyesine dönüştürebilir. Bu, Suudi Arabistan’ın finansal cazibesinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını gösteren, Al-Hilal adına inanılmaz bir transfer çalımı. Not: A+

    Watkins için: Tam bir rezalet. Geçen yılın ocak ayında Watkins için Arsenal teklif yapmıştı ve Manchester United’ın da uzun vadeli hedeflerinden biri olduğu bildirilmişti. Watkins’e bu yaz Premier League’den, üst seviyede kalmasını sağlayacak kadar ilgi vardı ya da Türk kulübüyle kişisel şartlarda anlaşma sağladığı bildirilen Fenerbahçe’ye katılabilirdi; bu bile Suudi Arabistan’a gitmekten çok daha iyi olurdu. Watkins, kariyerinin son iyi yıllarını daha kabarık bir banka hesabı uğruna feda ediyor. Suudi futbol uzmanı Mohamed Qutob, Radio WM’ye verdiği demeçte, maaşın vergiden muaf sayılmasıyla birlikte onun “yılda en az 20 milyon sterlin” kazanacağını söyledi. Watkins, verecek pek bir şeyi kalmamış daha yaşlı bir oyuncu olsaydı bu anlaşılabilirdi, ancak durum kesinlikle böyle değil. Muhtemelen Avrupa’daki herhangi bir üst düzey kulüpte parlayabilir ve İngiltere için önemli bir değer olmaya devam edebilirdi. Ayrıca Villa’da haftalık 130.000 sterlin kazandığı da bildirilmişti ki bu, finansal rahatlık için fazlasıyla yeterli. Bu hamle mide bulandırıcı bir hırs eksikliği kokuyor ve Villa’yı köşeye sıkıştırma biçiminden dolayı utanmalı. Watkins, kariyerinin zirvesindeyken köşeyi döndüğü için İngiltere kadrosuna seçilmesi yasaklanmalı. Taraftarların futbolun büyüsüne olan inancını daha da sarsmaktan başka işe yaramayan korkunç, kınanacak bir iş. Not: F

    James Westwood

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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 Ağustos: Emiliano Martinez (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 7,5 milyon £)

    Villa açısından: Villa, Parma'dan Zion Suzuki'yi aldıktan sonra Martinez'i satmak bir zorunluluk haline geldi. Arjantinli Dünya Kupası kazananı, Suzuki'nin arkasında ikinci planda kalmayı asla kabul etmezdi ve bu durum soyunma odasında sürtüşmeye yol açabilirdi. Ayrıca Villa'nın huzursuz bir Martinez'i üst üste ikinci yıl kadroda tutmasının da hiçbir mantığı yoktu. Geçen yıl Manchester United'a gerçekleşmeyen transferinin ardından bağlılığı sorgulanmıştı ve bir başka başarısız ayrılık girişimi, motivasyonunu şüphesiz dibe vurabilirdi. Onu bunun yerine Chelsea'ye göndermek de Villa için bir kazanç; son dört yılda kulüpler arasındaki sekizinci işlem olarak bu hamle, aralarındaki ilişkiyi daha da güçlendiriyor. Hâlâ çok büyük bir karakter ve taraftarın sevgilisi olsa da, Villa'nın Martinez'i maaş yükünden çıkarması için doğru zaman buydu. Eski Arsenal kalecisine yapılan ilk 20 milyon sterlinlik yatırımda önemli bir zarar kabul etmek biraz can yakacaktır, ancak Villa'nın onun yüksek maaşını ödemeyi sürdürmesi için mantıklı hiçbir neden yoktu. Not: B+

    Chelsea açısından: Martinez son yıllarda biraz daha hataya açık hale gelmiş olsa da, Robert Sanchez'e kıyasla çok büyük bir seviye artışı olduğu konusunda şüphe yok. İspanyol kaleci uzun süredir Chelsea'nin en büyük zayıflıklarından biriydi; 1 numara olarak kalmaya devam etseydi, takımın en büyük kupalar için yeniden yarışa dönmesi asla mümkün olmazdı. Martinez, Premier League'de kanıtlanmış kaliteyi beraberinde getiriyor ve her ne pahasına olursa olsun kazanma mentalitesine sahip doğal bir lider. İki kez Yashin Trophy kazanan bir ismi sadece 7,5 milyon sterline kadroya katmak, yalnızca Şampiyonlar Ligi'ne katılma değil, hatta şampiyonluk yarışında Arsenal'i zorlama ihtimali artık çok daha güçlü görünen Chelsea için gerçek bir fırsat. Büyük maç oyuncusu olan Martinez, Stamford Bridge'deki hayatın getirdiği baskıyla baş etmede hiçbir sorun yaşamayacaktır ve yedek kaleci Mike Penders için de ideal bir mentor olacaktır. Xabi Alonso'nun ilk 11'i artık oldukça korkutucu görünüyor. Not: A+

    Martinez açısından: Bu, Chelsea'de şu anda Şampiyonlar Ligi futbolu olmamasına rağmen, Arjantinli kahramanın kulüp seviyesinde uzun süredir aradığı sıçrama. Martinez'in Villa'daki döngüsü açıkça sona ermişti ve takım, diğer birçok kilit oyuncusunu da kaybettikten sonra zorlu bir geçiş sezonuyla karşı karşıya kalabilir. Buna keskin bir tezat olarak Chelsea, yeniden elit bir güç haline gelmeye hazırlanıyor. Martinez şimdi olağanüstü kariyerine Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde yeni bir görkemli bölüm yazma fırsatına sahip. 33 yaşındaki kalecinin peşinde Juventus da vardı, ancak Martinez bir süredir Serie A'dan üstün olan Premier League'de başarılı olabilecek kadar hâlâ iyi. Villa Park'tan Stamford Bridge'e geçiş, özellikle de Alonso'nun 3-4-2-1 sistemine son derece uygun olduğu için Martinez açısından sorunsuz olmalı. Arjantinli kaleci geriden oyun kurarken rahat (Sanchez'in aksine) ve Chelsea'nin önde kurduğu savunma hattını koruyan bir süpürücü kaleci olarak parlaması bekleniyor. Martinez kuşkusuz kariyerinde kalan tüm hedeflere Chelsea ile ulaşabileceğini düşünüyordur ve kim bilir, bu durum Arjantin Milli Takımı kariyerini bir ya da iki yıl daha uzatmasına bile yol açabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 Ağustos: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain'den Liverpool'a, 123 milyon £)

    PSG için: Fransa şampiyonu, Barcola'yı 2023'te Lyon'dan sadece 45 milyon euroya transfer ettikten sonra değerinin 140 milyon euroya çıkacağını muhtemelen hiç hayal etmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti, ancak kendisini tam anlamıyla vazgeçilmez kılamadı; bu yüzden Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmaları gerçekten müthiş bir iş oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu ana önceden hazırlık yaptı ve PSG'nin Barcola olmadan daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu denklemden çıktığına göre, Luis Enrique'nin daha istikrarlı bir ilk 11 kurması artık daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin ona basitçe sunamayacağı daha önemli bir rol istiyordu; dolayısıyla bu anlaşma, takım bu sezon daha fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai bonservis bedeli ayrıca PSG'yi, gelecekteki transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Sonuç olarak, bu karar hiç düşünmeden verilecek türdendi. Not: A+

    Liverpool için: Barcola, PSG formasıyla çıktığı 152 maçta, ilk 11'e sürekli girip çıkmasına rağmen 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının değişmez parçalarından biri olarak daha da belirleyici olabileceğine inanacaktır. Sol kanatta en etkili olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah kulüpten ayrıldığında Liverpool'un hücumun son bölümünde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri kazandırıyor. Patlayıcı hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek tempo talep eden ve Liverpool'un oyunu rakip yarı sahaya yıkan bir anlayışla oynamasını isteyen Iraola için ideal bir eşleşme. Barcola, hem Tottenham'ın hem de Manchester City'nin transfer döneminin son bölümündeki hedeflerinden biri olduğu bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey iyi değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve onun Premier League futbolunun acımasız fiziksel seviyesine hemen uyum sağlayıp sağlayamayacağını kimse bilmiyor. Herhangi bir alışma süreci yaşarsa taraftarlar ve yorumcular anında Barcola'yı eleştirmeye başlayacaktır; ayrıca Liverpool, Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da açık hale geldi. Not: B

    Barcola için: Eski Lyonlu oyuncu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra, Anfield'daki hayatın baskısıyla başa çıkabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında destekleyici bir rolde oynamasının Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Çok fazla sorumluluk yükü taşımadan, sahaya her çıktığında kendisini özgürce ifade etti ve birçok dünya klasında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Liverpool kadrosunda şu anda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve o da 35 yaşında kariyerinin son demlerinde. Barcola'nın, Anfield'da karşı karşıya olduğu meydan okumayla kıyaslandığında PSG'de işi daha kolaydı. Iraola'nın ona ihtiyacı, Liverpool'a haftada iki ya da üç kez maç kazandıran isim olması; ancak böylesine yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekir; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanından çıkıp Iraola'nın henüz erken aşamadaki projesinin parçası olmayı seçmesi, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Barcola'nın PSG'de bir gün Ballon d'Or adayı haline gelmesi çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının gölgesinde kalıyordu, buna Vitinha da dahil; ancak Liverpool'u bir kupa yükselişine taşıması onu gerçekten bu yarışın içine sokabilir. İlk andan itibaren son derece istekli olur ve gereken çalışmayı ortaya koyarsa, bu transfer Barcola'yı süper yıldızlığa fırlatabilir. Not: A-

    James Westwood

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  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Ağustos: Nicolas Jackson (Chelsea'den Aston Villa'ya, 65 milyon £)

    Chelsea için: Xabi Alonso döneminde kadroda düşünülmeyen ve ilk etapta yalnızca 32 milyon sterline kadroya katılan bir oyuncudan böylesine büyük bir kâr elde etmek, Chelsea adına tam anlamıyla ustalık işi. Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Jackson'ı yeniden kiralama dürtüsüne direnilmesi de karşılığını verdi; haftalık 100.000 sterlinlik maaşı artık tamamen kulübün maaş yükünden çıktı. Jackson, Stamford Bridge'deki ilk iki sezonunda hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici olamadı ve geçen sezon Bayern Münih'teki kiralık döneminde de tablo değişmedi. Joao Pedro ya da Danny Welbeck'in önünde şans bulması zaten beklenmiyordu, bu yüzden satış Chelsea'nin çıkarına oldu. Tüm bunlarla birlikte, hücum hattında yaşanabilecek herhangi bir sakatlık krizi bu anlaşmanın zamanla kötü görünmesine yol açabilir. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne katılım sıralaması için doğrudan bir rakibi de güçlendiriyorlar ve Unai Emery'nin bir anda Jackson'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarması Chelsea için kötü bir görüntü olur. Yine de Chelsea her zaman teklifin reddedilemeyecek kadar iyi olduğunu söyleyebilir; Jackson'ın mevcut versiyonundan 65 milyon sterline kadar gelir elde edilmesi, hiç şüphesiz yönetim katında herkesin el sıkışmasına neden olmuştur. Not: A-

    Villa için: Jackson, Villa'nın kulüp rekoru bedeli ödeyeceği bir oyuncu değil. Son vuruşlarda fazlasıyla dengesiz ve Ollie Watkins kadar kapsamlı bir oyuna sahip değil. Evet, yerini aldığı isimden beş yaş daha genç ama Premier League geçmişi de onun seviyesine yaklaşmıyor. Jackson, Chelsea formasıyla ligde 65 maçta saygın denebilecek 24 gol kaydetmiş olsa da attığından çok daha fazla fırsat harcadı ve gereksiz kartlar görmeye de yatkınlık gösterdi. Bununla birlikte Jackson, Villarreal'de İspanyol teknik adamla birlikte çalıştığı dönemden dolayı Emery ile iyi bir ilişkiye sahip ve Emery'nin akıcı sistemi, 25 yaşındaki oyuncunun yana doğru hareket edip kanatlarda sayısal üstünlük yaratmasına izin verecek; Chelsea'de olduğu gibi iki stoper arasına sıkışıp kalmak zorunda olmayacak. Villa ayrıca genelde hücumda iki oyuncuyla oynuyor, bu yüzden Jackson hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Onun üretken bir golcüye dönüşeceğini görmek zor, ancak açık oyundaki katkısı arttıkça özgüvenli bir Jackson da karşılığını verecektir. Yine de bu, açılış haftasında Brighton'dan yedikleri 4-0'lık ağır yenilginin şokunun ardından Villa taraftarlarını gerçekten heyecanlandıracak bir transfer değil. Son tarih öncesinde Villa ekstra hücum alternatifi aramazsa bu hata olur, çünkü Jackson bir başka ilk beş yarışının hücum liderliğini tek başına üstlenecek kadar iyi değil. Not: C+

    Jackson için: Chelsea ve Bayern'de geçen iki yıllık istikrarsızlık ve sınırlı fırsatların ardından Jackson, daha önce ondan en iyi verimi almış bir teknik direktörün yönetiminde başrole kavuştuğu için çok memnun olacaktır. Emery, Jackson'ın taktiksel güçlü yönlerini ve psikolojik ihtiyaçlarını tamamen anlıyor; ayrıca Jackson, Chelsea'de olduğundan çok daha fazla değer gördüğünü en başından hissedecek. Ancak Watkins'in yerini doldurmak göz korkutucu bir görev ve astronomik bonservis bedeli nedeniyle kendisine hiç sabır tanınmayacak. Jackson hızlı bir başlangıç yapamazsa, Villa'nın takım olarak yaşadığı sıkıntılar sürecek ve böylesine pahalı bir kumar oynadıkları için transfer ekibi ağır eleştirilerin hedefi olacak. Watkins ile sürekli kıyaslanması onun üzerinde baskı yaratabilir; burada çok şey zihinsel dayanıklılığına bağlı olacak. En azından Jackson, Chelsea'de peşini bırakmayan belirsizlik bulutundan ve son yıllarda kulübü geride tutan istikrarsızlıktan kurtuldu. Villa, Jackson'a daha oturmuş bir ortam ve Şampiyonlar Ligi futbolu sunarak gerçek anlamda yeni bir başlangıç fırsatı veriyor. Kariyerinin bu aşamasında umabileceği en iyi senaryo buydu, ancak Senegalli golcü artık geçmiş hatalarından ders çıkardığını göstermek zorunda. Not: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 Ağustos: Omar Marmoush (Manchester City'den Tottenham'a, kiralık)

    Manchester City için: City adına biraz tuhaf bir durum. Kulüp, Eintracht Frankfurt’tan yükselen bir ünle geldikten sadece bir buçuk sezon sonra Marmoush ile yolları ayırmayı seçti. Gol makinesi Erling Haaland’la ileri uçta ilk 11’de yer almak için rekabet etmek, herhangi bir santrfor için imrenilecek bir görev değil ve City muhtemelen Pep Guardiola’nın kendisine verdiği fırsatlarda Marmoush’un tam anlamıyla büyük etki yaratmadığını düşünüyordur. İlk ve tek tam sezonu, kaçınılmaz şekilde sınırlı süre alması, diz sakatlığı ve Mısır’ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılması nedeniyle sekteye uğradı. Dikkat çekici şekilde, 2025-26 sezonundaki ilk Premier League golünü ancak bu yıl ocak ayının sonlarında atabildi. Marmoush, geçen sezon yaklaşık 7,5 maça denk gelen sürede altı gole doğrudan katkı verdiği düşünüldüğünde, yeterince süre alamadığını haklı olarak öne sürebilir. Ancak Haaland’ı ilk 11’den kesmesi hiçbir zaman kolay olmayacaktı ve 27 yaşında olduğu göz önüne alındığında, City’nin para kazanma fırsatını değerlendirmesi pek de şaşırtıcı değil. Tottenham’ın, kuzey Londra’ya ilk kiralık geçişinin ardından gelecek yaz Marmoush’u bonservisiyle kadrosuna katmak için 60 milyon sterline kadar ödeme yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. City’nin onun yerini nasıl dolduracağı ilginç olacak, çünkü gelecek oyuncunun yedek kulübesinde oturmayı kabullenmesi gerekecek. Not: B+

    Tottenham için: Tottenham’ın kafaları karıştıran transfer hamleleriyle geçen yazında bir başka aşırı harcama daha. Marmoush, Manchester’da City’nin Ocak 2025’te onun için harcadığı miktarın üzerine küçük de olsa kâr koymasını haklı çıkaracak kadar iyi bir performans sergilemedi. Arka arkaya sezonlarda küme düşmeyle burun buruna gelen Spurs ise sorunlarının üzerine para saçmayı sürdürüyor. Marmoush, Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savinho’nun ardından kuzey Londra ekibine katılıyor ve bunun da fahiş bir bedele mal olacağı görülecek. Marmoush Premier League’e uyum sağlamakta zorlanmış gibi görünse de Tottenham, 27 yaşındaki oyuncunun gelişinin, Harry Kane’in üç yıl önce Bayern Münih’e gitmesinden bu yana problemli olan mevkide nihayet çözüm sağlayacağını umacak. Hem Richarlison hem de Dominic Solanke sakatlıklarla boğuştu ve istikrarsız kaldı. Spurs, yeterli süre verilmesi halinde Marmoush’un, Etihad’daki zorluklarına rağmen, ileri uçta ana isim olduğunda golleri sıralayabilecek elit bir Premier League santrforuna dönüşebileceğine inanıyor olmalı. Bu açıdan bakıldığında, bu heyecan verici bir hamle ve kuzey Londra ekibinin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir. Not: C+

    Marmoush için: Sonradan bakıldığında Marmoush muhtemelen geçen yıl City’ye katılmaması gerektiğini düşünecektir; kısa süren macerası, Manchester’da başarıya giden yolunu kapatan önemli engelin Haaland olması nedeniyle birçok kişinin beklediği gibi sonuçlandı. Biraz erken gibi görünebilir ama santrforun Premier League’de yeni bir başlangıç arayışına girmesini yadırgamak zor. Muhtemelen kupalar için mücadele etmeyecek olsa da Marmoush artık Londra’ya taşınıp Spurs taraftarının kahramanı olma fırsatına sahip. Burada ileri uçta ilk 11’in değişmez ismi olmayı beklemeli. Kane’in ayrılığından bu yana kulübün fazlasıyla eksikliğini hissettiği türden bir golcüye dönüşüp dönüşemeyeceğini ise zaman gösterecek. Marmoush, City’nin ilk etapta onun için kesenin ağzını açmasını sağlayan o üretken seviyeye geri dönmekte kararlı olacaktır ancak adı sık sık değişkenliğiyle anılan Roberto De Zerbi’nin gözüne batmamak için hızlı bir başlangıç yapması gerekecek. Not: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 Ağustos: Liam Delap (Chelsea'den Nottingham Forest'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Yüzeyden bakıldığında bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Maviler, bir şekilde Delap’ı yalnızca bir yıl önce Ipswich Town’dan ona ödediklerinden 20 milyon sterlin daha fazlasına satmayı başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla iş yapmalarına yardımcı olabilir. Ancak, Stamford Bridge’e götüren anlaşmaya eklenen sonraki satış payı maddesi nedeniyle kârın yüzde 20’lik kısmının doğrudan Ipswich’e gideceği bildiriliyor. Onun ayrılığı ayrıca Xabi Alonso’yu 9 numara pozisyonunda başvurabileceği yalnızca Joao Pedro ve tecrübeli golcü Danny Welbeck ile bırakabilir; Nicolas Jackson ve Emmanuel Emegha da ayrılık hamleleriyle güçlü şekilde anılıyor. Yine de bu, Chelsea teknik direktöründen hesaplanmış bir risk. Alonso, Delap’ın sistemi için doğru profil olmadığına kısa sürede karar verdi ve Chelsea de gözden düşmüş bir yedek olarak değerinin azalmasına izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik direktör kaosuyla geçen bir sezonda Delap’tan en iyi verimi alamadı ve onu bu kadar erken gözden çıkarmak bir başarısızlık itirafı, ancak nihai bonservis bedelinin büyüklüğü darbeyi kusursuz şekilde yumuşatıyor. Delap, sonuçta 2025’in bir diğer transferi Pedro’nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha takımda tutmanın da bir anlamı olmazdı. Not: B+

    Forest için: Chelsea formasıyla Premier League’de çıktığı 28 Premier League maçında yalnızca bir gol atan bir oyuncu için kulübün transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Delap, City Ground’da çuvallarsa Forest kamuoyu önünde utanç yaşayacak ve gelecekteki PSR hareket alanı da büyük darbe alabilir. Son bir yılda form ve fiziksel durum açısından zorlanan 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar büyük yatırım yapmak, nasıl bakarsanız bakın oldukça çaresiz bir hamle. Yine de Forest, Taiwo Awoniyi’nin 9 milyon sterlin karşılığında Coventry’ye gitmesinin ardından bir forvete ihtiyaç duyuyordu. Igor Jesus ile 35 yaşındaki Chris Wood, Forest’ın Premier League ve Carabao Cup’ta Leeds’e karşı üst üste aldığı yenilgilerde etkisiz kaldı ve Delap ciddi şekilde eksik olan enerjiyi getirebilir. En iyi halinde eski Ipswich oyuncusu, atletizmi ve yüksek süratte top taşıma becerisiyle savunmalar için bir kâbus olabilir. Ayrıca iki ayağıyla da güçlü bir bitirici ve Chelsea’deki bu kadar hayal kırıklığı yaratan dönemin ardından kendini kanıtlamak için istekli olacaktır. Oliver Glasner’ın Delap’ın potansiyeline açıkça inandığı ortada; aksi halde bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, bir başka iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren omuzlarına binecek muazzam baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı. Not: C

    Delap için: Bu, Delap’ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir dönüm noktası. Chelsea’de eline geçen fırsatı kaçırdı, ancak Forest’ta yakalayacağı başarı onu yeniden A İngiltere Milli Takımı oyuncusu olma yoluna sokabilir. Ipswich’i 2024-25 Premier League sezonunda adeta sırtında taşıyan, neredeyse durdurulamaz santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu ortam değişikliği onu yeniden ön plana çıkarabilir. Delap, Chelsea’de beşinci tercihti ve hatta bir forma numarası bile yoktu, ancak Forest’ta doğrudan başroldeki isim olacak. Bu nedenle City Ground, onun özgüvenini tazelemesi için ideal yer ve Glasner’ın oyun tarzı da ona cuk oturmalı. Forest takımı, geçişlerde rakibe zarar veren yüksek tempolu ve direkt bir futbol oynamak üzere kurgulanmış durumda; Delap da tam buna göre bir oyuncu. İstediği zaman savunma arkasına sarkmasını sağlayacak heybetli fiziğe, çevikliğe ve hıza sahip; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirip değerlendiremeyeceği. Delap ayağının üstüne düştüğü için şanslı, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek: ya tamam ya devam. Not: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City için: Gonzalez için Ocak 2025'te Porto'ya ödedikleri £50 milyonluk bonservis bedelinin tamamını geri kazanmak, Etihad Stadı'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça büyük bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam olarak yerleşemedi ve satışından elde edilen gelir, City'nin Enzo Fernandez hamlesine yardımcı olmalı. Ancak bu anlaşma son tarihten önce gerçekleşmezse, City orta sahada seçenek açısından çaresiz derecede yetersiz kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ardından ayrılan dördüncü kıdemli orta saha oyuncusu oldu. Mevcut durumda Enzo Maresca'nın merkez orta sahada başvurabileceği isimler yalnızca yaz transferleri Elliot Anderson ile Ayyoub Bouaddi ve Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilirdi ama Gonzalez yedek katkısı verme konusunda oldukça yeterliydi ve hiçbir zaman yüzde 100'den azını vermedi. Anderson ile Bouaddi'nin önümüzdeki aylarda yüksek bonservis bedellerini haklı çıkaracağına dair hiçbir garanti yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olabileceği bir hamleye rahatlıkla dönüşebilir. Not: C

    Newcastle için: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ile Sandro Tonali'nin kaybının etkisini hafifletiyor ve İspanyol oyuncu, hâlâ 18 yaşında olduğu için oldukça ham olan bir diğer yeni transfer Sean Steur için değerli bir akıl hocası olabilir. Topu hatlar arasına kıran pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla Matthias Jaissle'nin Newcastle düzeninde geriden oyunu yöneten isim olarak görev yapabilir; bu oran geçen sezon Avrupa'da en az 900 dakika oynayan tüm orta saha oyuncuları arasında en iyisiydi (2,13). Fiziksel olarak güçlü, Premier League tecrübesine sahip ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde olan 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle için akıllıca bir transfer olduğunu kanıtlayabilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koyacağını uman taraftarlar kendilerini kandırıyor. O, bir yaratıcıdan çok oyunu bozan bir oyuncu ve bu nedenle hücumun son bölümünde aynı seviyede tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı yarışmacısı olarak ortaya çıkması için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil, ancak onları küme düşme hattı denklemine girmekten alıkoyma konusunda önemli ölçüde fayda sağlamalı. Not: B

    Gonzalez için: En üst seviyedeki rekabet açısından tartışmasız biçimde geriye doğru bir adım olsa da, bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'nin Newcastle kadrosuna doğrudan takımın kilit üyelerinden biri olarak girecek. Eğer Newcastle'ı yeniden yukarılara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in piyasa değeri yeni zirvelere çıkacak ve sadece iyi bir rotasyon seçeneği olarak değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen çıkış yapmasına elverişli istikrarlı bir ortama katılmıyor. Newcastle bir geçiş sürecinde ve bu da doğal olarak bolca hayal kırıklığını beraberinde getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında bulunan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. £52 milyonluk bonservis etiketi de işi kolaylaştırmayan, göz korkutucu bir meydan okuma; bu da oyuna alışması için kendisine fazla zaman tanınmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, bunun üstesinden gelmek için gerekli zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve sürelerinde yaşanacak kayda değer artış sayesinde İspanya Milli Takımı'na girme şansı daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir büyük kazanç daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak Eden Hazard'dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılması uzun sürmedi. Bu açıdan bakıldığında, ön liberonun İngiltere'ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid'e karşı maçın adamı seçildiği bir performans sergiledikten sonra, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Ancak Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli; kulüp daha önce Bouaddi'ye yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçmişti. Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden daha önce büyük gelir elde etmişlerdi ama tıpkı Leny Yoro'nun 2024'te Manchester United'a satılmasında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve yetiştirme konusunda haklı bir üne sahip bir kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli takım oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağına dair aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese bir kez daha hatırlatmış olmasına rağmen. Dolayısıyla City'nin önündeki ikili görev, Rodri'den mümkün olduğunca fazla para kazanırken aynı zamanda ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefe de ulaştılar: Ön çapraz bağ sakatlığından çok uzun olmayan bir süre önce dönen 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon sterlin iyi bir bedel; ayrıca City, Bouaddi için açıkça fazla ödeme yapmış olsa da oyuncunun potansiyeli hem ortada hem de muazzam. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin geride bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak yine de bugün dünyanın en umut verici ön liberosunu kadrolarına kattıklarını söylemek gerekir (Liverpool gerçekten de Bouaddi'yi transfer etmiş olmayı çok isterdi!). Yine de Enzo Maresca yönetiminde City'nin zaten bariz şekilde görülen tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise bambaşka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapması kaderinde olan bir hamleydi, hem de er ya da geç. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ama aynı zamanda kalitesine dair en üst düzeyde özgüvene sahip. En üst seviyede başarılı olabileceğine en ufak bir şüphesi yok; bu yılın başlarında milli takım tercihini Fransa'dan Fas'a çevirmesinin nedenlerinden biri de buydu çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından olumlu sinyaller veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak göz korkutucu bir görev olmaya devam ediyor ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla tolerans gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun yapısıyla başa çıkabilmek için gereken zeka, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip gibi görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson'ın ve büyük olasılıkla Enzo Fernandez'in ona destek verecek olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve hemen etki yaratması yönündeki baskının bir kısmını da üzerinden alacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha işleyişi. Brighton, üç yıl önce Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı Lille’den Premier League’e görece tanınmayan bir isim olarak getirmek için 23 milyon £ ödeyince şaşkınlık yaratmış olabilir, ancak bu karar sadece üç yıl sonra kulübe dev bir kâr getirerek fazlasıyla karşılığını verdi. Elbette Baleba’nın değeri, geçen yaz Brighton’ın United’dan onun için 100 milyon £’un üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme kıyasla düştü; zira oyuncu adeta iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçirdi ve teknik direktörü Fabian Hurzeler, transfer söylentilerinin başlangıçta onun formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba bu yaz kesinlikle 100 milyon £ veya daha fazlasını getiremezdi, ancak toplam 70 milyon £’luk (95,5 milyon $) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor. Özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performanslarını sürdürürse. Güney kıyısı ekibi kaçınılmaz olarak bu parayı yeniden birkaç genç cevhere yatıracak ve ardından onları da ciddi bir kârla satacak. Not: B+

    Man Utd için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecek. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile görüşmelerden geri adım atmıştı; çünkü Brighton’ın, Chelsea’nin 2023’te Moises Caicedo için ödediği 115 milyon £ civarında bir bedel istediği netleşmişti. Ancak Baleba için gelecekte bir noktada yeniden girişimde bulunacakları her zaman yazılmıştı. O zaman şimdi geldi; Kırmızı Şeytanlar, orta saha oyuncusunun biraz vasat geçen 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacak bir isim için bonservislerin aşırı şiştiği bir yaz döneminde kendi gözlerinde uygun fiyatlı bir anlaşmaya imza attı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın dalgalı performanslarının sadece hâlâ biraz ham olmasından kaynaklanmış olması ve en iyi yıllarının açıkça önünde bulunması olacak. Sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de kesintiye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyiydi; United’ın da onun temel performans verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ile taraftarların, özellikle hazırlık döneminde ayak bileği bağlarını sakatlamasının ardından, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Yine de potansiyelini gerçekleştirebilirse, Old Trafford’daki sorunlu bir pozisyon için uzun vadede ideal çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorunda kaldı ama Baleba, yalnızca dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle rüya transfer olan Old Trafford yolculuğuna sonunda çıkıyor. Brighton, 2023’te onu görece tanınmayan 19 yaşında bir oyuncu olarak kadrosuna katmak için tam 23 milyon £ öderken açıkça yüksek potansiyelli genç bir oyuncuya imza attığını biliyordu ve geçen sezonki kısa düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve şimdi bunun elinden kayıp gitmemesi için kararlı olacaktır. Old Trafford’da fizik gücü yüksek bir ön liberonun bir süredir istek listesinde olduğu düşünüldüğünde, en baştan itibaren önemli bir figür olmaya hazırlandığı kesinlikle görülüyor. Hücumları kesmek ve topu taşıyarak takımını ileriye sürüklemekle görevli olacak; yeni görünümlü orta sahanın bir parçası olarak Bruno Fernandes’in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle birlikte oynayacak. Hazırlık dönemindeki sakatlığının ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Kırmızı Şeytanlar için uzun vadede heyecan verici bir takviye olduğuna hiç şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Futbol tarihinin tamamında ödenen en absürt bonservis bedellerinden biri olmaya gerçekten güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük ölçüde beklentilerin altında kalan, üstelik büyük tantanayla gelmesine rağmen toplamda sadece iki Premier League golü üretebilen bir oyuncudan kulüp rekoru satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için bankaya kadar gülerek gidecektir. Manchester City, Savinho’yu almak için bir kez daha böylesine akıl almaz seviyelere çıkmaya gönüllü olan Tottenham karşısında çok mutlu olacaktır; üstelik Spurs, sadece bir yıl önce şimdi ödediği toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yaklaşık yarısına bu transferi bitirmeye çalışmıştı. Elbette Savinho, 22 yaşında olması nedeniyle Tottenham Hotspur Stadyumu’nda hâlâ dünya çapında bir yeteneğe dönüşme potansiyeline sahip ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminde bu devasa geliri yeniden yatırıma dönüştürmek için hâlâ bolca zaman var ve kadroda yüksek potansiyelli Jeremy Monga ile yeniden sakatlığını atlatmış Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının mevcut orta düzey kalibresindeki bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun geri çevrilemeyecek kadar ama gerçekten çok fazla iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi çileden çıkaracaktır. Tottenham yaz boyunca büyük harcamalar yapmaya istekli olduğunu gösterdi ve kulübün küme düşmeyle burun buruna geldiği üst üste iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yapılanmasının gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yaptığı savurgan harcamayı bir ölçüde gerekçelendirebilirdi. Ancak içlerinden özellikle Savinho’ya £85 milyon vermek, kulübün perde arkasında ipin ucunu kaçırmış olabileceğini düşündürüyor. Bu seviyede bir para, istikrarlı ve üst düzey bir etkiyi zorunlu kılar, oysa Brezilyalı kanat oyuncusu City’de geçirdiği hiçbir dönemde bunu sağlayabilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce kanat oyuncusu için £43 milyon teklif ederken, sadece 12 ay ve silik geçen bir sezonun ardından bunu kelimenin tam anlamıyla ikiye katlaması ciddi şekilde sorgulanmalıdır; söz konusu sezon dört gol, üç asist ve sadece yedi Premier League ilk 11 başlangıcı getirdi. Savinho’nun çıkış yapıp kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşme ihtimali elbette var, ancak bu durum ilk aşamada bunun çok büyük bir fazla ödeme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho için bir nebze üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev bonservis bedelinin hakkını vermek zorunda kalacak, aksi hâlde hayal kırıklığı olarak damgalanma riskiyle karşı karşıya olacak; bazıları bunun kaçınılmaz olduğunu düşünecektir. Eğer Tottenham onun gerçek değerini, yani muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m) ödeseydi üzerindeki baskı bu kadar olmayacaktı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık lige hızlı bir giriş yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Değindiğimiz gibi, Savinho kilit bir oyuncu hâline getirilir ve her hafta düzenli oynarsa kesinlikle çıkış yapabilecek yeteneğe sahip; Manchester’da sürekli değişiklik yapmasıyla tanınan Pep Guardiola’nın yönetiminde bunun olması zaten pek mümkün değildi. Oyuncunun bakış açısından bu, sözde bir başka ‘Büyük Altılı’ kulüpte çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, çok iyi bir itibara sahip başka bir teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken cazip bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak yine de onun her zaman bu astronomik bonservis bedelinin yükünü taşıyacağına dair sarsılmaz bir his var. Bu, kariyerini en üst seviyede şimdiden ya zirveye taşıyabilecek ya da bitirebilecek bir transfer olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerli çocuğun bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için oldukça moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günler çok da geride kalmadı. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılmasına neden izin verdiğini bir ölçüde anlamak mümkün; çünkü sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı da çok açıktı. Hatta Arne Slot'un görevden alınması bile yaz aylarında onun ruh halini iyileştirmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubendi konusunda yaşadığı tartışma da bunu gösterdi. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmayarak iyi iş çıkarmış olsa da şimdi onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini hesaba katsak bile Liverpool, merkez orta sahada zaten endişe verici derecede sayı ve kalite eksikliği yaşıyordu. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından çıkan oyuncunun çok uzun zamandır ortalıkta olduğu hissi verse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem de çok eskide kalmadı. Jones, baskı altında top kullanma becerisi etkileyici olduğu ve takım için büyük fedakârlıkla mücadele ettiği düşünüldüğünde Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle uygun görünüyor. Dolayısıyla Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan tartışmasız biçimde daha üstün bir oyuncu. Bu da onun Milano'da, İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu kadar büyük bir başarıya dönüşme ihtimalini fazlasıyla artırıyor. Not: B+

    Jones için: Şiddetle ihtiyaç duyduğu bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler artık bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında bir anlaşmazlık yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda umutsuzca arzuladığı süreleri alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle transfer kaçınılmazdı ve Milano'ya bir taşınma Jones için tam da ilaç olabilir. Kesin olan şu ki, vatandaşı John Stones ve Djed Spence'in varlığı onun San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacaktır; ayrıca tüm artılarına rağmen Premier League'in tartışmasız bir iki seviye altında olan Serie A'da parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa için: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik ($75m) bir paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. Ezri Konsa kalmış olsaydı, ilerleyen dönemde stoper için böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etme fırsatı sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olan oyuncu için, İngiltere milli takımı oyuncusu statüsüne ve Villa'nın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin ($82m) talep etmiş olmasına rağmen, muhtemelen alınabilecek en iyi teklif buydu. Ancak Lucas Digne'in yaz başında PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın da gitmesi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa'nın savunma hattını iyice zayıflattı; bu yüzden kulübün hızlı davranıp bir alternatif bulması gerekecek. Ayrıca bu, Morgan Rogers ile Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd'ye gitmesinin ardından Unai Emery'nin kadrosu parça parça dağılmaya devam ederken bir diğer kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Üstelik Ollie Watkins ile Emiliano Martinez'in geleceği konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal için: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta adına kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal'in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün elindeki seçeneklerle onları idare edip kulübün ciddi bir harcamadan kaçınmasını sağlayabileceği düşünülebilirdi. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu pozisyonlarda görev yapabiliyor; ilk tercih sol bek Riccardo Calafiori'nin asıl mevkisi de stoper. Aynı durum Piero Hincapie için de geçerli ve diğerleri kaydırıldığında Myles Lewis-Skelly de o kanatta oynamaktan fazlasıyla aciz değil. Arsenal'in oyuncuların bir kısmını doğal pozisyonlarının biraz dışında kullanarak bir yeniden düzenlemeye gitmesi gerekebilirdi, ancak bunun böylesine iyi organize edilmiş bir savunma üzerinde o kadar da olumsuz bir etki yaratacağını düşünmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyiciydi, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu, kulübün Arteta'nın kaliteli bir takviye isteğine boyun eğdiği, Arteta'nın Emirates'te perde arkasında sahip olduğu önemli yetkileri kullandığının açık bir örneği. Konsa'nın çok iyi bir savunmacı olduğu ve çok faydalı bir liderlik getirdiği de şüphesiz. Arsenal dört kulvarda yarışırken İspanyol teknik adamın kadro derinliğine ihtiyacı var, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi görünüyor. Not: C+

    Konsa için: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa'ya kesinlikle kızamazsınız, ancak oyuncuyu kuzey Londra'da uzun vadede kendisini kabul ettirebilmek için gerçek bir mücadele bekliyor. Başlangıçta sağ bekte White'ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatlardan dönüp yeniden oynayacak kadar hazır görüldüğünde, kışa gelindiğinde sıralamada neredeyse kesin olarak geriye düşecek. Arteta'nın, garanti ilk 11 oyuncuları ve kendi deyimiyle "bitiricilerden" oluşan geniş bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve Konsa'nın Emirates'te üstleneceği rolün büyük ihtimalle ikincisi olacağı anlaşılıyor. Ancak oradaki dönemini bir Premier League, belki de Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen buna zerre kadar aldırmayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Oldukça önemli bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan £46,5 milyon karşılığında Etihad'a gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama kayda değer bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı oynadığı ilk Premier League maçında bir gol atıp bir golün de asistini yaparak aslında erken dönemde olumlu bir izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola sonunda Hollanda milli oyuncusuna olan güvenini neredeyse tamamen kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma şansını artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına taşıdığı her türlü umudu bitirdi ve 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Bu nedenle, Hollandalının değerini kanıtlamak için daha fazla süreyi hak ettiğini söylemek elbette mümkün olsa da City, bir yedek oyuncu için yapılan böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir başka niyet beyanı, hem de belki bugüne kadarki en dikkat çekeni. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun "asansör takımlarından" biri olarak haklı bir üne sahip ancak Reijnders'i transfer etmek, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine yürekten inanan sahiplerden gelen ciddi bir hırs göstergesi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta göreve gelmesinden bu yana gerçekten iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de büyük katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, tarihlerindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite macerasıyla da uğraşırken bu tür bir iç saha formunu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir stada taşınacak olan ve Saudi Aramco destekli bu ekibin SPL'nin yükselen gücü olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafa karıştıran bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. Öyleyse şimdi neden profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Sanki başka talipleri yokmuş gibi değil. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle son da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını düşünmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik kapasitesi yüksek bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme ihtimali son derece gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki dönemi zaten sona ermiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarları için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacaktır. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşamasının kaçınılmaz olduğu hissi var; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir lideriydi. Hem ana savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola yönetiminde City’nin başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol oyuncunun orta sahayı kontrol ettiği Premier League maçlarının %74,1’ini kazandı ve onun yokluğunda bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda golleriyle de öne çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birden fazla maç da dahil. 116 milyon sterlinlik (156 milyon dolar) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede komple bir oyuncu değil ve gündemdeki takviye Ayyoub Bouaddi ise bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için çok genç ve tecrübesiz. Bu durum, City’nin taktik planını yeniden şekillendirmek ve takımın en büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürebilmesini sağlamak gibi devasa bir görevle karşı karşıya olan Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus niteliğinde bir darbe. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıcı etki yaratacak bir yıldız transferi. Barça zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunun en büyük favorisi konumundaydı, ancak artık bu neredeyse kaçınılmaz gibi görünüyor. Rodri’nin, İspanya’nın başkentindeki Jose Mourinho’nun yeniden yapılanma projesi yerine Hansi Flick’in zaten iyice oturmuş projesini tercih ederek ezeli rakiplerine imza atması sonrası Real Madrid büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Rodri, Barça’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozun son parçası olabilir; o, oyunun en iyi ön liberosu ve Flick’in kadrosuna istikrar getirmek için mükemmel isim. Rodri’nin süpürücü rolüyle rakiplerin geçiş anlarında Barça’yı delip geçmesi kesinlikle çok daha zor olacaktır. 30 yaşındaki oyuncunun hemen uyum sağlaması da bekleniyor; zira Barça kadrosu, İspanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedelemesinin ardından yıl sonundan önce sahalara dönmek için mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong’un kaybından sonra harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri bunun için rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yöneteceği için Barça’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa’da domine edebileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri’nin İspanya ile 2026 Dünya Kupası zaferi ve Altın Top ödülünün ardından kariyerindeki doğal bir sonraki adım. City’ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barça’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatının yanında sönük kalıyor ve onun Guardiola yönetiminde alıştığı taktik prensiplere daha yakın başka bir takım da yok. Bu transfer, Rodri’nin fiziksel olarak yeniden zirvesine dönmesini de sağlayabilir. Eski Atletico Madrid yıldızının kariyeri son yıllarda ciddi sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az talepkâr yapısına dönmek, onun en üst seviyedeki kariyer ömrüne katkı sağlayacaktır. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle birlikte uluslararası seviyede zaten iki büyük kupa kazanan Rodri için Camp Nou’ya geçişin sorunsuz olması bekleniyor; ondan, son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği aynı hükmedici rolü doldurması istenecek. Real Madrid’in Rodri’ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak onun Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdiği görülüyor; burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou’daki dört yılında 65 gol atarak saygıdeğer bir performans ortaya koydu. Buna, Hansi Flick’in ekibinin La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu geçen sezon tüm kulvarlarda kaydettiği kariyer rekoru 21 gol de dahil. Ancak o, bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı. Bir yandan, Robert Lewandowski’nin ayrılığının ardından Barcelona hücum hattında zaten eksikti ve bu yüzden onu satmak riskliydi, ama diğer yandan da nakde çevirmek için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres’in değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin zirvesine çıktı ve PSG’nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona’nın Torres’i City’den alırken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz bitiyordu ve kulüp, anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle kontrat uzatılsaydı Premier League ekibine fazladan 8 milyon euro ödemek zorunda kalacaktı. Yüksek maaşını da maaş bütçesinden çıkarmak, Barcelona’nın Rodri için anlaşma sağlamasına yardımcı oldu. Rodri, kadroya Torres’in olduğundan çok daha fazla etki edecek bir takviye olacak. Not: B+

    PSG için: Torres belki hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine girmeyecek, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bonservis bedeliyle kadroya katmak yine de PSG adına önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020’de İspanya A Milli Takımı’ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için de taktiksel açıdan çok uygun bir isim. Luis Enrique yönetimindeki PSG’nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yer alıyor ve Torres de tam bu profile uyan bir oyuncu; hem santrforda hem de iki kanatta oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik denebilecek bir uyumu var ve bunun, üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için hemen karşılık vermesi beklenebilir. Torres’in Ligue 1’de, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla daha golcü bir performans sergilemesi son derece mümkün; ayrıca büyük sahnedeki geniş tecrübesi onu Şampiyonlar Ligi’nde de iyi bir seçenek haline getirecektir. Torres, Goncalo Ramos’un bire bir yerine geçecek bir profil değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği düşünüldüğünde PSG’ye Portekizli santrforun verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-

    Torres için: İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve Barcelona ile sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasını kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun teyidi sayacaktır; bu da anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi’ni üst üste üç kez kazanan ikinci kulüp olmayı hedefliyor. Barcelona ise Luis Enrique’nin başında olduğu 2015’ten bu yana bu kupayı kazanamadı. Ancak gerçek şu ki, Torres’in Paris’teki durumu Katalonya’dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique’nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG’nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ile Desire Doue ve merkezde Ousmane Dembele’den oluşuyor. Torres, Barcelona’da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes’te sonunda başrol oyuncusu olacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla dakika verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi’nde vazgeçilmez olmayacak. PSG’ye katılması onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres kısa sürede oturduğu yerin daha iyi olduğunu fark edebilir ve belki de artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etmeye daha iyi konumda görünen Barcelona’daki konfor alanından ayrıldığına pişman olabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden birine kaptırmamış oldular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedelinde diretabilirdi, hatta diretmeliydi. Yine de ayrılık için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven ile yeni sözleşme imzaladı, yani savunmada hâlâ yeterince seçeneğe sahip. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya girme şansı, artık istediğini almış olmasıyla birlikte daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir uyum. O, Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşan agresif ve öne çıkan bir savunmacı; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına geçişte sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasında ana dayanak noktası olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan gedikleri kapatmak için çalışırken hayati liderlik özelliklerini de takıma taşıyacak. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi kupasına biraz daha yaklaşmasına ciddi katkı sağlayabilecek akıllıca bir hamle. Üstelik onu gerçek piyasa değerinin 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da çok büyük bir artı. Bu da Atletico'ya, transfer dönemi kapanmadan önce bir ya da iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı verebilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında baştan beri sadece Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak ona büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı şekilde takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir risk unsuru olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi'nin göreve gelmesiyle yeniden yükselişe geçiyor gibi görünse de ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktiksel bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, yeni ortamına hızla uyum sağlamasına yardımcı olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe, ancak kulübün kasasına da büyük bir katkı. Ajax’ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin 2025-26’daki kasvetli sezonunda neredeyse tek ışık kaynağıydı. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek isimdi. Bu yüzden onu yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından kaybetmek ciddi bir geri adım. Ancak Cruyff’un fiilen kabul ettiği üzere Ajax, PSG’nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu türden bir parayı geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçek bu ve umut, Ajax üretim bandından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane’nin, ayrıca belirtmek gerekir ki 2023’te Genk’ten henüz 17 yaşındayken sadece 1 milyon euroya transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax, bildiğini yapmayı sürdürecek. Ancak şu anda hücum hattında gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık fazlasıyla tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şimdiye kadarki en net işareti. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini defalarca yedek kulübesinde bulan Fransa forvetinden bonservis geliri elde etmeye son derece açık olduğuna dair bir şüphe vardı. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, Barcola’yı en yüksek teklif verene satmadan önce Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle hücum hattını güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca bekletti. İşin en güzel yanı da 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, birinci tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’nın arkasında kaliteli bir alternatif sunması beklenen Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini karşılama ihtimalinin yüksek olması. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin nihai testi. Sonuçta, Barcola bile yıldızlarla dolu PSG kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamadıysa, Godts’un bunu yapma şansı ne? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı ve bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna bile alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique kilit oyuncularını hafta içi Avrupa maçları öncesinde ve sonrasında dinlendirirken Ligue 1 ile Fransa Kupası’nda bolca süre alması gerekir. Ancak insan, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici evresinde bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamadan edemiyor; gerçi şu anda gezegende bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham açısından: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına transferde bir başka kafa karıştırıcı hamle. Kuzey Londra ekibi bu yaz büyük bir bonservis harcadı, hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından çok fazla gelir elde edemedi. Djed Spence’in piyasa değeri şu anda zirve yapmış durumda. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen ve hem sağ bekte hem sol bekte son derece sağlam savunma performansları sergileyerek adeta bir kült kahramana dönüşen oyuncu, değerini ciddi biçimde artırdı. Bu performansları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde viral olan son anda yaptığı kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen Tottenham, 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplam sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, kariyerinin en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur ‘İngiliz vergisi’ dikkate alındığında, Spence’in bunun neredeyse iki katı değerde olduğunu savunmak gerçekten mümkün. Spurs, en azından, Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda yeterince dolu görünüyor. Sağ tarafta Pedro Porro ilk tercih gibi dururken, kadroda Destiny Udogie de var. Ancak birçok taraftar, Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter açısından: Bu, Inter için gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Nerazzurri, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid’e gitmesi ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinin kaçması sonrasında rotasını başarıyla Spence’e çevirdi. Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili’nin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyulması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar becerikli olan bu enerjik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için hazır bir çözüm. Dumfries’in önemli hücum tehdidini birebir karşılaması şart olmayabilir, ancak Spence savunma anlamında bir seviye yukarıda ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlardan 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve panik yapmayı reddetmeleri büyük ölçüde karşılığını verdi; 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence açısından: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği görülen ve Tottenham savunmasını bu yaz neredeyse tamamen yeniden şekillendiren teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından haklı olarak daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini düşünüyor olacaktır. Kuzey Londra’da sonunda kendine yer edinmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu. İlk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı, ayrıca Antonio Conte’nin başarısız geçen görev döneminde İtalyan teknik adam tarafından bir ‘kulüp transferi’ olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattıyla burun buruna geldikten sonra şimdi, Serie A’yı yeniden kazanmaya aday gösterilecek ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor; üstelik Kuzey Amerika’daki performanslarıyla itibarını da ciddi şekilde yükseltmiş durumda. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve tecrübeli savunmacı, takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olabilir. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo açısından: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadar yüksek bir bonservis almamış olabilir, ancak bu yine de Madrid temsilcisinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında taleplerini sürekli artırmaya çalıştı ve bir aşamada onun 50 milyon avroluk (£43 milyon/$58 milyon) serbest kalma bedelini bile istedi, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon sterlinlik ($20 milyon) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Gerçekte ise Chavarria, batı Londra’ya gitmek istediğini açıkça ortaya koyduktan sonra Rayo güçlü bir pazarlık konumunda değildi ve 28 yaşında olması da onun çok daha yüksek bir bedel talep edilebilecek yüksek potansiyelli genç bir yetenek olmadığı anlamına geliyor. Yine de bu para, Rayo’nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizinciliğin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea açısından: Chelsea’nin, Marc Cucurella’nın Dünya Kupası sırasında Real Madrid’e hızlı ayrılışının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; çünkü bu durum Jorrel Hato’yu kadrodaki tek doğal kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve önünde doldurması gereken büyük bir boşluk var; zira Cucurella, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkiisinin en iyilerinden biri hâline geldi. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans sergiledi ve kendisine çok büyük değer biçiliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünde olacak ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplamda 22 milyon avroluk (£19 milyon/$25 milyon) paket, 60 milyon sterlin değer biçilen ($81 milyon) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevkide düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; kısa vadeli bir çözüm olarak kalsa bile. Not: B-

    Chavarria açısından: Ne hikâye ama! Chavarria, ancak 22 yaşındayken Real Zaragoza’ya katılarak İspanya’nın ikinci ligine transfer yapabildi ve 2022’de şu an Liverpool’un başında olan Andoni Iraola’nın onu Rayo’ya transfer etmesiyle La Liga’ya yükseldiğinde 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde sürekli gelişim gösterdi; öne çıkan, agresif ve ayağına hakim bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a kaybedilen maçta 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük kulüplerinden birine hayal transferini gerçekleştiriyor ve kendisinin açıkça hayranlarından biri olan vatandaşı Alonso’nun yönetiminde etki yaratması için bolca fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barça'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması nedeniyle bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirebilmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barça, savunma hattını uzun süredir onun üzerine kurmuyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yoktu ve Liverpool için sözleşmeye eklenen 55 milyon euro'luk (£47m/$64m) satın alma opsiyonu, Barça'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırılmaması gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barça'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışırken Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bek olarak da oynayabildiği için, kâğıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sorunlu bir sakatlık geçmişi var ve son sezonlarda en üst seviyede ikna etmekte zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızlı şekilde uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir biçimde uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedeflerinden Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten vazgeçti, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini yeniden inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrarsızlık sorunları göz önüne alındığında Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisini istemesi açısından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkında olacaktır. Geçen yıl ruh sağlığı için ara verme arayışına girmesine neden olan zorlu dönemin ardından, futboldan yeniden gerçekten keyif almak amacıyla, kendisinden şüphe duyanların yanıldığını kanıtlamak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin coşkulu desteği, Araujo'ya kesinlikle büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkmayı seven bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacak, aynı zamanda Iraola'nın agresif sistemine de güçlü bir uyum sağlayacak bir isim. Bu yeni başlangıç, Uruguay milli oyuncusunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da çok eleştirildiği temel hataları yapmayı bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma çıkışından bu yana hiçbir zaman en üst seviyeye tam olarak ulaşamamış bir stoper için oldukça ciddi sayılabilecek bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kulübün kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp açısından zorlu geçen bir dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı kadrosuna kattı ve Levi Colwill de ön çapraz bağ kopmasının ardından yeniden sağlığına kavuştu, dolayısıyla kadroda 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışı bir zorunluluktu. O stoperler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına karşı koyamamış gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como’nun 2026-27 sezonundaki Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavına hazırlanırken Chelsea’den oyuncu transfer etmesi, Cesc Fabregas yönetiminde kat ettiği ilerlemenin bir göstergesi. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; her ne kadar İngiltere milli takım oyuncusu olsa da Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri için eleştirilerin odağı haline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu ona pekâlâ uygun gelebilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasızca dürüst olmak gerekirse, Chalobah kesinlikle bu yeni başlangıcı hak ediyor çünkü Chelsea son birkaç yıldır ona iyi davranmadı. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan bonservis geliri elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a transferi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı, burada da etkileyici bir performans sergiledi, ardından da asıl kulübündeki sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok forma giyen stoperleri olmasına rağmen yaptığı transfer hamleleriyle Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini açıkça gösterdi ve tamamen kâr yazdırması da, Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce onun gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu nihayet temiz bir ayrılık ve artık Şampiyonlar Ligi futbolu oynamayı, Como Gölü kıyısında Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültür deneyimlemeyi dört gözle bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yarattı, ancak Guimaraes olmadan tablo şimdi, 2025-26 sezonundaki çalkantılı süreç boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu olan Brezilyalının yokluğunda, The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'dan Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık, üstelik Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol atmış olduğu düşünülürse gerçekçi de değil. Guimaraes geçen sezon Premier League'de dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek sayısıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu aynı zamanda örnek oldu ve takım arkadaşlarını sık sık adeta sürükleyerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle, kulübede resmen Eddie Howe'un yerine geçtiğinde orta sahayı yeniden dengeli hale getirmek için devasa bir işle karşı karşıya kalacak ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun bekleyişin ardından dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken, çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında bir 8 numara olarak rahatlıkla yer alabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Hücuma ekstra dinamizm, savunmaya ise daha fazla agresiflik katacaktır; zira geçen sezon Premier League'de herhangi bir Arsenal oyuncusundan daha fazla ikili mücadele kazandı. Arsenal taraftarları, sahip olduğu deneyim ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26'da Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in bu ürkütücü merkez hattını tamamlamasının ardından artık hiçbir yerel rakibin onlara fiziksel üstünlük kurmasının kolay olmadığı görülüyor. Paris Saint-Germain ile yeniden karşılaşmaları halinde Şampiyonlar Ligi'nde de durum böyle olabilir; bu da o ulaşılması zor kupayı sonunda kazanma ihtimalleri açısından oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes'in Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapması için ideal zaman tam da şimdi. Oyuncu kariyerinin zirvesinde ve bunu Dünya Kupası'nda tüm şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde kanıtladı; Norveç'e karşı son 16 turundaki kabus gibi elenişten önce Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve belirleyici etkide Vinicius Junior ile yarıştı. Guimaraes bir süredir Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de ekleyince, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahramanda bulunması gereken tüm özellikleri taşıyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis etiketi onu en ufak şekilde bile baskı altına almayacaktır. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette, Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi Mastantuono'nun da İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklardır, ancak bunun garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affı olmayan bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Eğer bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da aşınmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun diğer yüzünde ise Real, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Mastantuono'ya yine ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisinin bulunduğu kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırma yolunda önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından toparlanmayı hedefleyen Fiorentina için, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da, mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono kesinlikle Fabio Grosso'nun ekibine ekstra kalite ve çok yönlülük katacaktır; zira 18 yaşındaki oyuncu hem 10 numara olarak hem de sağ kanatta görev yapabiliyor ve kendisinden şüphe duyanlara yanıldıklarını göstermekle birlikte Arjantin milli takımına geri dönmek için de aç olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden iki AB dışı oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların da önünü açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, Real Madrid'e büyük beklentilerle geldi ve River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde €63 milyonluk bedel bir fırsat gibi görünüyordu. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine yapılan geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların sadece 17'sine ilk 11'de başladı ve yalnızca üç gollük zayıf katkısı, etrafındaki heyecanı haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı vücut diline açıkça yansıyordu. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transfer, bunu Bernabeu'nun yoğun ilgi odağından uzakta yapması için ona alan tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarıya ulaşma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Manchester City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yönetimini gerçekten sorgulamak gerekir. 2023’te başka bir yerde ilk 11 oyuncusu olmak için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen oyuncunun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon sonunda Etihad’da bir numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun sadece üç maçında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı kadroya katmayı uygun gördü ve böylece genç İngiliz hemen yeniden sıralamada geriye düştü. City, duygular ve bağlılıktan ziyade iş ihtiyaçlarına acımasızca öncelik vermesiyle ün kazandı ve finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’e £27 milyon ödeyerek aldığı ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun olacaktır. İlk takım potansiyeline sahip, çok yetenekli bir başka genç altyapı mezununun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak City’nin iş modeli iyi ya da kötü tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz sedasız güçlenen ekip, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa sıralaması için gizli favorilerden biri olabilir. Trafford, Elland Road’a gelen ve büyük ilgi gören bonservissiz Harry Wilson ile yüksek potansiyelli Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından kapıdan giriyor ve Beyazlar’ın sorunlu mevkilerinden biri olan kaleye üst düzey bir çözüm getiriyor. Geleceğin İngiltere bir numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle’ın ilgisi biliniyordu ve Premier League’de takım seçme şansı vardı. Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve oyuncu, gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inanıyor olmalı. £45 milyonluk ($60,5 milyon) toplam paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds ilerleyen yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City’den uzakta hayata ikinci bir deneme; 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, uzun vadede kendisini bir Premier League bir numarası olarak kabul ettirme konusunda artık gerçekten büyük bir şansa sahip. Kalecinin açıkça yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı; geçen sezon daha fazla oynama gerekliliği hakkında açıkça konuşmuştu ve şimdi bunun, 32 yaşındaki Jordan Pickford’un yerine İngiltere’nin bir numarası olma yoluna sokacak transfer olmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton’ın kalesini koruyan Pickford ile doğrudan rekabet edecek ve eğer Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olduğu için fırsat verilmesi kuvvetle muhtemel. Bazıları Newcastle ya da sözde ‘big six’ kulüpleri yerine Leeds’e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız bir numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az olacak. Oyuncu, bu hamleyi daha da büyük hedeflere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon euro kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibileri daha büyük adımlara geçmeden önce yeteneklerini Red Bull Arena'da geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin itici gücüydü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını paraya çevirmeye yabancı bir kulüp değil; hatta transfer modeli tamamen bunun üzerine kurulu. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher bulacaklar, ayrıca Diomande Real Madrid'de etkili bir başlangıç yaparsa bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı ancak günümüz piyasasında en önemli hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından toparlanma süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kanatlarda daha fazla alternatife kesinlikle ihtiyaç vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek istemesi nedeniyle genç futbolcunun Vinicius Junior'ın yerini alması için alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu ama çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da geçiş sürecine yardımcı olacaktır. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmaları da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlarda çoğu sıradan taraftar, 2024-25 sezonunda La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olurken Diomande'nin varlığından haberdar bile değildi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; kulübün yedek takımından yükselmişti ama Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı verdi. Bunun ardından Dünya Kupası çağrısı geldi ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın birçok elit kulübünün hedefi hâline gelmişti ama muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını yine de hayal etmemişti. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon euroluk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması başlı başına gerçekten dikkat çekici; bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah, muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yakışan bir zirve noktasında Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Salah'ın, Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşımasının ardından kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi şaşırtıcı değildi ve bir sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını da kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken, tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine mahkum edilmesinin ardından da Slot'u ve kulüp yönetimini açıkça hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ile Florian Wirtz dahil olmak üzere kadronun birkaç ismi dramatik şekilde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Salah sahada yokken Liverpool daha iyi de göründü, çünkü hücumdaki etkisi kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısı eksikliği daha da görünür hale geldi. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesi, çıkan haberlere göre sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildi; bu, işin içindeki tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bile alınamaması da ayrıca bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi kuşağının en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklar. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın son kredi uzatmasının üzerine inşa edilerek Trabzonspor'un küresel profilini de önemli ölçüde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında güçlü bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde de güçlü bir seri başlatabilirler. Not: A

    Salah için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, Premier League'in en iyi oyuncusu konumundan 12 ay içinde Türkiye'ye bedelsiz transfere gitmek Salah adına utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde noktalamaya mahkum görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinden hiçbirinin ilgi göstermediği anlaşılıyor; serbest oyuncu statüsündeyken bu onun adına oldukça ağır bir tablo. Salah Türkiye'de gol sezgisini yeniden bulmalı, ancak bu yalnızca seviye açısından büyük bir düşüş olduğu için. Bu hamle onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl sona erdiği konusunda içten içe pişmanlık duyacağı kesin. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine yeni Liverpool patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford için: Chelsea’nin devreye girmesiyle Brentford’un 36 yaşındaki Henderson’ın önünde durması zaten pek olası değildi; hatta kulüp, sözleşmesini feshederek onun yolunu da açtı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’a transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar, piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in yüksek potansiyelli Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bir bedelle takıma katıldı. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, etraftaki en iyi genç yetenekleri gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla yığma stratejisinden son derece keskin bir sapma anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel de dahil olmak üzere çok sayıda hayranı bulunan Henderson, Maviler’in son yıllarda ciddi biçimde eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında neler getireceğine dair soru işaretleri olacak olsa da, 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneklerinden ziyade saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Ancak geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilmez olabilir. Bununla birlikte Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların desteğini kazanması gerekecek, ancak Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir şekilde kolunu kırmasına rağmen hazır olduğunu göstermesi ve hatta antrenman yapması, Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu hissettiriyor. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında olan Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri haline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da şüphesiz kariyerinin bu aşamasında onun için çok cazip olacaktır. Saha dışındaki katkısının yanı sıra, Maviler kültürünü yenileyip umut vadeden genç kadroyu büyük kupalar için düzenli şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında yeni bir döneme öncülük etmesi de beklenecek. Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve bunda başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği döneme kadar onu kapsayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki kiraz oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, Barco'yu kardeş kulübünden transfer etmek için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyedeki deneyim eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı ve takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu; ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculukta da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen bir 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya ciddi bir delici güç kazandırdı ve top rakipteyken sahanın her karışını kullandı. Strasbourg'nun Chelsea ile olan ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yönünde ilerleme şansları açısından çok zararlı olabilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'nun Strasbourg'daki çıkış yaptığı sezonun ardından Chelsea için bu transferi yapmak adeta düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından dünya çapında da dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin değişmez ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, kariyerinin başında adını bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde, Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresifliğiyle Barco, Chelsea'nin topu rakip yarı alanda çevirmesine ve geri kazanmak için kendini tüketmesine katkı sağlayabilir. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde onun varlığı darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve ortaya çıkarılmayı bekleyen ciddi bir potansiyeli de hâlâ var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da sadece sekiz ay oynadıktan sonra önce Sevilla'ya, ardından Strasbourg'ya kiralandı ve sonuncusu geçen yaz onun bonservisini aldı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçiş yapması, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik adam. Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde Lionel Messi ve arkadaşlarıyla çalışma deneyimi de Barco'nun işine yarayacaktır; turnuvada Arjantin formasıyla sadece 19 dakika oynamış olmasına rağmen. Chelsea'de parça parça bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin kıdemli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Geçen sezon takımın açık ara en golcü oyuncusu ve kulüp tarihinin en skorer üçüncü ismi olan oyuncusunu kaybeden Brighton için bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Danny Welbeck’e, özellikle de 35 yaşında önüne çıkan böylesine beklenmedik bir fırsat söz konusuyken, ayrılığı çok görmeyeceklerdir ama bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de gelecek vadeden genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olması sebebiyle, ona layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, gerçi Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal açıdan dayanıklı” oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti; BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, gençlik odaklı transfer politikasını geride bırakıyorlar. Welbeck, kariyerinin son demlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik sadece kadro şişirmek için alınmış da olmayacak. Brighton forveti artık 35 yaşında olsa da, 18 yıllık Premier League kariyerinin şu ana kadarki en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor ve ikinci en yüksek gol sayısına da 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla gelmişti, en yakını ise bu yılın nisan ayında. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın kulübün kadrosundaki çok sayıdaki forvet arasında yer aldığı düşünüldüğünde, Chelsea’nin gidecek oyuncular konusunda hâlâ yapması gereken işler olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etki alanına sahip olacak. Sürekli ilk 11’de başlamayacak ama Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelerek bol süre alma ihtimali oldukça yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında da ileri uçta görev yapması bekleniyor. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Chelsea’nin onu kadroda tutması durumunda Delap için de kusursuz bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmiyet kazandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maçta sahalardan uzak bırakan uyluk problemi muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parıltılı kariyerinde yine de önemli başarılar yaşadı; savunmanın kilit isimlerinden biri haline geldi ve kulübün 2022-23’te, o ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme yapmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen şüphesiz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile yüksek bir bonservis bedeli getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamlede Inter açısından ciddi bir risk bulunuyor. Ancak Inter, bu riski, Stones’u haftalık yaklaşık £115.000 değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umması gereken, İngiltere milli takım oyuncusunun fit kalabilmesi çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğunda, yazın başlarında Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu bazı güçlü performansların da gösterdiği gibi, hâlâ topu iyi kullanan en iyi stoperlerden biri. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, bedeni Premier League’de onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşında olan ve belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde uzun yıllar daha oynayabileceğinin kanıtı sayılabilecek Francesco Acerbi’nin yerini alıyor. Nerazzurri ayrıca, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir tür transfer çalımı olarak da görebilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşındaki Stones, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş oyununa değişerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama son derece uygun görünmeli. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde harika Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını da yüksek görecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, milli takım seviyesinde yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'i 24 yaşındayken Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon £ karşılığında transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Top kullanan ve oyuna hükmeden bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve Lacroix'in kendisini en üst seviyede deneme isteğinin de farkında olduğu bildirildi. Şişkin piyasayı düşündüklerinde daha fazla alabileceklerini hissedebilirler, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından, bu para mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacaktır. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite katma yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden formuna kavuşan Levi Colwill dışında, mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadede kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr zaman zaman umut verse de beklentileri karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'in gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper daha alabileceği bildirildi; Como'dan Jacobo Ramon adı ortaya atılan isimler arasında yer alıyor ve bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve Fransa'nın tam milli oyuncusu için 52 milyon £'un (69 milyon $) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix sahada çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill ile birlikte kadroya katmak, Chelsea'ye etrafında yapılanabilecek sağlam görünen bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl müthiş geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı şekilde dirençli performanslar sergiledikten sonra bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerin sınırlılıkları ile ilgili geleceklerine dair belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın sevgilisi haline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da kısa sürede sevilen bir figür olmasını sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest açısından: Muhtemelen duygular karışık. Bir yandan, Anderson'ın ayrılmasına üzüleceklerdir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkeziydi. Kesinlikle her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon sterlin ister 130 milyon sterlin olsun, ki Forest ikincisi olduğunu söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir para. Dolayısıyla Anderson'ın City Ground'da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacak; çünkü Forest burada City'ye çok pahalıya patlayan bir anlaşma yaptırdı. Not: A

    Manchester City açısından: Yeni Rodri'leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d'Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad'dan ayrılıp ülkesi İspanya'ya döneceğini gösteriyor; ama ayrılmasa bile City'nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam o profile uyuyor gibi görünüyor. Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onu Enzo Maresca'nın orta sahası için mükemmel bir uyum hâline getiriyor. Ancak bunun 'İngiliz vergisi'nin nihai örneği olduğu da inkâr edilemez. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ama Forest'ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi'nde bile oynamadı. Eğer Anderson uluslararası seviyede hâlâ İngiltere yerine İskoçya'yı temsil ediyor olsaydı, City'nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasının hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson açısından: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson açıkça Forest seviyesini aştı. En üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City'de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad'da zorlanan ilk gelecek vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips'ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki büyük, büyük fark da Rodri'nin Anderson ile ilk 11'de bir yer arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City'de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa'nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elinden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, batı Londra’daki tek sezonluk unutulacak döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis talebinin ardından, çok rahat biçimde gönderilmesi zor bir isim olabilirdi. Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılacak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği haberinin çıkmasının üzerinden 10 günden biraz fazla geçmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık transferle Aston Villa’ya gitmesiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak bunun Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağını düşünmek gerekir. Chelsea de bundan son derece memnun olacaktır, özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery’ydi ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu böylesine dikkat çekici bir yetenek haline getiren enerji ve özgüvenden bir süredir uzak görünmesi nedeniyle bu transfer ciddi risk barındırıyor gibi hissettiriyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve Aston Villa sezon sonunda onu satın almak zorundayken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, beklentileri karşılayamazsa ciddi sorularla karşı karşıya kalınacak. Anlaşma ayrıca mali kuralları dolanmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü bu yapı açıkça, UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış durumda. Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı, UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla bonservisler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapacak olan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğundan bu fırsatı mutlaka değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir beceriye sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Aston Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinin dışında omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Villa Park tribünleri, yeniden Şampiyonlar Ligi bileti alınmasının ardından son derece yüksek beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Aston Villa’ya katılan Harvey Elliott’ın durumuna da mutlaka dikkat edecektir. Elliott da satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık formülle gelmiş ve bu şart ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünmüştü; sadece Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrolarına nadiren dahil edildi. Teknik direktörün bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde forma giyiyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan yalnızca 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde edecek olmaktan fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal sonuçta Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservisi karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sayesinde satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu büyüklükte bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok önemli olacaktır ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, bir alternatif olarak pek çok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 51 gole doğrudan katkı yaparak (22 gol, 29 asist) muazzam bir bireysel sezon geçirdi; Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi eleme turlarına uzanmasında büyük rol oynadı. Elbette bu transferin bazı riskleri var; bonservis bugünün piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City'de ciddi şekilde zorlanmıştı. Yine de o dönemde çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi neredeyse kaçınılmazdı; bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görebilmesi için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından ilk etapta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalı.Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League'e geri dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık maceralarının ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olması da onu cesaretlendiriyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zor bir ligde Brugge'de yakaladığı yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu nedenle transferin gerçekleşmiş olmasından kuşkusuz büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra'da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar düşünüldüğünde muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalaması da söz konusu değildi. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir oyuncusunu bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneğe sahip değildi. Dortmund'un peşin alacağı 22 milyon avrodan Adeyemi'nin açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar sorunu çektiği de unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde Barcelona'yı transfer politikası nedeniyle fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle çok başarılı bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında; bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takım debutunu verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak bu hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair işaretler kuşkusuz vardı, ama Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası, daha iyi bir platform bulamayacak olan Adeyemi için bu hamle, potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyma adına doğru zamanda yapılmış doğru transfer gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu Chelsea’nin altı sıra ve 13 puan önünde, dördüncü sırada tamamladı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği herhangi bir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette, finansal açıdan bakıldığında bu Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon sterline transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu, Villa’nın bir yedek bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine ciddi katkı sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulübün zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair bir başka kanıt olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçek bir fırsat transferi. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı iddia edilen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok aranan hücum oyuncularından birini transfer etmek için Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? Şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de şimdi transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun astronomik şekilde şişirilmiş bir bedelle Villa Park’a gitmesini bekliyor. Ancak daha olası görünen şey, Enzo Fernandez’e kulislerde yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Chelsea’nin, Premier League’de arkasında sadece iki iyi sezon olan ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atan 23 yaşındaki bir oyuncu için fazlasıyla yüksek ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: Dışarıdan bakıldığında sürpriz bir gelişme. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın sürpriz Stamford Bridge tercihinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea berbat yönetilen ve sürekli bir değişim halinde olan bir kulüp olsa da bu, Rogers için çok iyi sonuç verebilecek bir hamle olabilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve altyapı seviyesinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması nedeniyle. Nitekim, gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak formda olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken ciddi anlamda zorlandı; Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandılar. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu güçlü bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde müthiş bir gol attı. Ayrıca sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin sonuçlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için girişimde bulunduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında bir oyuncu için bile kesinlikle oldukça yıpranmış durumda. Ancak Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve orta saha için bir numaralı transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes'in maliyetlerinin United'ın karşılayamayacağı seviyeye çıkması sonrası Old Trafford çevresindeki paniği gelişi bir miktar azaltacak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da klasını ortaya koydu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kaliteyi katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun zamandır Premier League'in elit kulüplerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, kariyerinin bu aşamasında eski Leicester City orta sahası için bunun gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olması, bu transferi Tielemans için dev bir adım haline getiriyor; o da şüphesiz oyunun en büyük sahnelerinden birinde muhteşem pas yelpazesini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatının tadını çıkaracaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, umut veren genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun dokunulmaz görülmediği açık ve ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonus içeren teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı ağızda biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para bu anlaşmayı muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyi hale getiriyordu. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma iyi duygularla hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampı öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken paniğe kapılmış şekilde rotasını Santos'a çevirdi. Fernandes takibinin sonuçsuz kalmasının ardından United yöneticilerinin "sakin" kaldığı bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Manchester United'ın, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada oyuncuya ihtiyacı var, ancak transfer dönemi kapandığında ilk 11'in garanti ismi olmayacak biri için burada fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok sayıda seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket ettiği düşünülen Santos'un, "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp alamayacağını zaman gösterecek ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi kadroya katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha yapılanmasında başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimin uzağında yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa kupalarının hiçbirine katılmaya hak kazanamadığı için bu doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşmesini hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı son derece can yakıcı koşullarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini acımasız biçimde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi harcamış olsaydı, işler yine de iyi gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Anthony Gordon'ın felaketle sonuçlanan sezon bitmeden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak hayalin ölümünü asıl temsil eden şey Tonali'nin, hem de Tottenham'a, gidişi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılacak olması. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor; çünkü o paranın da muhtemelen boşa harcanması bekleniyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi £85 milyonluk anlaşmayı sonuçlandırdıktan sadece bir gün sonra Spurs, Tonali için de transfer rekorunu yeniden kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116 milyon ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız biçimde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi'nin yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir uyum yakalayacak gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendini fazlasıyla kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması umutsuzca gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Tonali'nin, yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması halinde, bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı düşünülüyordu. Bunun yerine son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Serie A'dan bir kulübün Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de Newcastle'ın istediği bonservis bedeli karşısında anlaşılır biçimde geri adım attı. Sonuç olarak Tonali kendisini, en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bu da inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi iki sezondan fazla Spurs'te kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararı nedeniyle Inter’i sorgulamak gerekir. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğu günlerde hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri, bu yüzden €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl varken bugünün piyasasında çok daha yüksek bir bonservis getirebilecek bir oyuncu için Inter adına oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmeden önce bu yıl düşürüldü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde hareket ederken uygun maliyetli fırsatları kovalayan bir kulüp olarak ün kazanan Real Madrid adına yine çok akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu bedel, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek sağ taraflı bir savunmacı, bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluk iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini ekletmek istemesinin tam nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gole katkı verdi, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli de Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacak. Rolü hakkında Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda çok işe yarayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de kulübün en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin büyük ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Asıl şaşırtıcı olan ise West Ham'in, pazarlık pozisyonu epey zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka işaret. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacak kadar kötü geçen iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon £ ödemek bir niyet beyanı idiyse, bu bambaşka bir seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun zamandır daha güçlü bir takımda çok daha iyi performans gösterecek bir oyuncu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz bir isim olarak gördüğü açık. Ancak bu transferde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etme isteğinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi halde çok kısa sürede kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir malzeme haline gelir. Rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya hiç yakın değil; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak sonunda kendisini Spurs'te buldu; geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üzerinde bitiren takımda. Bu da transferi bir bakıma yatay bir hamle gibi gösteriyor. Ancak Kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardım edebileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, tarafların hiçbirinin istikrarıyla tanınmaması nedeniyle İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile art arda üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun için bir bonservis belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak bu yine de dört yıl önce Genk'ten 5 milyon €'nun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, 25 yaşındaki oyuncunun ülkesi adına Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçın tamamında gol atmasının ardından son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı gole çevirmesiyle, Fas forması altında sergilediği olağanüstü performanslar nedeniyle son birkaç haftada yalnızca arttı. Ancak, transfer resmiyet kazandığında sportif direktör Max Eberl'in de belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş refleksif bir tepki değildi; Bayern uzun zamandır Saibari'nin tekniği, çalışkanlığı ve çok yönlülüğü doğru şekilde harmanlayarak zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapacağına inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımında hücum hattında sergilediği dinamik performanslarla sıradan futbolseverin dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek biraz kabusa dönüşebilecek olsa da, klasik "rüya" transferini "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ekleme olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'u Manchester United'a satma konusunda anlaşmaya varmalarının ardından bu, Atalanta adına bir başka akıllıca anlaşma olma özelliği taşıyor. Palestra için alınan 55 milyon avroluk (£47 milyon/$62 milyon) büyük paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün de, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satışından gelir elde etmeye karar verdiği söyleniyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu ve Palestra'nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo'da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdiğinde aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso'nun Chelsea'deki teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisinin dikkat çekici bir göstergesi. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde en avantajlı konuma geçerek Inter'in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun yaygın şekilde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında bu kesinlikle önemli bir transfer çalımı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso'nun sistemine gerek üçlü gerek dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorlu koşullarına da uygun olması gerekiyor. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea'nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarına göre devasa bir rakam ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon varken hâlâ gelişime açık. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan Inter'e transfer olmak yerine neden Chelsea'yi seçtiği sorusunu ancak Palestra'nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Chelsea'nin bildirilen sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri'nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere'nin en üst liginde kendini test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal'deki Riccardo Calafiori'nin başarısı onu cesaretlendirecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken dönemlerinde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti oldu. Alonso'nun onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer döneminde kilit bir figür hâline gelebileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Talih kuşu! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için kendilerine böylesine saçma bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atacak. Unutmayın, Ramos PSG’nin forvet sorununa çözüm olması için getirilmişti ama Parc des Prince’daki zamanının çok büyük bölümünü kulübede oturarak geçirdi; çünkü Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm buldu. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası düzeyde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma bir 75 milyon avro karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı; hem de hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu için. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelerek üç sezonda 45 gol atıp etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de nakit açısından öyle rahat olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ama Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık konuşalım, onun Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi verebileceği için. Ama bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos, gol garantisi açısından aslında aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü üstlenme adına çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaat taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo ile devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; burada genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek ölçüde olağanüstü hücumculara sahip olduğu ama Ramos’un onlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise şimdi bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun hâlâ en büyük kulüplerinden biri olan yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü bu ücret zaten büyük bir bedel, ama bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Söz sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir hamle. Kulüp, altı yıl önce sadece 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olarak itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine ciddi bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır; gerçi daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olarak görüldüğü bildirilmişti. Bu bonservis gelirini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir alternatife yeniden yatıracaklardır; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor ve bu, ayrı bir transfer olurdu. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok da yetersiz değiller; kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli bulunurken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’da görev yaptığı dönemde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer gibi görünüyor ancak, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğine dair haberler ortaya çıkmışken ve oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmeye çok yaklaşmışken, Spurs’ün bu stoper için gereğinden fazla ödeme yapmaya ikna edilmiş olabileceği hissinden kurtulmak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton zor pazarlık yapan bir kulüp olarak biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini hissetmiş olabilir; Van Hecke ile Premier League rakipleri Chelsea ve Liverpool’un da ilgilendiği bildirilmişti, kulüp kaptanı Cristian Romero ise çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve stoper partneri Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor; 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmadı, topla iyi bir pasör ve takımın uzun süredir çok ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadele gücü ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer Marcos Senesi ile birlikte yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu transfer oldukça mantıklı. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını netleştiren Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kabul ettirdikten sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, haberlerde yer alan ilgilerini somutlaştırdı; dolayısıyla sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, her ne kadar kulüp ona herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamasa da. Daha önce ateşli İtalyan teknik adamla çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacak, bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek olan kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından gerçekten tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık da oldukça güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli sağlıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmada yer alan yüzde 50’lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli baştan beri zayıftı. Bu da 40 milyon euroluk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor, yine de 15 milyon euroluk (£13m/$17m) kazanç Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten büyük ölçüde bekleniyordu; serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda kulübün elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezip görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girerek bu hamleyi çaldı. Dolayısıyla Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride fırsat transferi sayılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta ve merkeze yakın bölgede oynayabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığı sonrası Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğun ardından takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayabilir. Savunmada da çok çalışan, direkt ve hızlı bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, görünüşe göre anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik direktör Iraola’nın oyun tarzına ideal bir uyum sağlıyor. Ancak Iraola’nın, genç İspanyol’un Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek, her ne kadar kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildirilse de. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’un Anfield’a gitmeyi seçmesi gerçekten de yadırganamaz. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde bir hayli gezgin bir rota izledi ve bu onun şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetişen oyuncu, daha sonra Real Madrid’e gitti ve sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da ona uyum sürecinde yardımcı olmak için mükemmel teknik direktör olabilir. İlk 11’de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’nin peşine düşmesi beklendiğinden, bu onun genel üretkenliğini artırmasını da gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'a, bonservissiz)

    Liverpool açısından: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki ucu keskin bir durumun içindeydi, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar sona yaklaşmasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, onu 2024-25 sezonundaki şampiyonlukla sonuçlanan kampanyada, kariyerinin zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Mevcut durumda ise Liverpool'un, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen aylarca süren yıpratıcı görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, dağınık geçen ve çok konuşulan bir dizi hatayla sekteye uğrayan bir sezonda Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerini kabul etmesi düpedüz tuhaf olurdu. Bu taleplerin haftalık yaklaşık £250.000 olduğu bildiriliyordu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi potansiyel alternatifler olarak zaten kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından devasa bir israftı. Not: D

    Real Madrid açısından: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaş verecek. Kulüp bonservis ödemeyecek olsa da, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Geçen yıl kasım ayında Real Madrid'in oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığı yönünde haberler çıktığını hatırlamakta fayda var ki bu da oldukça düşündürücü. Fransız oyuncu iyi gününde kaliteli bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen kendi pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz tam olarak ulaşmış değil. Real fiilen onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına dair bir kumar oynuyor ve oyuncu kulübün sorunlu bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir. David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Yine de Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, Real Madrid üzerindeki yoğun taraftar ve medya baskısı nedeniyle çok kısa sürede ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun en büyük kazananının Konate olduğu kesin; çünkü oyuncu hem Real Madrid'e hayalindeki transferi yapmaya hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanıyor. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek. Bernabeu gibi bir kazan atmosferinde, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça haline gelme fırsatına sahip olacak. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'a, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League’de forma giymiş en iyi futbolculardan biri. Olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olan Portekizli oyuncu, Manchester City’nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim, Guardiola’nın kendisini bu kadar çok sevmesinin ve Silva’nın Etihad’daki duygusal vedasında birkaç gözyaşı dökmesinin nedeni de, onun adeta kusursuz bir Pep Guardiola oyuncusu olmasıydı. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City’de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bedelsiz şekilde ayrıldığını görmek elbette mali açıdan iyi değil ama dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önemlisi kişiliği, City’de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncu kazanmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona’nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, hatta Bernardo’nun bizzat yorum yaptığı bu süreçte, Camp Nou’ya transferi neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho’nun Bernabeu’ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva’nın en iyi günleri tartışmasız geride kalmış olabilir ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi. Etihad’daki Arsenal performansı olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho’nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real’in Portekizli milli oyuncu için Barcelona’nın hamlesini çalmasını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir Silva, La Liga’nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca Etihad’da bir sezon daha kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo’nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet yakalayacak. Elbette Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barcelona’ya kaptırmış durumda ve zor bir dönemden geçiyor ancak Mourinho’nun onları yeniden eski yerine döndürmesine yardım etmek, hiç şüphesiz onun sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid’de forma rekabeti çok yüksek ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola’nın da işaret ettiği gibi ilk beş metre kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid’e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir miktar üzücü olsa da Bernardo, tıpkı Mourinho’nun Bernabeu’ya getirdiği Luka Modric gibi, 30’lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya’da parlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea için biraz garip bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022'de kulübe geldikten sonra iyi başlamasa da zamanla takımın kilit savunma figürlerinden birine dönüştü, bu yüzden onun zararına elden çıkarıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, kendi mevkisinde dünyadaki en iyi oyuncular arasında olduğu rahatlıkla savunulabilir. Bununla birlikte, Chelsea'nin İspanyol oyuncuyu Brighton'dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yaptığı da açık ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra £52 milyon ($69 milyon) gibi bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen memnun kalacaklardır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella'nın ayrılığı ayrıca ciddi şekilde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato'nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco'nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid açısından: Görünüşe göre Jose Mourinho ne diyorsa o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemindeki hamlelerine sürpriz bir transferle başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras'ı Benfica'dan Bernabeu'ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol beke büyük para harcadı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için yeniden kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılığını almayı gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun performansından gerçekte daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir 'Mourinho' oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şimdi yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu nedenle gidenler konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella açısından: Bu transferin tartışmasız en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Stamford Bridge'de BlueCo'nun işleri yürütme şeklinden hayal kırıklığına uğradığı için savunmacının İspanya'ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid'in ilgisi varken Bernabeu'ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella'nın muhtemelen hemen evet dediği düşünülebilir. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için kilit bir oyuncu haline gelme ihtimali de oldukça yüksek; Carreras'ın ise Portekizli teknik adamın ilk 11'inde zaman zaman yer alması bekleniyor. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, hemen katkı vermek zorunda; aksi halde Bernabeu tribünlerinin meşhur sabırsızlığı kısa sürede ona yönelebilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır. 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında kadroya katılan İskoç oyuncu, Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun yaşının kendisini yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i transfer ederek onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadele gücünün ve karakterinin Merseyside'da ciddi biçimde aranacağı acı şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek gerçekten bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı ama Spurs'ün yine de tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönünde bir görüş vardı ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 adanmışlığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Oyuncunun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyacı olduğu hissi hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Performansı çok da iyi olmayan bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu. Görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi sunmadı. Bununla birlikte, Robertson'ın önünde Spurs dışında da seçenekler vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını transfer etmek isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz garip. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirme kapasitesine kuşku olmaması nedeniyle Robertson, Tottenham'ı ocak ayına kıyasla şimdi daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Buna rağmen, Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla forma şansı bulacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

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    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için sonuna kadar direndi, ardından onu gecikmeli de olsa Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu, çünkü golcü İsveçlinin yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da hızlı şekilde elden çıkardı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek hiçbir şey yapmadı. Elbette şimdi Newcastle için asıl zorluk, bu parayı akıllıca kullanmak, çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınacak bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteğinin eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda uzun süredir yaşadığı iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden işleri nihayet yoluna koyduktan sonra ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması pek de iyiye işaret etmiyor. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir takviye olması beklenir. Hücum üçlüsünün neredeyse her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi, bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da bedeli daha olumlu gösterebilir; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi ve yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği ciddi derecede istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini sonunda yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; bu yaz ise ilk başta Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltabilir ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak, çünkü Barca €80m'yi yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan çıkıp Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkacak! Not: A

    Mark Doyle