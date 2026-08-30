PSG için: Fransa şampiyonu, Barcola'yı 2023'te Lyon'dan sadece 45 milyon euroya transfer ettikten sonra değerinin 140 milyon euroya çıkacağını muhtemelen hiç hayal etmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti, ancak kendisini tam anlamıyla vazgeçilmez kılamadı; bu yüzden Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmaları gerçekten müthiş bir iş oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu ana önceden hazırlık yaptı ve PSG'nin Barcola olmadan daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu denklemden çıktığına göre, Luis Enrique'nin daha istikrarlı bir ilk 11 kurması artık daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin ona basitçe sunamayacağı daha önemli bir rol istiyordu; dolayısıyla bu anlaşma, takım bu sezon daha fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai bonservis bedeli ayrıca PSG'yi, gelecekteki transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Sonuç olarak, bu karar hiç düşünmeden verilecek türdendi. Not: A+

Liverpool için: Barcola, PSG formasıyla çıktığı 152 maçta, ilk 11'e sürekli girip çıkmasına rağmen 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının değişmez parçalarından biri olarak daha da belirleyici olabileceğine inanacaktır. Sol kanatta en etkili olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah kulüpten ayrıldığında Liverpool'un hücumun son bölümünde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri kazandırıyor. Patlayıcı hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek tempo talep eden ve Liverpool'un oyunu rakip yarı sahaya yıkan bir anlayışla oynamasını isteyen Iraola için ideal bir eşleşme. Barcola, hem Tottenham'ın hem de Manchester City'nin transfer döneminin son bölümündeki hedeflerinden biri olduğu bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey iyi değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve onun Premier League futbolunun acımasız fiziksel seviyesine hemen uyum sağlayıp sağlayamayacağını kimse bilmiyor. Herhangi bir alışma süreci yaşarsa taraftarlar ve yorumcular anında Barcola'yı eleştirmeye başlayacaktır; ayrıca Liverpool, Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da açık hale geldi. Not: B

Barcola için: Eski Lyonlu oyuncu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra, Anfield'daki hayatın baskısıyla başa çıkabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında destekleyici bir rolde oynamasının Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Çok fazla sorumluluk yükü taşımadan, sahaya her çıktığında kendisini özgürce ifade etti ve birçok dünya klasında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Liverpool kadrosunda şu anda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve o da 35 yaşında kariyerinin son demlerinde. Barcola'nın, Anfield'da karşı karşıya olduğu meydan okumayla kıyaslandığında PSG'de işi daha kolaydı. Iraola'nın ona ihtiyacı, Liverpool'a haftada iki ya da üç kez maç kazandıran isim olması; ancak böylesine yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekir; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanından çıkıp Iraola'nın henüz erken aşamadaki projesinin parçası olmayı seçmesi, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Barcola'nın PSG'de bir gün Ballon d'Or adayı haline gelmesi çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının gölgesinde kalıyordu, buna Vitinha da dahil; ancak Liverpool'u bir kupa yükselişine taşıması onu gerçekten bu yarışın içine sokabilir. İlk andan itibaren son derece istekli olur ve gereken çalışmayı ortaya koyarsa, bu transfer Barcola'yı süper yıldızlığa fırlatabilir. Not: A-

James Westwood