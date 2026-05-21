Getty Images Sport
Çeviri:
Ollie Watkins, Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni kazanmasının temel nedeni olarak cesur duran top taktiğini gösteriyor
MacPhee’nin riski karşılığını verdi
Youri Tielemans muhteşem bir vole golüyle manşetlere taşınırken, Watkins bu golün tesadüf olmadığını hemen vurguladı. İngiliz forvet, Villa’nın duran toplar antrenörü Austin MacPhee’nin, temkinli geçen maçta nihayetinde skoru açan yüksek riskli bir stratejiyi planladığını açıkladı.
TNT Sports'a konuşan Watkins, "Birçok final maçı izledim ve duran topların çok önemli olduğunu düşünüyorum. O ana kadar maç biraz temkinliydi, adam adama oynuyorlardı. Cesaretini gösteren Austin MacPhee'yi tebrik ederim, kornerde dört oyuncuyu ileride bıraktık. Böyle bir performans sergilemek inanılmazdı. Maçı gerçekten kontrol ettiğimizi hissettim ve sonunda onları cezalandırdık." dedi.
- Getty Images Sport
Emery’nin soğukkanlılığı havayı belirliyor
Bu zafer, daha önce Sevilla ve Villarreal ile başarıya ulaşmış olan Unai Emery’ye rekorunu genişleten beşinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandırdı. İstanbul’da kupayı kaldıran İspanyol teknik adam, Avrupa futbol tarihine adını, saha kenarını süsleyen en efsanevi isimlerin yanına yazdırdı.
Beşinci kıtasal şampiyonluğuyla Emery, en çok Avrupa finali kazanan efsanevi İtalyan teknik direktörler Giovanni Trapattoni ve Carlo Ancelotti ile Jose Mourinho'ya yetişti. Emery'nin sakin tavırları da takım için hayati öneme sahipti. Watkins, "Bugün maç öncesi çok sakindi. Bazen lig maçlarında galibiyet istediği için endişeli olur, ama bugün sakindi ve bu da biz oyuncular için bir örnek oldu" dedi.
Villans için tam anlamıyla duygu dolu bir gece
Emiliano Buendia ve Morgan Rogers'ın da gol attığı 3-0'lık galibiyet, kulüp için tarihi bir dönüm noktası oldu. Watkins için bu başarı, kulübün orta sıralardaki belirsizlikten Avrupa kupalarına ve bir başka Şampiyonlar Ligi katılımına yükselişini içeren bir yolculuğun doruk noktasını temsil ediyor.
"İnanılmaz bir deneyim. Şuna bakın. Bu, hayal ettiğiniz şey," diye ekledi Watkins, atmosferin tadını çıkarırken. "Bazen inişler ve çıkışlar olur ama sonunda başardık, mücadele ettik ve Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Bu çok özel. Bütün bu taraftarlar... tarif edilemez bir duygu."
- Getty Images Sport
McGinn, "her şey mümkün" dönemini övüyor
Kaptan John McGinn, kupa törenine doğru zamanın ilerlemesiyle birlikte hissettiği büyük gururu dile getirdi. McGinn ve birçok takım arkadaşı için bu zafer, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi hedeflerken, bugüne kadarki kariyerlerinin zirvesini temsil ediyor.
İskoç milli oyuncu, Villa Park'ta teknik direktörünün yarattığı dönüşümden övgüyle bahsetti. McGinn, "Bu teknik direktörün yönetiminde her şey mümkün" dedi. "Bu gece, birlikte inşa ettiğimiz her şeyin bir araya geldiği bir geceydi. Maçın bitimine 10 dakika kala 3-0 önde olduğumuzda, Avrupa şampiyonu olduğumuzu düşünerek hissettiğim gururu kelimelerle anlatamam. Bu, kariyerimin bugüne kadarki en gurur verici anı ve gecesi."