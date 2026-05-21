Ollie Watkins, Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni kazanmasının temel nedeni olarak cesur duran top taktiğini gösteriyor

Bu zafer, daha önce Sevilla ve Villarreal ile başarıya ulaşmış olan Unai Emery’ye rekorunu genişleten beşinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandırdı. İstanbul’da kupayı kaldıran İspanyol teknik adam, Avrupa futbol tarihine adını, saha kenarını süsleyen en efsanevi isimlerin yanına yazdırdı.

Beşinci kıtasal şampiyonluğuyla Emery, en çok Avrupa finali kazanan efsanevi İtalyan teknik direktörler Giovanni Trapattoni ve Carlo Ancelotti ile Jose Mourinho'ya yetişti. Emery'nin sakin tavırları da takım için hayati öneme sahipti. Watkins, "Bugün maç öncesi çok sakindi. Bazen lig maçlarında galibiyet istediği için endişeli olur, ama bugün sakindi ve bu da biz oyuncular için bir örnek oldu" dedi.



