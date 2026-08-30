Getty Images Sport
Çeviri:
Ollie Watkins, altı yılın ardından Aston Villa'ya veda etti; golcü, 51 milyon sterlinlik transferini Al-Hilal'e tamamladı
Villa Park efsanesine veda
Aston Villa, Watkins'in Al-Hilal'e ayrıldığını resmen açıkladı ve bu gelişme hem oyuncu hem de kulüp için dönüştürücü bir dönemin sonunu işaret etti.
30 yaşındaki forvet, Riyad merkezli ekiple üç yıllık sözleşme imzaladı ve Orta Doğu'ya transfer olan birçok yüksek profilli Premier League yıldızının izinden gitti.
Watkins, Villa Park'ta kalıcı bir miras bırakarak Birmingham'daki döneminde üst düzey ligde 91 gol attı ve kulübün tarihi bir Avrupa Ligi zaferi elde etmesine yardımcı oldu.
- (C)Getty Images
Villa taraftarlarına içten bir mesaj
Forvet oyuncusu, yolculuğu boyunca kendisine destek veren taraftarlara ve kulüp personeline minnettarlığını ifade etmek için sosyal medyaya başvurdu.
Instagram'da paylaştığı duygusal videoda Watkins, kulüpte geçirdiği dönemi değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle, Aston Villa'daki zamanımın bu şekilde sona ermesini ne amaçladığımı ne de hayal ettiğimi söylemek isterim. Bunu söylemişken, son altı yıl için sonsuza dek minnettarım. Bu süreç beni yalnızca bir oyuncu olarak değil, bir insan olarak da şekillendirdi."
Brighton tartışmasına açıklık getirmek
Watkins, Villa'nın Brighton'a sezonun açılış maçında 4-0 kaybettiği hayal kırıklığı yaratan karşılaşmada kadroda yer almayan dikkat çekici isimlerden biriydi ve bu durum geleceğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı. Teknik direktör Unai Emery, sonunda forvetin Al-Hilal'e transferini zorlamak için o maçta oynamayı reddettiğini açıkladı.
Emery, yaşanan anlaşmazlığın çözümüne ilişkin konuşurken kulüp içindeki barışmanın detaylarını verdi. "Brighton maçından sonra bize üzgün olduğunu ve hata yaptığını söyledi. Hatalıydı ama biz bunu kabul ettik. Oyuncular da öyle," diye açıkladı Emery.
Geç yaşanan gerilime rağmen İspanyol teknik adam, golcü oyuncusuna sıcak bir veda da yaptı: "Bağlılığı ve davranışları harikaydı. O harika bir insan, oyuncu olarak olduğundan da daha harika bir insan. Ona kocaman bir sarılma ve ufak gözyaşlarıyla 'hoşça kal' dedim."
- Getty
Önemli değişimlerin yaşandığı bir yaz
Watkins'in ayrılığı, kulübün kadroda yoğun bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiği bu yaz döneminde Villa Park'tan yaşanan bir dizi önemli ayrılığın son halkası oldu. Ancak Villa yönetimi, bu satışların mali istikrarı korumak ve aynı zamanda oyuncu kadrosunu gelecekteki zorluklara göre geliştirmeyi sürdürmek için gerekli olduğu konusunda ısrarını sürdürüyor.
Pazar günü yayımlanan kulüp açıklamasında golcünün etkisi övüldü: "Farklı türlerde goller atabilen, acımasız bir bitiriciliğe sahip ve bunu takımı adına özverili bir çalışma ahlakıyla birleştiren Watkins, UEFA Avrupa Ligi zaferimizde üzerine düşen rolü oynayarak ve futbol kulübündeki herkesin en iyi dilekleriyle Villa'dan ayrılıyor."
Hücum oyuncusu, gelişimini yöneten teknik direktörlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi ve şunu ekledi: "Heyecan duyduğum yeni bir bölümün zamanı geldi. Ancak bu bölümü buruk bir kalple kapatıyorum."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun