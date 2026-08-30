Aston Villa, Watkins'in Al-Hilal'e ayrıldığını resmen açıkladı ve bu gelişme hem oyuncu hem de kulüp için dönüştürücü bir dönemin sonunu işaret etti.

30 yaşındaki forvet, Riyad merkezli ekiple üç yıllık sözleşme imzaladı ve Orta Doğu'ya transfer olan birçok yüksek profilli Premier League yıldızının izinden gitti.

Watkins, Villa Park'ta kalıcı bir miras bırakarak Birmingham'daki döneminde üst düzey ligde 91 gol attı ve kulübün tarihi bir Avrupa Ligi zaferi elde etmesine yardımcı oldu.



