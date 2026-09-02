Getty Images Sport
Çeviri:
Ollie Watkins, Al-Hilal formasıyla rüya gibi ilk maçını golle taçlandırdı; Suudi Pro Ligi devleri Al-Ahli'yi rahat geçti
Forvet, ilk maçında gol attı
Watkins, salı gecesi Al-Hilal'in ezeli rakibi Al-Ahli'yi 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçta, hayalindeki Suudi Pro Ligi debutunu bir golle taçlandırdı. Simone Inzaghi tarafından devre arasında yedek kulübesinden oyuna alınan 30 yaşındaki forvet, bitime dört dakika kala Sultan Mandash'ın ortasında arka direkte yükselip kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Onun geç gelen golü, ilk yarıda Sergej Milinkovic-Savic ve Crysencio Summerville'in attığı gollere eklendi ve ev sahibine farklı bir galibiyet getirdi.
- Getty Images Sport
Watkins, Suudi Arabistan’daki seviyeyi övdü
Maçın ardından gazetecilere konuşan Watkins, hemen etki yaratmış olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı: "Burada olmaktan mutluyum. Harika bir başlangıç. Burada, kendi sahamızda daha birçok maçı sabırsızlıkla bekliyorum. İyi bir başlangıç oldu."
İngiltere milli oyuncusu ayrıca rekabet seviyesini ve ev sahibi takımın coşkulu desteğini de övdü: "Çok iyi. Dürüst olmak gerekirse, bugün buradaki seviye Premier League'deki kadar iyiydi. Oldukça fiziksel, zorlayıcıydı ve kalite üst düzeydi. Muhteşemdi.
"Sahaya ilk çıktığımda böyle olmasını beklemiyordum. Maçtan önce sahayı kontrol ettim. Atmosfer muhteşemdi. Taraftarlar ismimi tezahüratlarla söylüyordu. Harika bir başlangıç."
Yeni bir sayfa açılıyor
Watkins'in 51 milyon sterlinlik transferi, Avrupa Ligi kupasının kaldırılmasının ardından kulübün Premier League tarihindeki en golcü oyuncusu olarak ayrılan futbolcunun görkemli Villa kariyerini sona erdirdi. Teknik direktör Unai Emery, Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans, Lucas Digne ve Emiliano Martinez'in de aralarında bulunduğu yüksek profilli ayrılıkların yaşandığı bir yaz döneminde, "harika" forvetle yollarını ayırırken "küçük gözyaşları" döktüğünü itiraf etti.
Bu arada eski kulübü Exeter City, anlaşmadan elde edeceği FIFA dayanışma gelirinin "kulübün uzun vadeli güvenliğini korumak ve güçlendirmek için kullanılacağını" doğruladı.
- Getty Images Sport
Liderler deplasman ivmesini hedefliyor
Bu net galibiyet, Al-Hilal'i dört maçta hatasız 12 puanla Suudi Pro Ligi puan tablosunun zirvesinde tuttu. Inzaghi'nin ekibi şimdi gözünü 4 Eylül Cuma günü Al-Shabab deplasmanında oynanacak zorlu maça çevirdi. Gol perdesini etkili bir şekilde açan Watkins, lig lideri uluslararası ara öncesinde galibiyet serisini uzatmaya çalışırken ilk resmi maç ilk 11'i için baskı yapacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun