Maçın ardından gazetecilere konuşan Watkins, hemen etki yaratmış olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı: "Burada olmaktan mutluyum. Harika bir başlangıç. Burada, kendi sahamızda daha birçok maçı sabırsızlıkla bekliyorum. İyi bir başlangıç oldu."

İngiltere milli oyuncusu ayrıca rekabet seviyesini ve ev sahibi takımın coşkulu desteğini de övdü: "Çok iyi. Dürüst olmak gerekirse, bugün buradaki seviye Premier League'deki kadar iyiydi. Oldukça fiziksel, zorlayıcıydı ve kalite üst düzeydi. Muhteşemdi.

"Sahaya ilk çıktığımda böyle olmasını beklemiyordum. Maçtan önce sahayı kontrol ettim. Atmosfer muhteşemdi. Taraftarlar ismimi tezahüratlarla söylüyordu. Harika bir başlangıç."