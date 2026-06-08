AFP
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Olivier Giroud yoluna devam ediyor! Eski Arsenal ve Fransa milli takım yıldızı, Carlo Ancelotti'nin oğlu altında oynamak üzere yeni bir sözleşme imzaladı
Yaşına meydan okuyarak Ligue 1'deki kariyerini uzatmak
Giroud, hız kesmeye hiç niyetli değil. L’Équipe’in haberine göre, 39 yaşındaki efsanevi forvet, Lille yönetim kurulu ile görüşmelerini tamamlayarak Stade Pierre-Mauroy’daki sözleşmesini bir sezon daha uzattı.
Bu anlaşma, Giroud'un 40'lı yaşlarına girerken Avrupa'nın en üst düzeyinde profesyonel futbol oynamak istediği kamuoyuna açıkladığı hedefini resmen gerçekleştiriyor. Lille başkanı Olivier Létang, RMC Sport'ta yaptığı basın toplantısında bu kararı coşkuyla onayladı ve tecrübeli golcünün içinde "hala o ateşin" yandığını açıkça belirtti.
- AFP
Les Dogues için son derece güvenilir bir değer
Sözleşme uzatması, tecrübeli forvetin geçen sezon tüm turnuvalarda 44 maça çıkarak son derece verimli ve fiziksel açıdan sağlam bir sezon geçirmesinin hemen ardından geldi; oyuncu, Lille’in Ligue 1 maçlarının tam yarısında ilk 11’de yer alarak takımın hücum hattının bel kemiği oldu.
O, kıtada da kritik bir silah olduğunu kanıtladı ve kulübün Avrupa Ligi mücadelesinde attığı dört kritik gol de dahil olmak üzere toplamda 11 gol kaydetti. Sezonun son lig golü, 12 Nisan'da Toulouse'u 4-0 mağlup ettikleri maçta geldi.
Ancelotti'nin yeni yönetim kadrosuyla uyum içinde
Önümüzdeki sezon, Giroud’un Lille’in yeni teknik direktörü Davide Ancelotti’nin doğrudan emrinde çalışacak olmasıyla ilgi çekici bir taktiksel işbirliğini beraberinde getiriyor. Real Madrid, Bayern Münih ve Everton’da efsanevi babası Carlo Ancelotti’nin baş yardımcısı olarak yıllarca üst düzey teknik direktörlük deneyimini geliştiren 36 yaşındaki İtalyan teknik adam, Fransa’da kendi yüksek profilli teknik direktörlük serüvenine başlıyor.
Lille yönetimi, Giroud'un soyunma odasındaki büyük etkisinin Ancelotti'nin modern taktik felsefesiyle birleşerek takıma mükemmel bir yapısal istikrar sağlayacağına inanıyor.
- AFP
Zamanın akışına meydan okuyarak
30 Eylül'de 40. yaş gününü kutlayacak olan Giroud, uzun süredir vücudu elverdiği sürece futbol hayatına devam etme arzusunu dile getiriyordu. Geçen Ligue 1 sezonunun son gününde konuşan forvet, henüz futbolu bırakmaya hazır olmadığını ima etti. Avrupa'nın en iyi beş liginde saha oyuncularının nadiren başardığı bir başarı olan 40 yaşında profesyonel futbol oynamak gibi bir dönüm noktasının kendisini cezbettiğini itiraf etti.