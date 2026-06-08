Olivier Giroud yoluna devam ediyor! Eski Arsenal ve Fransa milli takım yıldızı, Carlo Ancelotti'nin oğlu altında oynamak üzere yeni bir sözleşme imzaladı

Giroud, hız kesmeye hiç niyetli değil. L’Équipe’in haberine göre, 39 yaşındaki efsanevi forvet, Lille yönetim kurulu ile görüşmelerini tamamlayarak Stade Pierre-Mauroy’daki sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Bu anlaşma, Giroud'un 40'lı yaşlarına girerken Avrupa'nın en üst düzeyinde profesyonel futbol oynamak istediği kamuoyuna açıkladığı hedefini resmen gerçekleştiriyor. Lille başkanı Olivier Létang, RMC Sport'ta yaptığı basın toplantısında bu kararı coşkuyla onayladı ve tecrübeli golcünün içinde "hala o ateşin" yandığını açıkça belirtti.