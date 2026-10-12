Mikel Arteta, Arsenal'de birlikte forma giydiği Giroud'dan maç öncesi basın toplantısında övgüyle söz etti. Arsenal teknik direktörü, Giroud'nun değeri yeterince bilinmeyen bir oyuncu olduğu görüşünü kabul etmedi.

Arteta, “O sahadayken ceza sahasında her zaman çok büyük bir tehdidiniz olurdu. Çok zekiydi. Diğer oyuncularla bağlantı kurmakta da çok iyiydi ve çalışma temposu olağanüstüydü. Bu yüzden bizim gözümüzde kesinlikle [değeri yeterince bilinmeyen bir oyuncu] değildi” dedi. Arteta ayrıca Giroud'nun, Montpellier ile Ligue 1 şampiyonluğunu kazandıktan sonra Arsenal'e ilk katıldığında takıma tamamen farklı bir oyuncu profili kazandırdığını belirtti.