AFP
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Olivier Giroud, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü öncesinde Arsenal'dan acı verici ayrılığının ardındaki kesin nedeni açıkladı
Kuzey Londra'ya dönüş
Lille'in salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Emirates Stadyumu'na konuk olacağı maçta Giroud'nun Arsenal'e karşı forma giymesi bekleniyor. Mirror'a konuşan Giroud, Ocak 2018'de Chelsea'ye transfer olmak için Arsenal'den ayrılışını değerlendirdi.
Neden ayrılmayı seçtiği sorulan Giroud, şunları söyledi: “Bu, kariyerimin ve o dönemin bir parçasıydı. 2018 Dünya Kupası'nda oynayabilmek için kulüpten ayrılmam gerekiyordu ve hikâyenin sonunu biliyoruz. Kulüpten ayrıldığım için gerçekten çok üzgündüm ama bu seçimi yapmak zorundaydım. Kariyerimde verdiğim zor bir karardı, ancak kariyerimin geri kalanı için gerekli ve önemliydi.”
- AFP
Wenger dönemi anıları
Giroud, Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal'de 253 maçta 105 gol attı. O dönemde oynadıkları futbolu hâlâ övgüyle anıyor.
Giroud şöyle dedi: “Arsenal'e geldiğimde, antrenmanlarda her gün yaptığımız temel çalışmalar sayesinde oyunumu çok geliştirdim. Tekniğiniz ve tek vuruşla bitiriciliğiniz üzerinde çalışmak, aynı zamanda takım arkadaşlarınızla pas bağlantıları kurmak, topu yönlendirmek, onlara tek pasla oynamak ve ceza sahasında çabuk bitirmek. Bu, bunun mükemmel bir örneğiydi. İleride top tutan, diğer oyuncuların duvar pası yapmak için kullanabileceği bir oyuncu olma konusunda çok geliştim.”
Arteta eski takım arkadaşını övdü
Mikel Arteta, Arsenal'de birlikte forma giydiği Giroud'dan maç öncesi basın toplantısında övgüyle söz etti. Arsenal teknik direktörü, Giroud'nun değeri yeterince bilinmeyen bir oyuncu olduğu görüşünü kabul etmedi.
Arteta, “O sahadayken ceza sahasında her zaman çok büyük bir tehdidiniz olurdu. Çok zekiydi. Diğer oyuncularla bağlantı kurmakta da çok iyiydi ve çalışma temposu olağanüstüydü. Bu yüzden bizim gözümüzde kesinlikle [değeri yeterince bilinmeyen bir oyuncu] değildi” dedi. Arteta ayrıca Giroud'nun, Montpellier ile Ligue 1 şampiyonluğunu kazandıktan sonra Arsenal'e ilk katıldığında takıma tamamen farklı bir oyuncu profili kazandırdığını belirtti.
- AFP
Giroud ve Arsenal'ı bundan sonra ne bekliyor?
Arsenal, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında kritik bir sınava çıkacak ve Giroud'yu etkisiz hale getirmeyi hedefleyecek. Giroud ise ceza sahasında hâlâ büyük bir tehdit oluşturduğunu kanıtlamak isteyecek. Merakla beklenen bu Avrupa mücadelesinin ardından Arsenal, yeniden Premier League şampiyonluğunu korumaya odaklanacak.
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