2025'te Los Angeles FC'den bonservissiz olarak katıldıktan sonra şu anda Stade Pierre-Mauroy'daki ikinci sezonunu geçiren Giroud, oyunculuk kariyerinin yaklaşan sonunu konuştu. L'Equipe'e konuşan oyuncu, "Bir oyuncu olarak bunun büyük ihtimalle son sezonum olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

Oyunda başardığı her şeyden memnun olduğunu yineleyen eski AC Milan forveti, "Kendimle ve kariyerimde yaptığım her şeyle barış içindeyim" ifadelerini kullandı.