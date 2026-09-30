AFP
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Olivier Giroud, efsanevi golcünün görkemli kariyerinin ardından kramponlarını asmaya hazırlanırken emeklilik planlarını doğruladı
Fransız ikon kariyerinin sonuna yaklaşıyor
Lille'in tecrübeli forveti Giroud, en üst seviyede yirmi yılı aşkın süren kariyerinin ardından sezon sonunda futbolu bırakmayı planladığını belirtti. Eski Fransa milli oyuncusu, bir dönem ülkesinin tüm zamanların en golcü ismi olarak, 40. yaş günü arifesinde emeklilik planlarını açıkladı. Eski Arsenal ve Chelsea santrforu, şimdi Ligue 1'de kalan her resmi maçın tadını çıkarıp parlak kariyerine noktayı koymakta kararlı.
- AFP
"Bu büyük olasılıkla benim son sezonum"
2025'te Los Angeles FC'den bonservissiz olarak katıldıktan sonra şu anda Stade Pierre-Mauroy'daki ikinci sezonunu geçiren Giroud, oyunculuk kariyerinin yaklaşan sonunu konuştu. L'Equipe'e konuşan oyuncu, "Bir oyuncu olarak bunun büyük ihtimalle son sezonum olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum" dedi.
Oyunda başardığı her şeyden memnun olduğunu yineleyen eski AC Milan forveti, "Kendimle ve kariyerimde yaptığım her şeyle barış içindeyim" ifadelerini kullandı.
Olağanüstü yolculuk, tarihi kupayı getirdi
Golcünün hikâye gibi yolculuğunda, Haziran 2012'de 12 milyon £ karşılığında Arsenal'a transfer olmadan önce Montpellier ile kazanılan masalsı bir Ligue 1 şampiyonluğu yer alıyor; bunun ardından Chelsea'de Avrupa zaferi ve Milan ile bir Scudetto şampiyonluğu geldi. Etkileyici forvet, profesyonel kulüp kariyeri boyunca 806 maçta 303 gol attı. Uluslararası arenada ise Fransa formasıyla çıktığı 137 maçta 57 kez ağları havalandırarak mirasını güvence altına aldı.
- PRESSE SPORTS
Son kampanya, tecrübeli lideri test ediyor
Giroud, kulüpte kalışını 12 ay daha uzatmasının ardından sezonun sonuna kadar Lille ile sözleşmeli olmaya devam ediyor. Tecrübeli forvet, bu sezon tüm kulvarlarda altı maça çıktı ve bir kez ağları sarsarken, Fransa genelinde rakip taraftarlardan da düzenli olarak sıcak alkış aldı. Önündeki ilk görev, Lille'in Ligue 1'in üst sıralarındaki iddiasını sağlam şekilde sürdürürken Şampiyonlar Ligi'nde de derin bir koşu yapması için hücumdaki bitiriciliği sağlamaya katkı vermek olacak.
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