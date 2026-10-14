Getty Images Sport
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Olivier Giroud, Arsenal'ın Lille'i farklı mağlup etmesine rağmen Emirates'e “özel” dönüşünü anlattı
Kuzey Londra'da bir kahramana yakışır karşılama
40 yaşındaki forvet, salı gecesi Lille'in Arsenal ile oynadığı büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi maçı için Kuzey Londra'ya döndü. Maça yedek kulübesinde başlasa da 78. dakikada oyuna girdiğinde ev sahibi taraftarların onu nostalji dolu alkışlarla karşılaması, kulübe katkılarının hâlâ takdir edildiğini gösterdi. Giroud, 2012 ile 2018 yılları arasında kulüpte geçirdiği beş buçuk yılda güvenilir bir golcü ve taraftarların gözdesi hâline geldi.
Giroud'nun dönüşüne, maçın rekabetçi niteliğinin ötesine geçen duygusal bir atmosfer eşlik etti. Son düdüğün ardından gördüğü ilgiyi değerlendiren deneyimli golcü, stadyumdaki ortamdan derinden etkilendiğini itiraf etti. “Bu akşam taraftarlar harikaydı. Meşhur şarkımı söyleyen Lille taraftarları da, elbette Arsenal taraftarları da. Stadyumda kısa bir tur atmak için zaman ayırdım, harikaydı” diye konuştu Canal+'a. Sözlerini Foot Mercato aktardı.
- Getty Images Sport
Tecrübeli isim için unutulmaz duygular
Fransa Milli Takımı’nın eski oyuncusu için bu akşam, geçmişe doğru bir yolculuktu. Giroud, Arsenal’da oynadığı dönemde kazanılan birden fazla FA Cup şampiyonluğuyla kulübün kupa hasretine son vermesine yardımcı olmuştu. Kısa süreliğine sahaya çıktığında her anın tadını çıkarıyor gibiydi ve bir zamanlar topa her dokunuşunu alkışlayan taraftarların kendisine gösterdiği saygıya karşılık verdi. Golcü oyuncu, İngiliz futbol taraftarlarının eski oyuncularını böylesine sıcak duygularla hatırlamasını sağlayan kültüre dikkat çekti.
Gecenin kendisi için taşıdığı duygusal değerden söz eden Giroud, yaşadıklarının üzerinde kalıcı bir iz bıraktığını belirtti. Lille’in forveti, “Özel duygularla dolu, harika bir histi. Burada beş buçuk yıl geçirdim, beni unutmamışlar. İngilizlerin güzel yanı da bu,” dedi.
Tatlı bir gecede acı sonuç
Bu buluşmanın kendisi için taşıdığı sevince rağmen Giroud’nun rekabetçi yanı, takımının performansından daha fazlasını bekliyordu. Lille, üstün bir oyun sergileyen Arsenal karşısında 3-0 mağlup oldu. Bu sonuç, Ligue 1 ekibinin Avrupa mücadelesinde yapması gereken çok iş olduğunu gösterdi. Arsenal, sahada eski oyuncusuna acımadı; oyunun temposunu kontrol ederek Fransız futbolcunun eski kulübüyle yeniden karşılaşmasında Lille’in bir teselli golü bulmasına ya da son bölümde geri dönüş yapmasına izin vermedi.
Deneyimli forvet, eski kulübüyle yeniden bir araya gelmekten memnun olsa da sahadaki sonucun istediğinden çok uzak olduğunu belirterek skordan duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Giroud, “Bu akşam bir şeyler elde etmemizi tercih ederdim ama eski kulübümle yeniden bir araya geldiğim için mutluyum” dedi.
- Getty Images Sport
Bir Arsenal efsanesinin mirası
Bu maç, kariyerinin son döneminde yaşına meydan okumayı sürdüren Giroud'nun bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci karşılaşması oldu. Sahada kaldığı kısa sürede maçın gidişatını değiştiremese de oyuna girmesi, kalitesini hâlâ koruduğunu hatırlattı. Giroud, Arsenal'ın yakın tarihindeki en üretken golcülerden biri olmaya devam ediyor. Kulüpten ayrıldıktan sonra hangi formaları giymiş olursa olsun, taraftarların gönlündeki özel yeri de sarsılacak gibi görünmüyor. Lille yeniden lig maçlarına ve Avrupa'da kalan karşılaşmalarına odaklanırken Giroud, Londra'ya yaptığı bu ziyaretin anılarını muhtemelen hep saklayacak.
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