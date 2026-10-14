40 yaşındaki forvet, salı gecesi Lille'in Arsenal ile oynadığı büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi maçı için Kuzey Londra'ya döndü. Maça yedek kulübesinde başlasa da 78. dakikada oyuna girdiğinde ev sahibi taraftarların onu nostalji dolu alkışlarla karşılaması, kulübe katkılarının hâlâ takdir edildiğini gösterdi. Giroud, 2012 ile 2018 yılları arasında kulüpte geçirdiği beş buçuk yılda güvenilir bir golcü ve taraftarların gözdesi hâline geldi.

Giroud'nun dönüşüne, maçın rekabetçi niteliğinin ötesine geçen duygusal bir atmosfer eşlik etti. Son düdüğün ardından gördüğü ilgiyi değerlendiren deneyimli golcü, stadyumdaki ortamdan derinden etkilendiğini itiraf etti. “Bu akşam taraftarlar harikaydı. Meşhur şarkımı söyleyen Lille taraftarları da, elbette Arsenal taraftarları da. Stadyumda kısa bir tur atmak için zaman ayırdım, harikaydı” diye konuştu Canal+'a. Sözlerini Foot Mercato aktardı.