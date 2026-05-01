Olivia Rodrigo, Clásico havasını yaşıyor! ‘Brutal’ pop yıldızı Ed Sheeran, Travis Scott ve Drake’in izinden giderken, Barcelona en yeni forma işbirliğini duyurdu
Barcelona, El Clásico için Olivia Rodrigo ile yaptığı işbirliğini duyurdu
Barcelona, Real Madrid ile oynanacak bir sonraki El Clásico maçında giyilecek, pop yıldızı Olivia Rodrigo’nun yer aldığı özel baskı bir forma tanıttı. Blaugrana, 10 Mayıs’ta Spotify Camp Nou’da gerçekleşecek bu merakla beklenen karşılaşmada, formanın ön yüzündeki her zamanki Spotify logosu yerine Rodrigo’nun logosunun yer alacağını doğruladı. Bu işbirliği, kulübün müzik akışı platformuyla sürdürdüğü ortaklığın bir parçası olup, bu ortaklık kapsamında önemli maçlarda düzenli olarak önde gelen müzik sanatçıları öne çıkarılmaktadır. Sınırlı sayıda üretilen bu forma, dünya çapında büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Özel tasarım, Clasico maçında erkek takımı tarafından giyilmeden önce, ilk olarak Barcelona Femení maçında sahaya çıkacak.
Rodrigo, logosu Barcelona formasında yer alacağı için heyecan duyuyor
Rodrigo, kendi kişisel markasının futbolun en tanınmış formalarından birinde yer almasından duyduğu heyecanı dile getirdi. Ayrıca, daha önceki gibi, Rodrigo 8 Mayıs akşamı, canlı müzik mekanına dönüştürülen şehrin simgesel bir mekanında sahne alacak. Bu özel konser, dünyanın en popüler müzik dinleme platformundaki dinleme faaliyetlerine göre Spotify'dan davet alacak olan "Livies" olarak bilinen hayranlarına özel olacak.
Kulübün resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, "El Clasico için Barcelona formasında OR'u görmek... Bunu nasıl sindireceğimi bile bilmiyorum," dedi. "Formanın hayata geçmesini izlemek ve Spotify ve Barça ile tam bir koleksiyon oluşturmak çok eğlenceliydi. Üstelik, ilk günden beri beni dinleyen hayranlarım için, Barcelona gibi bir şehirde sahneye çıkmak çok özel olacak. Bu benim için her şey demek. Onları görmek için sabırsızlanıyorum."
Rodrigo, Barça forması giyen yıldızlarla dolu müzik ikonları listesine katıldı
Rodrigo, kulübün 2022 yılında Spotify ile sponsorluk anlaşmasını başlatmasından bu yana Barcelona formasında yer alan en son küresel müzik yıldızı oldu. Anlaşma kapsamında kulüp, El Clasico maçlarında müzik platformunun logosunu seçilen sanatçının amblemi ile değiştirerek, futbolun en çok izlenen karşılaşmalarından birini büyük bir kültürel etkinlik haline getiriyor. Daha önceki işbirlikleri arasında Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Coldplay, Karol G, Travis Scott ve Ed Sheeran yer alıyordu ve her bir sürüm, taraftarlar ve koleksiyoncular arasında güçlü bir ticari talep yaratmıştı.
Barcelona, kritik El Clásico maçında yeni formasıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Barcelona, 10 Mayıs’ta Camp Nou’da Real Madrid ile oynayacağı Clásico maçında Rodrigo temalı formayı giyecek. Maç, La Liga sezonunun kritik bir döneminde gerçekleşecek ve Barcelona, şampiyonluk yarışındaki üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu çok ses getiren işbirliği, karşılaşmanın sadece futbolseverlerin değil, Rodrigo’nun dünya çapındaki geniş hayran kitlesinin de ilgisini çekeceğini garanti ediyor.