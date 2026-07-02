Oliver Glasner, Nagelsmann’ın halefi mi olacak? Eski profesyonel futbolcu, iki sürpriz adayı gündeme getiriyor

Eski profesyonel futbolcu, kicker dergisine verdiği demeçte, Jürgen Klopp’un “tabii ki ilk tercih olduğunu, çünkü oyuncuların zihninde çok çabuk yer edeceğini” belirtse de, muhtemelen daha geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini ve tek bir adaya takılıp kalınmaması gerektiğini vurguladı.

“Oliver Glasner’in Crystal Palace’ta, Frankfurt’ta ve Wolfsburg’da çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Neden bir Avusturyalı, İspanyol veya Hollandalı olmasın ki? Oyuncular zaten takımlarında ‘resmi dil’ olarak İngilizceye alışkınlar, yani bu bir sorun olmamalı. Almanya’da eğitim almış olması gerekmez,” diye ekledi Meijer.