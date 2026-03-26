Oliver Glasner, Manchester United teknik direktörlüğü yarışından kendi kendini eledi mi? Crystal Palace’tan ayrılan teknik direktör, “basamak” uyarısında bulundu

Eski Eagles forveti Morrison, GOAL'a verdiği demeçte, Glasner'ın gerçekten üst düzey bir kulübün başına geçmeden önce bir basamak daha atlaması gerekip gerekmediğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Evet, şu anda öyle. Sezonu iyi bir şekilde bitirmesi ve umarım Palace'a Avrupa Konferans Ligi'ni kazandırması gerekecek.

“Değeri çok yüksekti, ancak yaşanan tüm olaylar ve medyada söylediği sözler... Diğer kulüpler bunu görüp, ‘Kulübümüzde gerçekten böyle birini istiyor muyuz?

“Ancak Palace’ta yaptığı iş muhteşemdi. Ama bazen sadece son yaptığınız birkaç şey üzerinden yargılanırsınız. Kesinlikle Avrupa’da bir iş bulabilir. Ancak şu anda, sezonu nasıl bitireceklerine ve Avrupa Konferans Ligi’ni kazanıp kazanamayacaklarına bağlı olarak, değeri tekrar artacak ve Glasner’i kadrosuna katmak isteyen birçok kulüp olacak. Kesinlikle.”