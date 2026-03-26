Oliver Glasner, Manchester United teknik direktörlüğü yarışından kendi kendini eledi mi? Crystal Palace’tan ayrılan teknik direktör, “basamak” uyarısında bulundu
Glasner, Crystal Palace tarihindeki ilk kupayı kazandırdı
Glasner, Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt’ta görev yaptığı dönemde Alman futbolunda adını duyurdu; 2022’de Eintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi şampiyonluğunun tadını çıkardı. Şubat 2024’te İngiltere’ye transfer oldu.
51 yaşındaki teknik adam, 2025 FA Cup finalinde Manchester City'yi şaşkına çevirerek Palace'ın ilk büyük kupa zaferini elde etmesiyle kariyerindeki yükselişini sürdürdü. The Eagles, Community Shield'da Liverpool'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.
Bu sezon Conference League çeyrek finallerine kadar uzanan verimli bir performans sergilendi, ancak buradaki nihai başarı Glasner'i güney Londra'da tutmaya yetmeyecek. Kendisi, mevcut sözleşmesi yaz aylarında sona erdiğinde yeni bir başlangıç arayışına gireceğini çoktan açıkladı.
Bir ara, şu anda geçici teknik direktör Michael Carrick'in yönetiminde çalışan Manchester United'ın bir sonraki kalıcı teknik direktörü olarak Glasner'ın adı geçmişti. Ancak, onun bu sıralamada gerilediği düşünülüyor.
Glasner, Manchester United için hâlâ kalıcı bir teknik direktör adayı mı?
Eski Eagles forveti Morrison, Dünya Kupası bahis tekliflerinin adresi olan Freebets.com aracılığıyla GOAL’a verdiği demeçte, Glasner’ın gerçekten üst düzey bir kulübün başına geçmeden önce bir basamak daha atlaması gerekip gerekmediğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Evet, şu anda öyle. Sezonu iyi bir şekilde bitirmesi ve umarım Palace’a Avrupa Konferans Ligi’ni kazandırması gerekecek.
“Değeri çok yüksekti, ancak yaşanan tüm olaylar ve medyada söylediği sözler... Diğer kulüpler bunu görüp, ‘Kulübümüzde gerçekten böyle birini istiyor muyuz?
“Ancak Palace’ta yaptığı iş muhteşemdi. Ama bazen sadece son yaptığınız birkaç şey üzerinden yargılanırsınız. Kesinlikle Avrupa’da bir iş bulabilir. Ancak şu anda, sezonu nasıl bitireceklerine ve Avrupa Konferans Ligi’ni kazanıp kazanamayacaklarına bağlı olarak, değeri tekrar artacak ve Glasner’i kadrosuna katmak isteyen birçok kulüp olacak. Kesinlikle.”
Glasner, Palace yönetimini ve taraftarlarını nasıl kızdırdı?
Glasner, 2025 yazında Eberechi Eze’nin Arsenal’e satılmasına karşın takıma pek az sayıda kendini kanıtlamış yeni oyuncunun katılması üzerine Palace yönetimine sert çıkıştı. Kulüp kaptanı Marc Guehi’nin sözleşmesinin sona ermesiyle Ocak ayına kadar takımda kalıp ardından Manchester City’ye transfer olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tarihinizde ilk kez Avrupa kupalarında oynuyorsanız, tasarruf etmek yerine yatırım yapmalısınız. Her şey oldukça açıktı ve ben hiçbir şey söylemedim ama bugün, yaz aylarında daha da iyi bir sezon geçirme şansını kaçırdığımızı söylemenin de zamanı geldiğini düşünüyorum.”
Glasner, Eagles taraftarlarına “alçakgönüllü olun” şeklinde bir iğneleme yapınca taraftarları kızdırdı. Zrinjski Mostar ile oynanan Conference League maçında tribünlerden alay konusu oldu. Avusturyalı teknik adam buna şöyle yanıt verdi: “Her zaman en önemli şeyin alçakgönüllü olmak olduğunu söyledim ve bu taraftarlar için de geçerli. Nereden geldiğinizi asla unutmayın. Bence bu kadar eleştirel olan birkaç kişi o kadar da alçakgönüllü değil ve nereden geldiklerini unutuyorlar, bunun bedelini de ödüyorlar.”
22 Şubat'ta Selhurst Park'ta Palace'ın Wolves'u yendiği maçta "Taraftarlara saygısızlık - Glasner'in işi bitti" yazılı bir pankart açıldı. Hoşnutsuz taraftarlar arasında "1-0 alçakgönüllü çocuklara" tezahüratları da yankılandı.
Glasner'ın Selhurst Park'taki sözleşmesi yaz aylarında sona erecek
O zamandan beri teknik kadroda herhangi bir değişiklik yapılmadı; Palace, Glasner’ın sözleşmesinin sonuna kadar görevde kalmasına izin vermeye hazır görünüyor. Ancak, her iki taraf da son dönemdeki başarıları bir sıçrama tahtası ve temel taşı olarak kullanmaya çalışırken, kısa ve uzun vadede onları nelerin beklediği henüz belli değil.