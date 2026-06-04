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Oliver Glasner, kulüp sahibi ve Zlatan Ibrahimovic ile altı saat süren görüşmenin ardından AC Milan'a transfer olma fikrine sıcak bakmaya başladı; ancak bir Premier Lig kulübü, eski Crystal Palace teknik direktörünü kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazır
Glasner, Milan'ın aday listesinin başına yükseldi
Milan'ın yeniden yapılanma süreci, kulüp sahibi Cardinale'nin bu yaz Palace'tan ayrılması beklenen Glasner ile görüşmeleri bizzat yürütmesiyle ivme kazandı. Gazzetta'nın haberine göre, ikili Almanya'da yaklaşık altı saat süren bir toplantı gerçekleştirdi; bu durum, Milan'ın Avusturyalı teknik adamı uzun vadeli projesinin bir parçası olarak kadroya katma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Kulüp, Massimiliano Allegri'nin halefini bulma çalışmalarını sürdürürken, görüşmelere Ibrahimovic de katıldı.
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Glasner, Rossoneri projesinden etkilendi
Glasner için, Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden birini yönetme fırsatı oldukça cazip bir teklif. Avusturya, Almanya ve İngiltere’de iz bırakmış olan 51 yaşındaki teknik adamın, dördüncü farklı Avrupa liginde kendini kanıtlamaya hazır olduğu bildiriliyor. Serie A’nın cazibesi ve dönüşüm sürecindeki bir Milan takımını yönetme şansı, onun mesleki hedefleriyle mükemmel bir uyum içinde.
Milan, özellikle uluslararası başarıları olan ve modern bir taktik felsefesine sahip bir teknik direktör arıyor. Eintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra Premier Lig'e geçen ve son olarak Palace ile Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Glasner, bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor.
Milan, en önemli transfer hedefi için rekabetle karşı karşıya
Milan, Glasner'i baş aday olarak belirlemiş gibi görünse de, Rossoneri'nin onu kadrosuna katma yolunda önü tamamen açık olmayabilir. SportsBoom'a göre, Fulham'ın Silva'nın Benfica'ya gitmesi durumunda 51 yaşındaki teknik adamı tercih ettiği bildiriliyor. Londra kulübünün, Glasner'i Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde kendilerine yardımcı olabilecek ve kulübün profilini yükseltebilecek bir teknik direktör olarak gördüğü söyleniyor.
Bu ilgi, Milan'ın transferi resmileştirmeye karar vermesi halinde görüşmeleri hızlandırmasına neden olabilir. Glasner'in birçok ligde elde ettiği başarılar, onu şu anda piyasada en çok aranan teknik direktörlerden biri haline getirmiştir.
- AFP
Karar verme zamanı yaklaşıyor
Milan, teknik direktör arayışıyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadı; görüşmeler ise perde arkasında devam ediyor. Haberlere göre, kulüp bir sonraki adımını değerlendirirken önümüzdeki haftalarda durumun daha netleşmesi bekleniyor. Glasner açısından ise durum belirsizliğini koruyor. Milan, ilgisini resmi bir teklife dönüştürüp dönüştürmeyeceğine karar vermek zorundayken, Fulham’ın da onu istediği yönündeki haberler, bu göreve atanması için rekabetin hızla kızışabileceğini gösteriyor.