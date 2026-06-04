Oliver Glasner, kulüp sahibi ve Zlatan Ibrahimovic ile altı saat süren görüşmenin ardından AC Milan'a transfer olma fikrine sıcak bakmaya başladı; ancak bir Premier Lig kulübü, eski Crystal Palace teknik direktörünü kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazır

Glasner için, Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden birini yönetme fırsatı oldukça cazip bir teklif. Avusturya, Almanya ve İngiltere’de iz bırakmış olan 51 yaşındaki teknik adamın, dördüncü farklı Avrupa liginde kendini kanıtlamaya hazır olduğu bildiriliyor. Serie A’nın cazibesi ve dönüşüm sürecindeki bir Milan takımını yönetme şansı, onun mesleki hedefleriyle mükemmel bir uyum içinde.

Milan, özellikle uluslararası başarıları olan ve modern bir taktik felsefesine sahip bir teknik direktör arıyor. Eintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra Premier Lig'e geçen ve son olarak Palace ile Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Glasner, bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor.