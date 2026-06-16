Teknik direktör Hajime Moriyasu’nun gözünde güvenilir bir isim olmaya devam etse de, orta sahanın daha gerisindeki bir pozisyona geçmesi, eski Lazio oyuncusunu vazgeçilmez bir oyuncu haline getirdi. Kamada, “Modern futbolda daha fazla fiziksel güce ihtiyaç var ve ne yazık ki ben o kadar hızlı bir oyuncu değilim,” dedi. “Her zaman 6 numara olarak oynamayı çok istediğimi düşünüyordum ama teknik direktörüm daha fazla şey öğrenmem ve savunmaya daha fazla ağırlık vermem gerektiğini söyledi. Oliver Glasner bana 6 numara olarak oynama fırsatı verdi ve savunma konusunda çok şey öğrendim. Şimdi takımımızda birçok hızlı oyuncu olduğunu düşünüyorum, bu yüzden 6 numara pozisyonunda oynuyorum. Diğer 10 oyuncu derinlere koşuyor ve farklı şeyler yapıyor. 18 yaşımdan beri hep 6 numara olarak oynayabileceğimi düşünüyordum."