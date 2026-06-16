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Oliver Glasner’ın sihirli dokunuşu Dünya Kupası’nda da işe yarıyor; Japonya’nın golcüsü, Hollanda ile berabere kaldıkları maçın ardından eski Crystal Palace teknik direktörüne teşekkür etti
Hollanda’ya karşı rüya gibi bir gol
50. milli maçına çıkan Kamada, Pazar günü heyecan dolu bir 2-2 beraberliği garantileyerek ülkesinin kahramanı oldu. 29 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada Bart Verbruggen’i geçerek istemeden bir kafa vuruşunu yönlendirdi ve son dakikada bir puanı kurtardı. Reuters'a konuşan orta saha oyuncusu, Katar'daki zorlu turnuvanın ardından yaptığı bu hayati müdahaleyi ve kendini affettirmeyi değerlendirdi. Kamada, son dakikadaki müdahalesi hakkında "Bu sadece şans eseriydi ama benim için bir hayalin gerçekleşmesi" dedi. "Gol golüdür ve takıma yardımcı olabildim. Son Dünya Kupası'nda iyi performans gösterememiştim, bu yüzden takıma yardımcı olabildiğim için gerçekten mutluyum."
- Getty Images Sport
Sahada yeni bir rol bulmak
Teknik direktör Hajime Moriyasu’nun gözünde güvenilir bir isim olmaya devam etse de, orta sahanın daha gerisindeki bir pozisyona geçmesi, eski Lazio oyuncusunu vazgeçilmez bir oyuncu haline getirdi. Kamada, “Modern futbolda daha fazla fiziksel güce ihtiyaç var ve ne yazık ki ben o kadar hızlı bir oyuncu değilim,” dedi. “Her zaman 6 numara olarak oynamayı çok istediğimi düşünüyordum ama teknik direktörüm daha fazla şey öğrenmem ve savunmaya daha fazla ağırlık vermem gerektiğini söyledi. Oliver Glasner bana 6 numara olarak oynama fırsatı verdi ve savunma konusunda çok şey öğrendim. Şimdi takımımızda birçok hızlı oyuncu olduğunu düşünüyorum, bu yüzden 6 numara pozisyonunda oynuyorum. Diğer 10 oyuncu derinlere koşuyor ve farklı şeyler yapıyor. 18 yaşımdan beri hep 6 numara olarak oynayabileceğimi düşünüyordum."
Avusturyalı ustadan ders almak
Glasner’in taktiksel etkisi hayati öneme sahip olmuştur. İkili, Selhurst Park’ta yeniden bir araya gelmeden önce Eintracht Frankfurt’ta birlikte çalışmıştı. Avusturyalı teknik adam ayrılmış olsa da, felsefesi hâlâ yankılanmaya devam ediyor. Kamada, Glasner hakkında, “Onun defansif taktiklerinin dünyanın en iyileri arasında olduğunu her zaman söylemişimdir ve Japonya da aynı 3-4-3 sistemini oynuyor,” dedi. “Oliver Glasner’dan çok şey öğrendiğim için, takımın hangi alanlarda gelişebileceğine dair katkıda bulunabilirim. Çok gelişme kaydettik ama hâlâ en iyi milli takımlardan biri değiliz. İyi savunma yapmalıyız ve onun taktikleri şu anda Japonya milli takımı için gerçekten işe yarıyor.”
- Getty Images Sport
Samurai Blue için bundan sonra ne olacak?
Önümüzdeki maçlarda Japonya, önce Tunus’la, ardından İsveç’le karşılaşacak ve bir sonraki tura yükselebilmek için mutlaka galibiyetlere ihtiyaç duyacak. Kamada’nın takıma uyum sağlaması, Samurai Blue için hayati önem taşıyor; özellikle de İsveç, ilk turda Kuzey Afrika ekibini 5-1’lik ezici bir skorla mağlup ederek şu anda grubun zirvesinde yer alıyor.