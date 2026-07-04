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Oliver Glasner’ın ilk transferi mi? Nottingham Forest, Elliot Anderson’ın yerini doldurmak için Liverpool’un orta saha oyuncusunu hedefliyor
Forest, Liverpool’un yıldızı için yarışa girdi
Nottingham Forest, çok ses getiren bir ayrılığın ardından oluşan boşluğu doldurmak amacıyla Liverpool’un orta saha oyuncusu Jones için bir transfer görüşmesi yürütüyor. “Tricky Trees” lakaplı takım, Elliot’u Manchester City’ye rekor kıran 116 milyon sterlinlik bir bedelle sattığını açıklamasının hemen ardından, bu Liverpool’lu oyuncu için bir transfer girişimi ile anılmaya başladı.
TeamTalk’un haberine göre, Merseyside’daki sözleşmesinin son yılına giren Jones, Andoni Iraola’nın Anfield’a gelmesine rağmen yeni bir başlangıç yapmaya istekli olduğu söyleniyor.
- Getty Images Sport
Glasner, City Ground’da göreve başladı
Jones’a yönelik ilgi, yeni bir baş antrenörün atanmasının ardından Nottingham Forest için önemli bir değişim dönemine denk geliyor. Glasner, Vitor Pereira’nın yerine geçerek City Ground’da Premier Lig’e sansasyonel bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Avusturyalı teknik adamın, yüksek tempolu oyun tarzına uygun olarak kadroyu baştan aşağı yenilemesi bekleniyor ve Jones gibi dinamik bir oyuncunun, takımın orta sahası için ideal bir seçim olabileceği düşünülüyor.
Geçen sezon kulübü üst ligde tutmayı başaran Pereira, ayrılışının zamanlamasına ilişkin şaşkınlığını dile getirdi. Portekizli teknik direktör, “Bu karar benim için tamamen sürpriz oldu ve hiçbir uyarı yapılmadı, ancak kulübün geleceği için en iyi olduğuna inandığı kararları alma hakkına tam olarak saygı duyuyorum. Doğal olarak hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm,” dedi.
Inter Milan, Anfield’ın değer biçimi konusunda zorlanıyor
Forest’ın ilgisi giderek artarken, Inter ise Liverpool ile uzun süredir görüşmeler yürütüyor. Ancak Serie A şampiyonu kulübün sunduğu iki teklif de reddedildi; ikinci teklifin değeri yaklaşık 21 milyon sterlin idi.
Haberlere göre, Merseyside ekibi 35 milyon ile 40 milyon sterlin aralığında bir transfer ücreti talep ediyor; ancak İtalyan tarafı, sözleşmesinin bitmesine çok az zaman kalan bir oyuncu için şu anda bu rakamı karşılamaya istekli değil.
- Getty Images
Liverpool, talep ettiği fiyatta taviz vermiyor
Curtis’in transfer olmak istediği açıkça belli olsa da, Fenway Sports Group taleplerini düşürme konusunda hiçbir baskı altında değil. Kulüp yönetimi, özellikle son dönemde yurt içi transfer ücretlerinin tavan yapmasını göz önünde bulundurarak, kendi altyapısından yetişen orta saha oyuncuları için mevcut piyasa değerlerinin haklı olduğuna inanıyor.
Jones için bir sonraki adım, San Siro’nun cazibesini, Forest’ın Premier Lig’de bir kez daha ilerleme kaydetmeyi hedeflediği bu sezon, City Ground’da Glasner’in yenilenmiş kadrosunun temel taşlarından biri olma olasılığıyla karşılaştırıp tartmak olacak.
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