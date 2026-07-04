Oliver Glasner’ın ilk transferi mi? Nottingham Forest, Elliot Anderson’ın yerini doldurmak için Liverpool’un orta saha oyuncusunu hedefliyor

Nottingham Forest, çok ses getiren bir ayrılığın ardından oluşan boşluğu doldurmak amacıyla Liverpool’un orta saha oyuncusu Jones için bir transfer görüşmesi yürütüyor. “Tricky Trees” lakaplı takım, Elliot’u Manchester City’ye rekor kıran 116 milyon sterlinlik bir bedelle sattığını açıklamasının hemen ardından, bu Liverpool’lu oyuncu için bir transfer girişimi ile anılmaya başladı.

TeamTalk’un haberine göre, Merseyside’daki sözleşmesinin son yılına giren Jones, Andoni Iraola’nın Anfield’a gelmesine rağmen yeni bir başlangıç yapmaya istekli olduğu söyleniyor.



