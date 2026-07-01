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Oliver Glasner geri dönüyor! Nottingham Forest’ın teknik direktöründe yaptığı yeni değişiklikle, eski Crystal Palace teknik direktörü Premier League’e geri dönmeye hazırlanıyor
Pereira’nın son anda ayrılmasının ardından Glasner görevi devraldı
The Telegraph’ın haberine göre, Şubat ayında 18 aylık bir sözleşmeyle göreve getirilen ve Sean Dyche’in görevden alınmasının ardından Forest’ı Premier Lig’de kalmayı başaran Pereira’nın sürpriz ayrılışının ardından, kulüp Glasner’ı teknik direktör olarak atamaya hazırlanıyor.
Ancak kulüp sahibi Evangelos Marinakis ve kulüp yönetimi, Avrupa Ligi yarı finalinde Aston Villa'ya elenilmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı ve bu durum onları bir kez daha cesur bir teknik direktör değişikliğine itti. Glasner, Marinakis'in Mayıs 2017'de kulübü satın almasından bu yana 11. kalıcı teknik direktör olacak.
- AFP
City Ground’da bir döner kapı
Glasner’in gelişi, geçtiğimiz yıl boyunca Forest’ta yaşanan dikkat çekici teknik direktör değişimlerine bir yenisini ekliyor. Nuno Espirito Santo’nun geçen Eylül ayında görevden alınmasından bu yana, kulüp şaşırtıcı sayıda teknik direktör değiştirdi. Ange Postecoglou göreve getirildi ancak sadece 39 gün sonra kovuldu; ardından Dyche ve Pereira sırasıyla bu zorlu görevi üstlendi.
Sürekli yaşanan bu çalkantıya rağmen Marinakis son derece hırslı olmaya devam ediyor ve takıma büyük yatırımlar yapıyor. Forest, üst lige yükseldiğinden bu yana ligde yerini sağlamlaştırdı ve Nuno yönetiminde en iyi sonucu olarak yedinci sırada bitirmeyi başardı. Şimdi kulüp, Forest'a katılmadan önce Manchester United ve Chelsea tarafından da değerlendirilen Glasner'e yöneldi.
Pereira, bu hafta görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu karar benim için tamamen sürpriz oldu ve hiçbir uyarı yapılmadı; ancak kulübün, geleceği için en iyi olduğuna inandığı kararları alma hakkına tam saygı duyuyorum,” dedi.
“Doğal olarak hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm. Birlikte inşa ettiğimiz şeye gerçekten inanıyordum ve son aylarda başardığımız her şeyden gurur duyarak ayrılıyorum.”
Aralarındaki husumet ve geçmişteki Avrupa başarıları
Glasner, geçen sezonun sonunda Crystal Palace’ın tarihindeki en başarılı teknik direktör olarak kulüpten ayrıldı. Avusturyalı teknik adam, UEFA Conference Ligi, FA Kupası ve Community Shield zaferleriyle taçlandırılan olağanüstü iki yıllık bir dönemin ardından sözleşmesinin süresini tamamladı ve kalma tekliflerini geri çevirdi.
Glasner’in Forest’a atanması, Selhurst Park’ta pek hoş karşılanmayacaktır. Palace ve Forest, geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı konusunda dramatik bir şekilde anlaşmazlığa düşmüştü. Palace, FA Kupası’nı kazanmış olsa da UEFA’nın çoklu kulüp sahipliği kuralları nedeniyle Conference League’e düşmüş ve bu durum Forest’ın Avrupa Ligi’ndeki yerini almasına yol açmıştı. Bu değişiklik sonucunda iki takım arasında büyük bir husumet oluşmuştur.
- Getty Images Sport
Nottingham Forest için bundan sonra ne olacak?
Glasner, Forest’ın yeni Premier Lig sezonuna hazırlanırken takımın başına geçecek. Avusturyalı teknik adam, taktiksel vizyonunu bir an önce takıma aşılamalı ve önemli bir teknik direktör değişimi sürecinden geçen kadroyu bir araya getirmeli. Kulüp sahiplerinin güçlü desteğiyle Glasner’in, yeni kulübünde de önceki başarılarını tekrarlayabileceğini kanıtlayarak, ligde başarıya ulaşmayı ve bir kez daha Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmayı hedeflemesi bekleniyor.