Glasner’in gelişi, geçtiğimiz yıl boyunca Forest’ta yaşanan dikkat çekici teknik direktör değişimlerine bir yenisini ekliyor. Nuno Espirito Santo’nun geçen Eylül ayında görevden alınmasından bu yana, kulüp şaşırtıcı sayıda teknik direktör değiştirdi. Ange Postecoglou göreve getirildi ancak sadece 39 gün sonra kovuldu; ardından Dyche ve Pereira sırasıyla bu zorlu görevi üstlendi.

Sürekli yaşanan bu çalkantıya rağmen Marinakis son derece hırslı olmaya devam ediyor ve takıma büyük yatırımlar yapıyor. Forest, üst lige yükseldiğinden bu yana ligde yerini sağlamlaştırdı ve Nuno yönetiminde en iyi sonucu olarak yedinci sırada bitirmeyi başardı. Şimdi kulüp, Forest'a katılmadan önce Manchester United ve Chelsea tarafından da değerlendirilen Glasner'e yöneldi.

Pereira, bu hafta görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu karar benim için tamamen sürpriz oldu ve hiçbir uyarı yapılmadı; ancak kulübün, geleceği için en iyi olduğuna inandığı kararları alma hakkına tam saygı duyuyorum,” dedi.

“Doğal olarak hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm. Birlikte inşa ettiğimiz şeye gerçekten inanıyordum ve son aylarda başardığımız her şeyden gurur duyarak ayrılıyorum.”