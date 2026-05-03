Burnu kanıyordu, başı zonkluyordu, taraftarlar ise formasını kapıştı. Ancak TSG Hoffenheim'da oynanan çılgın 3:3 (1:2) maçının ardından Alexander Nübel oldukça hırpalanmış bir halde sahadan ayrılsa da, VfB Stuttgart'ın kalecisi günün galibi olarak hissedebilirdi. Nübel, Bundesliga'nın sondan üçüncü maç gününde rakip takımın kalecisi Oliver Baumann kadar çok gol yese de, Alman milli takımının Dünya Kupası kadrosundaki kaleci pozisyonu için yapılan rekabette net bir işaret vermişti.
Oliver Baumann, VfB Stuttgart karşısında tam üç kez kötü bir performans sergiledi! Alexander Nübel, Dünya Kupası için "çok iyi bir konuma" geliyor
"Alex, Dünya Kupası için kendini çok iyi bir konuma getirdi," diyerek VfB spor direktörü Fabian Wohlgemuth, 29 yaşındaki oyuncunun performansını değerlendirdi: "İnanılmaz bir kaleci performansı sergiledi ve bize bir puanı kurtardı." Nübel, Baden-Württemberg derbisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Schwaben takımının şanslı beraberliğinde gerçekten büyük rol oynarken, Baumann ise kötü bir gün geçirdi.
Baumann, Sky'a verdiği demeçte, Chris Führich'in (20.) dar açıdan attığı VfB'nin ilk golüne ilişkin "Bunu kesinlikle kurtarabilirdim" dedi. Aslında, son zamanlarda ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası finalleri (11 Haziran-19 Temmuz) öncesinde Almanya'nın bir numaralı kalecisi olarak görülen 35 yaşındaki oyuncu, ancak yediği üç golün hepsinde iyi bir performans sergileyemedi.
Baumann öfkeli: "Kesinlikle 3-3 kaybettik"
Kendi performansları ve eksik kadroyla sahaya çıkan Stuttgart karşısında dikkatsizlik sonucu kaybettikleri iki gol üstünlüğü, Baumann'ı oldukça pişman bıraktı. "Kesinlikle 3-3 kaybettik," diye hayıflanan tecrübeli oyuncu, "Bundan ders çıkarmalıyız," dedi. Nübel'in keyfi ise çok daha iyiydi. "Mentalitemizi gösterdik, bu da takımın iradesini ortaya koyuyor," dedi kaleci: "Beraberlik bir galibiyet gibidir."
Bayern Münih'ten kiralık olarak gelen ve üç yıllık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nübel, kendini övmedi. Bunu onun yerine teknik direktörü yaptı. Bir zamanlar TSG'de Baumann'ın da teknik direktörü olan Sebastian Hoeneß, "harika bir performans sergileyen Alex"i izlemişti. Ve Wohlgemuth gibi Hoeneß de şimdiden Dünya Kupası'nı hedefine koydu. "Alex ne kadar önemli olabileceğini etkileyici bir şekilde gösterdi," dedi Hoeneß: "Böyle bir maçta bir puan almak, Dünya Kupası'nda kimin kaleci olacağı sorusuna kesinlikle zarar vermez."
Şampiyonlar Ligi için üçlü mücadele
Ancak öncelikle, kimlerin Şampiyonlar Ligi'ne yükseleceği belli olacak. Bayer Leverkusen, VfB ve TSG, puanları eşit olarak dördüncü ile altıncı sıralar arasında yer alıyor. VfB ile Bayer'in karşılaşacağı bir sonraki maç haftasında bu konuda bir ön karar verilebilir.
Cumartesi günü Sinsheim'da, TSG'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak isim aslında Andrej Kramaric'ti. Önce Hırvat yıldız (34) sözleşmesini iki yıl uzattığını açıkladı, ardından Hoffenheim'ın rekor golcüsü iki gol attı (7. ve 49.). Ancak Bazoumana Touré (24.) de gol atmasına rağmen, bu yeterli olmadı.
Führich (20.), Ermedin Demirovic (64.) ve yedek Tiago Tomas (90.+5) Stuttgart'ın 2000. Bundesliga maçında gol attı. Kaptan Atakan Karazor'un Fisnik Asllani'ye yaptığı sert faul nedeniyle gördüğü kırmızı kart (69.), Schwaben'in geri dönüşünü engellemedi - ancak bu ceza, Leverkusen maçında bir yük olacak.