Oliver Baumann, VfB Stuttgart karşısında tam üç kez kötü bir performans sergiledi! Alexander Nübel, Dünya Kupası için "çok iyi bir konuma" geliyor

"Alex, Dünya Kupası için kendini çok iyi bir konuma getirdi," diyerek VfB spor direktörü Fabian Wohlgemuth, 29 yaşındaki oyuncunun performansını değerlendirdi: "İnanılmaz bir kaleci performansı sergiledi ve bize bir puanı kurtardı." Nübel, Baden-Württemberg derbisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Schwaben takımının şanslı beraberliğinde gerçekten büyük rol oynarken, Baumann ise kötü bir gün geçirdi.

Baumann, Sky'a verdiği demeçte, Chris Führich'in (20.) dar açıdan attığı VfB'nin ilk golüne ilişkin "Bunu kesinlikle kurtarabilirdim" dedi. Aslında, son zamanlarda ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası finalleri (11 Haziran-19 Temmuz) öncesinde Almanya'nın bir numaralı kalecisi olarak görülen 35 yaşındaki oyuncu, ancak yediği üç golün hepsinde iyi bir performans sergileyemedi.