Bugün, Madrid-Münih ekseninde ortaya çıkabilecek bir tartışmayı yatıştırmak ve geçtiğimiz haftalarda yıldız oyuncusunun satılık olmadığını yinelemiş olan Bayern’in olası bir tavır almasını önlemek amacıyla Real Madrid, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. “Çeşitli medya organlarında, kulübümüzün Bayern Münih oyuncusu Michael Olise’ye ilgi duyduğu yönünde yer alan haberler karşısında, Real Madrid, söz konusu oyuncu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle ne doğrudan ne de dolaylı olarak herhangi bir temas kurmadığını belirtmek ister.

Real Madrid ayrıca, karşılıklı saygı, işbirliği ve hayranlık dolu uzun bir geçmişi paylaştığı Bayern Münih ile sürdürdüğü mükemmel kurumsal ilişkiyi vurgulamak ister ve gerçeklerle örtüşmeyen spekülasyonların yayılmasından üzüntü duyar. Her iki kulüp de her zaman güven ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki sürdürmüştür. Bu ilişki, diğer hususların yanı sıra, diğer kulübe ait bir oyuncuya yönelik olası herhangi bir ilginin, tarihsel olarak Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki ilişkileri karakterize eden kurumsal sadakat ilkelerine uygun olarak, öncelikle iki kulüp arasında ele alınması gerektiği yönündeki ortak inanca da yansımaktadır.”