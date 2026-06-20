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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Olise, transfer piyasası ve Fransa milli takımındaki rolü hakkında: "Kendimi 10 numara olarak görüyorum, çünkü sokaklarda büyüdüm." Real Madrid'den de bir açıklama geldi

M. Olise
Transfers
Real Madrid
Bayern Münih

Bayern Münih şampiyonu, Dünya Kupası ve transfer söylentileriyle birlikte 2026 yazının en önemli isimlerinden biri

Michael Olise şu anın en çok konuşulan ismi. Fransa’nın Senegal’e karşı kazandığı açılış maçında Kylian Mbappé ile birlikte maçın en iyi oyuncusu seçildi ve transfer piyasasındaki spekülasyonların odağında yer alıyor. Özellikle İspanya’dan gelen haberlerde, yaz transfer döneminde 200 milyon avronun üzerinde bir bedelle Real Madrid’e transferolacağı ve kulübün“galaktik” transferi olacağı yönündeki iddialar devam ediyor.


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  • YARISI YALANLANMIŞ

    Bugün, Madrid-Münih ekseninde ortaya çıkabilecek bir tartışmayı yatıştırmak ve geçtiğimiz haftalarda yıldız oyuncusunun satılık olmadığını yinelemiş olan Bayern’in olası bir tavır almasını önlemek amacıyla Real Madrid, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. “Çeşitli medya organlarında, kulübümüzün Bayern Münih oyuncusu Michael Olise’ye ilgi duyduğu yönünde yer alan haberler karşısında, Real Madrid, söz konusu oyuncu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle ne doğrudan ne de dolaylı olarak herhangi bir temas kurmadığını belirtmek ister.

    Real Madrid ayrıca, karşılıklı saygı, işbirliği ve hayranlık dolu uzun bir geçmişi paylaştığı Bayern Münih ile sürdürdüğü mükemmel kurumsal ilişkiyi vurgulamak ister ve gerçeklerle örtüşmeyen spekülasyonların yayılmasından üzüntü duyar. Her iki kulüp de her zaman güven ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki sürdürmüştür. Bu ilişki, diğer hususların yanı sıra, diğer kulübe ait bir oyuncuya yönelik olası herhangi bir ilginin, tarihsel olarak Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki ilişkileri karakterize eden kurumsal sadakat ilkelerine uygun olarak, öncelikle iki kulüp arasında ele alınması gerektiği yönündeki ortak inanca da yansımaktadır.”

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  • FRANSA’DA ROLÜ İLE İLGİLİ TARTIŞMA

    Bugün, Real Madrid’in bu resmi açıklamasının, bugünden 31 Ağustos’a kadar gündemi meşgul etmeye devam edecek olan bu meseleyi tamamen kapatmaya yetecek olup olmadığını belirlemek zor. Aynı şekilde Fransa’da da, Bayern Münih’te geçirdiği muhteşem sezonun (52 maçta 22 gol ve 31 asist) ardından, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Deschamps’ın Fransa milli takımında gerçek bir artı değer olabileceğini zaten kanıtlamış olan bu oyuncunun, en iyi performansını sergileyebilmesi için ideal pozisyonun ne olduğu konusunda tartışmalar devam ediyor: “Ben 10 numara pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum,” dedi Olise, L'Equipe'ye. Böylece, Senegal maçının ilk yarısında Dembelé’yi daha merkezi bir pozisyonda ve Mbappé’nin arkasında oynatırken Olise’yi sağ kanatta görevlendirerek Fransız teknik direktörün uyandırdığı şüpheler teyit edildi; ancak ikinci yarı başında yapılan bu isabetli düzeltme, maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Bu düzenleme, kaliteli oyunculardan oluşan hücum hattında Real Madrid’in yıldızı, mevcut Altın Top ödülü sahibi ve hatta Doué ile birlikte oynama uyumunu daha sürdürülebilir hale getirdi.

  • YOLUN ÖNEMİ

    “Oyun stilim sokaklardan geliyor. Kardeşimle hep açık havada oynardık: topu duvarlara vururduk ve teke tek maçlarda sık sık birbirimize meydan okurduk. Özgürdük, sırf zevk için futbol oynuyorduk ve o günleri özlüyoruz çünkü hiçbir şey düşünmeden eğlenebiliyorduk. Tabii ki daha sonra Chelsea ya da Manchester City gibi prestijli altyapılarda da çok şey öğrendim,” diye ekliyor Olise, L'Equipe’e verdiği röportajda.