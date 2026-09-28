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Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
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Olise'nin sihri Fransa'yı son bölümde öne taşıdı: Belçika'da 1-0 ve liderlik, sırada İtalya var

Belçika - Fransa
Belçika
Fransa
UEFA Nations League A

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Uluslar Ligi 2. hafta

Belçika-Fransa 0-1

Goller: 88' Olise (F)


Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, Micheal Olise'nin bir sihirbazlığı sayesinde maçı son bölümde kazandı. Mark van Bommel'in Belçika'sı da, Fransa da Uluslar Ligi'nin açılış haftasında yeni teknik yönetimlerine galibiyetle başlamıştı ve bu nedenle bu akşam TSİ 20.45'te Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan, İtalya'nın da yer aldığı I Grubu'nun ikinci hafta maçına en iyi şartlarda çıktı. Son ana kadar dengede giden karşılaşmada Doué üst direğe takıldı, Como orta sahası Da Cunha direği vurdu; ardından Bayern Münih'in hücum oyuncusunun buluşu,Fransa'yı Cuma günü oynanacak İtalya maçı öncesinde 6 puanla liderliğe taşıdı; İtalya ise 3 puanda.


Olimpico Stadı'nda İtalya'yı 2-0 ile rahat geçen Kırmızı Şeytanlar, son anda yıkıldı. Fransa, iki takım arasındaki son altı maçın tamamını kazandı; bunların dördü de Uluslar Ligi'nde oynandı. Belçika'nın Fransa'ya karşı resmi maçlardaki son galibiyeti Eylül 1981'e dayanıyor. Karşılaşmanın başlama düdüğü, konuk milli takımı ilgilendiren bir sorun nedeniyle birkaç dakika gecikmeli çaldı. TF1'in aktardığına göre Fransa oyuncuları, bacaklarına düzgün şekilde oturmayan maç çoraplarını son anda düzeltmek zorunda kaldı. Ardından Belçikalı taraftarlardan Fransa marşı sırasında sağır edici ıslıklar yükseldi.

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR:

    88' - FRANSA KİLİDİ AÇTI, OLISE'DEN BÜYÜK USTALIK! Bayern Münih'in hücum oyuncusu kendi yarı sahasından çıkıyor, hız ve güçle rakiplerini geçiyor, içe kat ediyor ve Lammens'e şans tanımayan, cerrahi hassasiyette bir sol ayak vuruşu çıkarıyor. Fransa son bölümde öne geçiyor.


    56' - Doué durdurulamıyor, bu kez sağ ayağıyla sert bir yerden vuruş yapıyor: Lammens kurtarıyor, Lepaul çok az farkla topa yetişemiyor.


    54' - Fransa, Da Cunha ile direğe takıldı! Como'nun orta sahasından ceza sahası dışından sol ayakla bir vuruş, top Lammens'in sağındaki direğe çarpıyor


    52' - Fransa, Doué ile gole yaklaştı. Moreira'dan büyük bir ustalıkla sıyrıldıktan sonra yaptığı falsolu sağ ayak vuruşu, Lammens'in koruduğu kalenin yanından az farkla dışarı gidiyor.


    27' - Akliouche'un duran topunda Lammens gole izin vermiyor, Lepaul'un dönen toptaki vuruşunda da harika bir kurtarış yapıyor; Lavia'nın Kalulu'ya karşı neredeyse çizgi üzerinden yaptığı müdahale ise çok kritik.


    13' - Fransa direkte patladı! Ceza sahasında Doué büyük bir aksiyon yapıyor, güzel bir slalomun ardından sol ayağıyla vuruyor ve top üst direğe çarpıp dışarı çıkıyor.

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  • MAÇ KARNESİ:

    Belçika-Fransa 0-1

    Goller: 88' Olise (F)


    BELÇİKA (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys (68. dakikada De Cuyper); Lavia (85. dakikada Raskin), Tielemans; Moreira (63. dakikada Lukebakio), De Bruyne (63. dakikada Vanaken), Godts; De Ketelaere (85. dakikada Fernandez-Pardo). Teknik direktör: Van Bommel


    FRANSA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche (77. dakikada Cherki), Camavinga, Da Cunha (90. dakikada Koné); Doué, Lepaul (68. dakikada Dembele), Barcola (77. dakikada Olise). Teknik direktör: Zidane


    Sarı kartlar: Moreira (B), De Bruyne (B), Tielemans (B)

    Kırmızı kartlar: -

    Asistler: -

    Hakem: Obrenovic (SRB)

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