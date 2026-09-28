Uluslar Ligi 2. hafta

Belçika-Fransa 0-1

Goller: 88' Olise (F)





Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, Micheal Olise'nin bir sihirbazlığı sayesinde maçı son bölümde kazandı. Mark van Bommel'in Belçika'sı da, Fransa da Uluslar Ligi'nin açılış haftasında yeni teknik yönetimlerine galibiyetle başlamıştı ve bu nedenle bu akşam TSİ 20.45'te Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan, İtalya'nın da yer aldığı I Grubu'nun ikinci hafta maçına en iyi şartlarda çıktı. Son ana kadar dengede giden karşılaşmada Doué üst direğe takıldı, Como orta sahası Da Cunha direği vurdu; ardından Bayern Münih'in hücum oyuncusunun buluşu,Fransa'yı Cuma günü oynanacak İtalya maçı öncesinde 6 puanla liderliğe taşıdı; İtalya ise 3 puanda.





Olimpico Stadı'nda İtalya'yı 2-0 ile rahat geçen Kırmızı Şeytanlar, son anda yıkıldı. Fransa, iki takım arasındaki son altı maçın tamamını kazandı; bunların dördü de Uluslar Ligi'nde oynandı. Belçika'nın Fransa'ya karşı resmi maçlardaki son galibiyeti Eylül 1981'e dayanıyor. Karşılaşmanın başlama düdüğü, konuk milli takımı ilgilendiren bir sorun nedeniyle birkaç dakika gecikmeli çaldı. TF1'in aktardığına göre Fransa oyuncuları, bacaklarına düzgün şekilde oturmayan maç çoraplarını son anda düzeltmek zorunda kaldı. Ardından Belçikalı taraftarlardan Fransa marşı sırasında sağır edici ıslıklar yükseldi.