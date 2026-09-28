2. hafta Nations League

Belçika-Fransa 0-1

Goller: 88' Olise (F)





Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, Micheal Olise'nin büyüsü sayesinde maçı son bölümde kazandı. Mark van Bommel'in Belçika'sı da Fransa da Nations League'in açılış haftasında yeni teknik yönetimlerine galibiyetle başlamıştı; böylece bu akşam TSİ 20.45'te Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan ve İtalya'nın da yer aldığı I Grubu'nun ikinci hafta mücadelesine en iyi şartlarda çıktılar. Son ana kadar dengede giden maçta Doué'nin direğe takılan topu ve Como orta sahası Da Cunha'nın vurduğu direk öne çıktı; ardından Bayern Münih forvetinin icadı,Fransa'yı cuma günü oynanacak, 3 puandaki İtalya maçını beklerken 6 puanla liderliğe taşıdı.





Olimpico Stadyumu'nda İtalya'yı 2-0'la rahat geçen Belçika, son anda yıkıldı. Fransa, iki takım arasındaki son altı karşılaşmanın tamamını kazandı; bunların dördü de Nations League'de oynandı. Belçika'nın Fransa'ya karşı son resmi galibiyeti Eylül 1981'e uzanıyor. Mücadelenin başlangıç düdüğü, konuk milli takımı etkileyen bir sorun nedeniyle birkaç dakika gecikmeli çaldı. TF1'in aktardığına göre Fransa oyuncuları, bacaklarına düzgün şekilde oturmayan maç çoraplarını son anda düzeltmek zorunda kaldı. Ardından Fransız milli marşı sırasında Belçikalı taraftarlardan sağır eden ıslıklar yükseldi.