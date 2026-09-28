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Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
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Olise’nin büyüsü Fransa’yı son bölümde taşıdı: Belçika’da 1-0 ve liderlik, şimdi sıra İtalya’da

Belçika - Fransa
Belçika
Fransa
UEFA Nations League A

Nations League’de ikinci haftayı bizimle CANLI takip edin.

2. hafta Nations League

Belçika-Fransa 0-1

Goller: 88' Olise (F)


Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, Micheal Olise'nin büyüsü sayesinde maçı son bölümde kazandı. Mark van Bommel'in Belçika'sı da Fransa da Nations League'in açılış haftasında yeni teknik yönetimlerine galibiyetle başlamıştı; böylece bu akşam TSİ 20.45'te Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan ve İtalya'nın da yer aldığı I Grubu'nun ikinci hafta mücadelesine en iyi şartlarda çıktılar. Son ana kadar dengede giden maçta Doué'nin direğe takılan topu ve Como orta sahası Da Cunha'nın vurduğu direk öne çıktı; ardından Bayern Münih forvetinin icadı,Fransa'yı cuma günü oynanacak, 3 puandaki İtalya maçını beklerken 6 puanla liderliğe taşıdı.


Olimpico Stadyumu'nda İtalya'yı 2-0'la rahat geçen Belçika, son anda yıkıldı. Fransa, iki takım arasındaki son altı karşılaşmanın tamamını kazandı; bunların dördü de Nations League'de oynandı. Belçika'nın Fransa'ya karşı son resmi galibiyeti Eylül 1981'e uzanıyor. Mücadelenin başlangıç düdüğü, konuk milli takımı etkileyen bir sorun nedeniyle birkaç dakika gecikmeli çaldı. TF1'in aktardığına göre Fransa oyuncuları, bacaklarına düzgün şekilde oturmayan maç çoraplarını son anda düzeltmek zorunda kaldı. Ardından Fransız milli marşı sırasında Belçikalı taraftarlardan sağır eden ıslıklar yükseldi.

  • Goller ve öne çıkan anlar:

    88' - FRANSA KİLİDİ AÇTI, OLISE'DEN BÜYÜ! Bayern Münih'in hücum oyuncusu kendi yarı sahasından hareketleniyor, hız ve güçle rakiplerinden sıyrılıyor, içe kat edip Lammens'e şans tanımayan sol ayağıyla cerrahi bir vuruş çıkarıyor. Fransa son bölümde öne geçti.


    56' - Doué durdurulamıyor, bu kez sağ ayağıyla yerden sert vurdu: Lammens kurtardı, Lepaul az farkla yetişemedi.


    54' - Fransa'dan Da Cunha ile direk! Como'nun orta sahasından ceza sahası dışından sol ayağıyla bir vuruş, top Lammens'in sağındaki direğe çarpıyor


    52' - Fransa Doué ile gole yaklaştı. Moreira'dan büyüyle sıyrıldı, ardından yaptığı falsolu sağ ayak vuruşu Lammens'in kalesinin yanından az farkla auta çıktı.


    27' - Akliouche duran toptan Lammens'i zorladı, Lammens Lepaul'un dönen topundaki vuruşunda da harika bir kurtarış yaptı, Kalulu'nun vuruşunda ise Lavia'nın neredeyse çizgi üzerindeki müdahalesi belirleyici oldu.


    13' - Fransa'dan üst direk! Ceza sahasında Doué'den harika bir aksiyon, güzel bir slalomun ardından sol ayağıyla vurdu ve top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

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  • MAÇ KÜNYESİ:

    Belçika-Fransa 0-1

    Goller: 88' Olise (F)


    BELÇİKA (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys (68. dakikada De Cuyper); Lavia (85. dakikada Raskin), Tielemans; Moreira (63. dakikada Lukebakio), De Bruyne (63. dakikada Vanaken), Godts; De Ketelaere (85. dakikada Fernandez-Pardo). Teknik direktör: Van Bommel


    FRANSA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche (77. dakikada Cherki), Camavinga, Da Cunha (90. dakikada Koné); Doué, Lepaul (68. dakikada Dembele), Barcola (77. dakikada Olise). Teknik direktör: Zidane


    Sarı kartlar: Moreira (B), De Bruyne (B), Tielemans (B)

    Kırmızı kartlar: -

    Asistler: -

    Hakem: Obrenovic (SRB)

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