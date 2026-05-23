AFP
Oli McBurnie, Hull City'yi Premier Lig'e geri gönderdi! Şampiyonluk play-off finalinde Sergej Jakirovic'in takımı Middlesbrough'u mağlup ederken, maçın son dakikalarında atılan gol, takımın zorlu galibiyetini kesinleştirdi
McBurnie, Wembley'de tarih yazdı
İskoç forvet McBurnie, Sergej Jakirovic'in takımının kahramanı oldu ve ikinci yarının uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında galibiyet golünü attı. 29 yaşındaki oyuncu, Middlesbrough kalecisi Sol Brynn'in son dakikada gelen ortayı talihsiz bir şekilde elinden kaçırıp tam da onun önüne düşürdüğü anda doğru zamanda doğru yerdeydi.
McBurnie, kutlama için formasını çıkarırken takım arkadaşları tarafından sarıldı ve ardından sahada tam bir kargaşa yaşandı. Bu, temkinli geçen maç boyunca takdire şayan bir mücadele sergileyen ancak son dakikada tek bir konsantrasyon hatası yüzünden mağlup olan Middlesbrough için acı bir darbe oldu.
Hull, Spygate tartışmasını geride bıraktı
Bu zafer, play-off tarihinin en kaotik hazırlık dönemlerinden birine kesin bir son verdi. Final, Southampton’ın yarı finalini kazanmasına rağmen turnuvadan ihraç edilmesine yol açan “Spygate” skandalıyla gölgelendi. EFL, Saints’in rakiplerinin antrenmanlarını yasadışı olarak gözetlediği ortaya çıktıktan sonra, bu takımı turnuvadan çıkarma gibi eşi benzeri görülmemiş bir adım attı.
Finalden sadece birkaç gün önce Middlesbrough yedek takım olarak seçildi ve bu durum Hull için benzersiz bir hazırlık zorluğu yarattı. Belirsizliğe rağmen Tigers konsantrasyonunu korudu; kulüp sahibi Acun Ilicali ise maçın başlamasından önce karşılaşmayı çevreleyen hukuki karmaşıklıklarla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi. Sonuçta, sahadaki performans sayesinde herhangi bir hukuki işlem yapılmasına gerek kalmadı.
İstatistikler, Tigers'ın dirençli yapısını gösteriyor
Hull City'nin Premier Lig'e uzanan yolu, sağlam savunma üzerine inşa edildi. Yarı finalin iki ayağı ve Wembley'deki final maçında tek bir gol bile yemeden en üst lige yükseldiler. Ayrıca, normal sezonu altıncı sırada tamamladıktan sonra yükselmeyi başaran 2010'daki Cardiff City'den bu yana ilk takım oldular.
Jakirovic'in taktiksel yaklaşımı, uzun süre top hakimiyetini rakibe kaptırmış olsalar da sonuçla doğrulanmış oldu. Maçın bitiminden sonra konuşan galibiyet golünün sahibi, bu zaferin niteliği üzerine düşüncelerini paylaştı. "Hayatımda ilk kez, ne diyeceğimi bilemiyorum. Uzun ve zorlu bir sezon oldu ve bence bu maç her şeyi özetliyor. Topa daha fazla sahip olduğumuz bir maçı kazandığımızı sanmıyorum. Bugün her şey benim için yazılmış gibi hissettim," dedi McBurnie.
Premier Lig hazırlıkları başlıyor
Bu galibiyetle Hull, 2026-27 sezonunda Coventry City ve Ipswich Town'un da yer aldığı Premier Lig'e yükseldi. En az 200 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin edilen bu mali kazanç, kulübün dokuz yıl aradan sonra yeniden üst liglere dönmesiyle birlikte geleceğini kökten değiştirecek. Middlesbrough için ise bu mağlubiyet, yarı finalde elenmelerinin ardından üst üste ikinci kez yaşanan büyük hayal kırıklığı oldu.