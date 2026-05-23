Oli McBurnie, Hull City'yi Premier Lig'e geri gönderdi! Şampiyonluk play-off finalinde Sergej Jakirovic'in takımı Middlesbrough'u mağlup ederken, maçın son dakikalarında atılan gol, takımın zorlu galibiyetini kesinleştirdi

Bu zafer, play-off tarihinin en kaotik hazırlık dönemlerinden birine kesin bir son verdi. Final, Southampton’ın yarı finalini kazanmasına rağmen turnuvadan ihraç edilmesine yol açan “Spygate” skandalıyla gölgelendi. EFL, Saints’in rakiplerinin antrenmanlarını yasadışı olarak gözetlediği ortaya çıktıktan sonra, bu takımı turnuvadan çıkarma gibi eşi benzeri görülmemiş bir adım attı.

Finalden sadece birkaç gün önce Middlesbrough yedek takım olarak seçildi ve bu durum Hull için benzersiz bir hazırlık zorluğu yarattı. Belirsizliğe rağmen Tigers konsantrasyonunu korudu; kulüp sahibi Acun Ilicali ise maçın başlamasından önce karşılaşmayı çevreleyen hukuki karmaşıklıklarla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi. Sonuçta, sahadaki performans sayesinde herhangi bir hukuki işlem yapılmasına gerek kalmadı.