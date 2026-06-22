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Ole Werner’in görevden alınmasının ardından, Jürgen Klopp’un tam desteğiyle eski Manchester City ve Bayern yıldızı RB Leipzig’in teknik direktörlüğüne atandı
Leipzig, Demichelis transferiyle aradığı oyuncuyu kadrosuna kattı
Leipzig, teknik direktörlük pozisyonundaki boşluğu doldurmak için kararlı bir adım attı ve kulübü ileriye taşıyacak isim olarak Demichelis’i duyurdu. 45 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Haziran 2028’e kadar sürecek bir sözleşmeyle geleceğini Red Bulls’a adadı ve bu hamle, Bundesliga ekibi için önemli bir yeni sayfa açtı. Bu gelişme, kulübün önceki teknik direktörü Ole Werner ile yollarını ayırma kararını almasından sadece beş gün sonra gerçekleşti.
Demichelis’i kadrosuna katmak için Alman devi, oyuncunun üç hafta önce uzattığı Mallorca ile olan mevcut sözleşmesindeki serbest kalma maddesini devreye sokmak zorunda kaldı. İspanya, Meksika ve Arjantin’deki teknik direktörlük deneyimlerine sahip olan eski stoper, kulübün büyük değer verdiği uluslararası bir geçmişe sahip olarak göreve başlıyor.
- Getty Images Sport
Klopp, Leipzig’de teknik direktör değişikliğine öncülük ediyor
Bu taktiksel değişiklik, Red Bull başkanı Klopp’un eski teknik direktör Werner’in uzun vadeli uluslararası yetkinliklerine yönelik eleştirilerinin giderek artmasının ardından gerçekleşti. Bild gazetesine göre, son aylarda ikilinin mesleki ilişkilerinin ciddi şekilde gerginleşmesinin ardından Werner’in görevden alınmasının arkasındaki ana itici güç Klopp oldu.
Demichelis, Klopp’un mutlak öncelikli tercihi olarak göreve geliyor; ikili, Mallorca’da padel tenisi oynarken kurdukları güçlü kişisel bağ sayesinde zaten birbirlerini iyi tanıyor. Klopp, Arjantinli teknik direktörün yüksek pres taktik felsefesinden son derece etkilenmiş durumda; bu felsefe, Red Bull ekosistemi için öngörülen agresif futbol kimliğini mükemmel bir şekilde yansıtıyor.
Mali tasarruflar, iddialı bir taktik vizyonla bir arada ilerliyor
Mali açıdan bakıldığında, bu atama yeni sezon öncesinde Bundesliga kulübü için akıllıca bir ekonomik hamle niteliğinde. Demichelis, Werner’e daha önce ödenen 2,5 milyon avroluk paketin altında kalan, yaklaşık 2 milyon avroluk bir temel maaşı kabul etti.
Yeni teknik direktör, kulübün uzun vadeli sportif vizyonu ve bol sayıda üst düzey genç yetenek sayesinde kısa sürede ikna oldu. Demichelis, “Cesur, yoğun ve heyecan verici futbol oynayan bir takım oluşturmak istiyorum,” dedi. “Avrupa’nın en iyileriyle kendimizi sınamak inanılmaz bir meydan okuma.”
- AFP
Schafer, Demichelis’in uluslararası antrenörlük geçmişini övüyor
Marcel Schafer, Demichelis’in atanmasını güçlü bir şekilde destekleyerek, teknik direktörün üç farklı kıtada edindiği engin uluslararası deneyimine dikkat çekti. Leipzig’in spor direktörü, bu çok yönlü futbol geçmişinin kulübün uzun vadeli küresel hedefleriyle mükemmel bir uyum içinde olduğuna inanıyor.
Schafer, resmi tanıtım sırasında yaptığı açıklamada, “Martín, net bir futbol felsefesini yoğun bir çalışma temposu ve olağanüstü bir uzmanlıkla birleştiriyor” dedi. Eski Arjantin milli takım oyuncusunun takıma yeni bir ivme kazandıracağına ve kulübün gelecekteki gelişimine öncülük edeceğine dair tam bir güven duyduğunu ifade etti.