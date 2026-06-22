Ole Werner’in görevden alınmasının ardından, Jürgen Klopp’un tam desteğiyle eski Manchester City ve Bayern yıldızı RB Leipzig’in teknik direktörlüğüne atandı

Leipzig, teknik direktörlük pozisyonundaki boşluğu doldurmak için kararlı bir adım attı ve kulübü ileriye taşıyacak isim olarak Demichelis’i duyurdu. 45 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Haziran 2028’e kadar sürecek bir sözleşmeyle geleceğini Red Bulls’a adadı ve bu hamle, Bundesliga ekibi için önemli bir yeni sayfa açtı. Bu gelişme, kulübün önceki teknik direktörü Ole Werner ile yollarını ayırma kararını almasından sadece beş gün sonra gerçekleşti.

Demichelis’i kadrosuna katmak için Alman devi, oyuncunun üç hafta önce uzattığı Mallorca ile olan mevcut sözleşmesindeki serbest kalma maddesini devreye sokmak zorunda kaldı. İspanya, Meksika ve Arjantin’deki teknik direktörlük deneyimlerine sahip olan eski stoper, kulübün büyük değer verdiği uluslararası bir geçmişe sahip olarak göreve başlıyor.