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Ole Werner’in bir sezonun ardından görevine son verilmesinin ardından Jürgen Klopp, RB Leipzig’i yönetmesi için eski Manchester City ve Arjantin milli takım yıldızına yöneldi
Red Bull yönetimi, Werner’i görevden almak için hızlıca harekete geçti
Çarşamba günü yapılan açıklamayla, RB Leipzig’in Werner’i görevinden resmi olarak aldığının teyit edildiği bildirildi. 38 yaşındaki teknik direktörün ayrılışı, kulübün Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandığı bir sezonun ardından gerçekleşti; ancak spor direktörü Marcel Schafer’in de desteğiyle kulüp yönetimi, kulübün yüksek hedeflerine ulaşmak için bir yön değişikliğinin gerekli olduğuna karar verdi.
Teknik kadrodaki değişiklikler sadece Werner ile sınırlı kalmadı; yardımcı antrenörler Patrick Kohlmann ve Tom Cichon da görevlerinden alındı. Bu karar, Red Bull'un sahibi olduğu kulüp için stratejide önemli bir dönüşüm anlamına geliyor. Kulüp, artık Red Bull ağındaki tüm futbol faaliyetlerini yöneten Klopp'un etkisiyle yeni bir döneme hazırlanıyor. Klopp'un rehberliğinde kulüp, 2026-27 sezonuna doğru ilerlerken daha belirgin bir taktiksel kimlik arayışında.
- AFP
Schafer, bu kararın gerekçesini açıklıyor
Kulübün resmi kanalları aracılığıyla bu karar hakkında konuşan Schäfer, kulübün neden şu anda harekete geçme ihtiyacı duyduğunu açıkladı. Schäfer, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Son birkaç gün içinde geçtiğimiz sezonu bir kez daha yoğun ve kapsamlı bir şekilde analiz ettik. Salı akşamı, baş antrenörlük pozisyonunu yeniden doldurma kararını aldık,” dedi.
"Ole, Tom ve Patrick’e RB Leipzig’deki çalışmaları ve bağlılıkları için teşekkür etmek istiyoruz. Başarılı dönüşüm sürecinde ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanılmasında önemli bir rol oynadılar. Bununla birlikte, önümüzdeki görevler için içerik açısından daha fazla gelişme ve farklı bir yaklaşımın gerekli olduğu kanaatine vardık. Ole, Tom ve Patrick’e hem özel hayatlarında hem de spor kariyerlerinde en iyi dileklerimizi sunuyoruz."
Demichelis, halefi olarak Bundesliga’ya geri dönmeye hazırlanıyor
Werner’in ayrılmasının ardından Leipzig, onun yerine geçecek ismi belirlemek için hiç vakit kaybetmedi. Sky Sport’un haberlerine göre kulüp, La Liga’dan küme düşen RCD Mallorca’dan Demichelis’i kadrosuna katmak için iki yıllık sözleşme ve 2,5 milyon avroluk serbest kalma bedelini devreye soktu. 45 yaşındaki eski Arjantin milli oyuncusu, Bayern Münih’te oyuncu olarak kupa dolu bir kariyer geçirmiş ve daha sonra kulübün gençlik sisteminde antrenörlük yapmış olması nedeniyle Alman futboluna yabancı değil.
Leipzig ile Demichelis arasındaki görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve şu anda 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmenin görüşüldüğü bildiriliyor. Son ayrıntılar hâlâ netleştirilse de, atamanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Bu, daha önce River Plate'in başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Demichelis için Bundesliga'daki ilk A takım teknik direktörlüğü görevi olacak.
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Demichelis’in futbol kariyeri ve teknik direktörlük serüveni
Oyuncu olarak Demichelis, Bayern Münih’te Alman futbolunda parlak bir kariyer yaşadı ve bu süreçte etkileyici bir kupa koleksiyonu elde etti. Bavyera’daki başarılı dönemi boyunca eski Arjantin milli takım oyuncusu, dört kez Bundesliga şampiyonluğu kazandı, dört kez DFB-Pokal’ı kaldırdı ve bir kez DFL-Supercup’ı kazandı.
Teknik direktörlüğe geçiş yapan Demichelis, 2023 yılında River Plate’i Arjantin Primera División şampiyonluğuna ve aynı yıl Supercopa Argentina kupasına taşıyarak memleketinde taktiksel yeteneğini kanıtladı. Daha sonra bu yılın Şubat ayında Mallorca’nın başına geçti; ancak İspanya’daki görevi zorlu geçti ve sonunda takımın küme düşmesini engelleyemedi; sezon 18. sırada tamamlandı.