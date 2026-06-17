Çarşamba günü yapılan açıklamayla, RB Leipzig’in Werner’i görevinden resmi olarak aldığının teyit edildiği bildirildi. 38 yaşındaki teknik direktörün ayrılışı, kulübün Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandığı bir sezonun ardından gerçekleşti; ancak spor direktörü Marcel Schafer’in de desteğiyle kulüp yönetimi, kulübün yüksek hedeflerine ulaşmak için bir yön değişikliğinin gerekli olduğuna karar verdi.

Teknik kadrodaki değişiklikler sadece Werner ile sınırlı kalmadı; yardımcı antrenörler Patrick Kohlmann ve Tom Cichon da görevlerinden alındı. Bu karar, Red Bull'un sahibi olduğu kulüp için stratejide önemli bir dönüşüm anlamına geliyor. Kulüp, artık Red Bull ağındaki tüm futbol faaliyetlerini yöneten Klopp'un etkisiyle yeni bir döneme hazırlanıyor. Klopp'un rehberliğinde kulüp, 2026-27 sezonuna doğru ilerlerken daha belirgin bir taktiksel kimlik arayışında.