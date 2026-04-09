kicker dergisinin haberine göre, Book'un yanı sıra onun yakın arkadaşı David Blacha da BVB'ye transfer olacak. Blacha şu anda ikinci lig takımında geçici sportif direktör olarak görev yapıyor, ancak Book'un ardından Dortmund'a da katılacak.
Ole Book'un yakın arkadaşının transferi gündemde: BVB, yine SV Elversberg'den oyuncu transfer ediyor
Blacha, Elversberg'de Sebastian Kehl'in halefiyle yakın bir işbirliği içinde çalıştı, oyuncu izleme faaliyetlerini yönetti ve lisans bölümünün başındaydı. Ancak 35 yaşındaki Blacha'nın, şu anda boş olan pozisyonlar doldurulana kadar SVE'den ayrılmasına izin verilmeyecek.
BVB için iyi haber, Elversberg'de Book ve Blacha'nın halefleri konusunda yakında netlik sağlanacak olması. Josef Welzmüller, Book'un görev alanını devraldı bile; Sky'a göre, Christian Weber spor direktörlüğü pozisyonu için en çok istenen aday ve şu anda herhangi bir kulübe bağlı değil.
Mislintat'ın Elversberg için tercih ettiği aday Weber, Fortuna Düsseldorf tarafından derhal görevden alındı
Weber, Aralık 2025'te Fortuna Düsseldorf'un yeni spor direktörü Sven Mislintat'ın göreve başladıktan sonraki ilk icraatı olarak spor direktörlüğü görevinden alınmıştı; ancak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu köklü kulüpte hâlâ sözleşmesi devam ediyor ve bu nedenle maaşını almaya devam ediyor. Weber daha önce Mislintat'ın selefi Klaus Allofs ile yakın bir işbirliği içinde çalışmıştı; bu nedenle, Allofs'un spor alanındaki kriz nedeniyle istifa etmesinin ardından Weber de ayrılmak zorunda kalmıştı.
Geriye dönüp bakıldığında, transfer dönemi ve kadro oluşumundaki eksiklikler nedeniyle, ikisi de Fortuna'nın düşüşünde büyük bir pay sahibi olarak gösterildi. Sezon başlamadan önce kamuoyuna açıkça Bundesliga'ya yükselmeyi sezon hedefi olarak ilan etmiş olsalar da, özellikle Allofs sezon boyunca giderek geri adım atmak zorunda kaldı ve sonunda, bu hedefi hiç bu kadar net bir şekilde ifade etmediğini iddia etti.
Book, BVB'de "Borussia Dortmund'u daha iyi hale getirecek yetenekleri keşfetmek" istiyor
Fortuna, ligin alt sıralarında giderek daha da dibe batarken, Ekim ayında uzun yıllardır takımın başarısını sürükleyen teknik direktör Daniel Thioune görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Onun yerine geçen Markus Anfang da şu ana kadar durumu tam olarak tersine çeviremedi. Geçtiğimiz yaz yaşanan büyük değişimlere rağmen ve Book ile Blacha'nın çalışmaları sayesinde bir kez daha yükselme mücadelesinde yer alan SV Elversberg'in aksine, Fortuna şu anda doğrudan küme düşme hattından sadece iki puan uzakta.
Şimdi Elversberg'in başarılı ikilisi Book ve Blacha, kadro planlaması ve transfer yaratıcılığı konusunda BVB'yi de ileriye taşımakla görevlendirildi. "Temel olarak, iyi futbolcuların ligler arası da iyi futbolcular olduğuna inanıyorum. Borussia Dortmund'u daha iyi hale getirecek cevherleri bulmaya çalışacağız. Burada scouting ve analiz konusunda başka imkanlarım var – bunları kullanacağım. Ancak en önemlisi takımın başarısıdır, bu kısa, orta ve uzun vadede değerlendirilmelidir," dedi Book, Mart ayı sonunda Dortmund'da düzenlenen tanıtım toplantısında.