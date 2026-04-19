Ole Book'un BVB'deki ilk hamlesi mi? Borussia Dortmund'un Kante yarışında önde olduğu iddia ediliyor

Borussia Dortmund'un yeni spor direktörü Ole Book, SV Elversberg'de spor direktörü olarak görev yaptığı dönemde yetenekli oyuncuları ve onların gelişim potansiyelini erken aşamada keşfetmesiyle ün kazandı. Siyah-sarılılar tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında şunları söyledi: "Borussia Dortmund'u daha iyi hale getirecek cevherleri bulmaya çalışacağız." Uzun vadede Kante bu oyunculardan biri olabilir.

BVB, Luca Reggiani (18) ile gelecek için çok yetenekli bir stoperi kadrosunda bulunduruyor; Filippo Mane (21) de henüz genç. Önümüzdeki sezonun üç ana oyuncusu Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (29) ve Ramy Bensebaini (31) olacak. Niklas Süle'nin (30) bedelsiz ayrılması ve kaptan Emre Can'ın (32) ağır sakatlığı nedeniyle, Borussia'nın savunma hattı için bir başka deneyimli oyuncu daha transfer etmesi muhtemel görünüyor.