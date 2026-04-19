Borussia Dortmund 2026
Falko Blöding

Ole Book'un BVB'deki ilk hamlesi mi? Borussia Dortmund'un Kante yarışında önde olduğu iddia ediliyor

BVB, NK Lokomotiva Zagreb'den Hırvat genç milli takım oyuncusu Liam Claude Kante'yi transfer etmek için çalışıyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre, 15 yaşındaki stoper için süren transfer yarışında şu anda Borussia Dortmund önde gidiyor.

  • İlgilenen kulüpler arasında BVB'nin yanı sıra İtalyan kulüpler, Red Bull Salzburg ve Bundesliga rakipleri FC Bayern ile 1899 Hoffenheim'ın da bulunduğu belirtiliyor.

    Fransız kökenli Kante, Zagreb'de doğdu ve Hırvatistan genç milli takımında forma giyiyor. Eylül 2024'teki ilk maçından bu yana U15 takımında altı maça çıktı ve bir gol attı.

    Kante, NK HASK Zagreb'in altyapısında yetişti ve 2022'de komşu kulüp Lokomotiva'ya transfer oldu. Şu anda bu kulüpte U17 takımında oynuyor.

    • Reklam
    Ole Book, BVB'de "değerli oyuncular" bulmak istiyor

    Borussia Dortmund'un yeni spor direktörü Ole Book, SV Elversberg'de spor direktörü olarak görev yaptığı dönemde yetenekli oyuncuları ve onların gelişim potansiyelini erken aşamada keşfetmesiyle ün kazandı. Siyah-sarılılar tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında şunları söyledi: "Borussia Dortmund'u daha iyi hale getirecek cevherleri bulmaya çalışacağız." Uzun vadede Kante bu oyunculardan biri olabilir.

    BVB, Luca Reggiani (18) ile gelecek için çok yetenekli bir stoperi kadrosunda bulunduruyor; Filippo Mane (21) de henüz genç. Önümüzdeki sezonun üç ana oyuncusu Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (29) ve Ramy Bensebaini (31) olacak. Niklas Süle'nin (30) bedelsiz ayrılması ve kaptan Emre Can'ın (32) ağır sakatlığı nedeniyle, Borussia'nın savunma hattı için bir başka deneyimli oyuncu daha transfer etmesi muhtemel görünüyor.

  • Bu sözleşmeler BVB'de yaz aylarında sona erecek

    OyuncularPozisyonYaş
    Niklas SüleDefans30 yaş
    Salih ÖzcanOrta saha28 yaş
    Julian BrandtOrta saha29 yaş
