Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre, 15 yaşındaki stoper için süren transfer yarışında şu anda Borussia Dortmund önde gidiyor.
Ole Book'un BVB'deki ilk hamlesi mi? Borussia Dortmund'un Kante yarışında önde olduğu iddia ediliyor
İlgilenen kulüpler arasında BVB'nin yanı sıra İtalyan kulüpler, Red Bull Salzburg ve Bundesliga rakipleri FC Bayern ile 1899 Hoffenheim'ın da bulunduğu belirtiliyor.
Fransız kökenli Kante, Zagreb'de doğdu ve Hırvatistan genç milli takımında forma giyiyor. Eylül 2024'teki ilk maçından bu yana U15 takımında altı maça çıktı ve bir gol attı.
Kante, NK HASK Zagreb'in altyapısında yetişti ve 2022'de komşu kulüp Lokomotiva'ya transfer oldu. Şu anda bu kulüpte U17 takımında oynuyor.
Ole Book, BVB'de "değerli oyuncular" bulmak istiyor
Borussia Dortmund'un yeni spor direktörü Ole Book, SV Elversberg'de spor direktörü olarak görev yaptığı dönemde yetenekli oyuncuları ve onların gelişim potansiyelini erken aşamada keşfetmesiyle ün kazandı. Siyah-sarılılar tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında şunları söyledi: "Borussia Dortmund'u daha iyi hale getirecek cevherleri bulmaya çalışacağız." Uzun vadede Kante bu oyunculardan biri olabilir.
BVB, Luca Reggiani (18) ile gelecek için çok yetenekli bir stoperi kadrosunda bulunduruyor; Filippo Mane (21) de henüz genç. Önümüzdeki sezonun üç ana oyuncusu Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (29) ve Ramy Bensebaini (31) olacak. Niklas Süle'nin (30) bedelsiz ayrılması ve kaptan Emre Can'ın (32) ağır sakatlığı nedeniyle, Borussia'nın savunma hattı için bir başka deneyimli oyuncu daha transfer etmesi muhtemel görünüyor.
Bu sözleşmeler BVB'de yaz aylarında sona erecek
Oyuncular Pozisyon Yaş Niklas Süle Defans 30 yaş Salih Özcan Orta saha 28 yaş Julian Brandt Orta saha 29 yaş