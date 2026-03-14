"Oldukça sıra dışı" - Joe Cole, Premier Lig şampiyonluğuna rağmen yeni transferlerle Liverpool'u "düzeltmeye" çalışan Arne Slot'u eleştirdi
Ateş altında taktiksel bir risk
Slot’un Anfield’daki yönetim tarzı, bir dizi cesur kadro seçimi sonrasında yoğun bir incelemeye maruz kaldı. İngiliz futbolunun zirvesine yeni ulaşmış bir kadro devralmasına rağmen, Hollandalı teknik direktör kademeli bir geçiş yerine kadroda derhal köklü bir değişiklik yapmayı tercih etti.
Bu agresif strateji, sezonun açılış maçında dört yeni ismin ilk on birde yer almasına neden oldu: Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike ve Milos Kerkez. Anfield'daki ilk sezonunda kupaları kazanan takımın çekirdek kadrosunu kadro dışı bırakma kararı, Slot'un kazanan formülü gereksiz yere bozup bozmadığı konusunda tartışmalara yol açtı. Kısa süre sonra Reds, Newcastle'dan Alexander Isak'ı 125 milyon sterline transfer ederek İngiliz transfer rekorunu kırmaya karar verdi ve zaten yıldızlarla dolu hücum hattına bir yeni isim daha ekledi.
Cole devrimi sorguluyor
Paddy Power'a konuşan Cole, şampiyonluk kazandıkları sezonun ardından yaşanan istikrarsızlığa şaşırdığını dile getirdi. 2025-26 sezonunda ilerleme kaydedilememesinin sorumluluğunun bir kısmının teknik direktörde olduğunu öne sürdü.
"Liverpool geleneksel olarak teknik direktörlerine sadık kalır ve kulüpte büyük değişiklikler olduğu için bu durum alışılmadık. Bence Arne Slot da bu sorumluluğun bir kısmını üstlenmeli," dedi Cole. "Premier League'i kazandığınızda ve bir sonraki sezonun ilk maçına kadronuzda dört değişiklik yaparak başladığınızda, bu çok alışılmadık bir durumdur."
"Çünkü yeni oyuncular getirseniz bile, onları takıma alıştırma imkanınız var; çünkü şampiyonlarsınız, iyi bir takımınız var ve pek bir şeyi düzeltmenize gerek yok, varsa bile çok az. Bence ilk altı ayda bunu yapmak yerine, tüm oyuncularını takıma alıştırmaya çalışırken aşırı hevesli davrandı. O zaman devrimden ziyade bir evrim yaşardınız. Yani, bu suçun bir kısmını üstlenmek zorunda, ama oyuncular da öyle."
Hızlı değişimin bedeli
Liverpool'un transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların hepsi ciddi engellerle ve tepkilerle karşılaştı; oyuncular, Anfield kulübünün yüksek tempolu taleplerine uyum sağlamakta zorlandı. Kilit oyuncuların sakatlıkları ve form düşüklüğü, Premier Lig şampiyonluğu yarışında Kırmızılar'ın rakiplerinin gerisinde kalmasına neden oldu; takım şu anda ligde altıncı sırada yer alıyor.
Cole, "Isak sakatlandı ve zor bir yaz geçirdi. Kimse Wirtz'in uyum sağlamasının altı ay süreceğini beklemiyordu" diye ekledi. "Bu nedenle, Liverpool'un hiçbir şey kazanamaması ve Slot'un Şampiyonlar Ligi'ne [katılma hakkı] alamaması durumunda, bu soruyu soracaklarını düşünüyorum. Ancak nihayetinde Liverpool, teknik direktörleriyle değişiklik yapmaktansa, onlara sadık kalma eğilimindedir. Bu nedenle, ona biraz daha zaman tanınacaktır."
Şampiyonlar Ligi yarışında baskı artıyor
İlk dört için verilen mücadele kızışırken, Slot’un sonuç alması yönündeki baskı da giderek artıyor. Geçen sezon İngiliz futbolunun zirvesine ulaşan bir kulüp için Şampiyonlar Ligi’ne kalamamak büyük bir darbe olur.
Kırmızılar, 29 maçta 48 puan topladı ve üçüncü sıradaki Manchester United'ın üç puan gerisinde. Kalan dokuz maçta, ilk dörtte yer almayı garantilemek için mümkün olduğunca çok galibiyet almaları gerekiyor. Bir sonraki sınavları Pazar günü Tottenham ile olacak, ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Galatasaray'a odaklanacaklar.
