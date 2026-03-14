"Oldukça sıra dışı" - Joe Cole, Premier Lig şampiyonluğuna rağmen yeni transferlerle Liverpool'u "düzeltmeye" çalışan Arne Slot'u eleştirdi

Slot’un Anfield’daki yönetim tarzı, bir dizi cesur kadro seçimi sonrasında yoğun bir incelemeye maruz kaldı. İngiliz futbolunun zirvesine yeni ulaşmış bir kadro devralmasına rağmen, Hollandalı teknik direktör kademeli bir geçiş yerine kadroda derhal köklü bir değişiklik yapmayı tercih etti.

Bu agresif strateji, sezonun açılış maçında dört yeni ismin ilk on birde yer almasına neden oldu: Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike ve Milos Kerkez. Anfield'daki ilk sezonunda kupaları kazanan takımın çekirdek kadrosunu kadro dışı bırakma kararı, Slot'un kazanan formülü gereksiz yere bozup bozmadığı konusunda tartışmalara yol açtı. Kısa süre sonra Reds, Newcastle'dan Alexander Isak'ı 125 milyon sterline transfer ederek İngiliz transfer rekorunu kırmaya karar verdi ve zaten yıldızlarla dolu hücum hattına bir yeni isim daha ekledi.