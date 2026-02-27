Getty Images Sport
"Oldukça fazla sorunum var" - Eski Barcelona yıldızı, hukuki ve ruh sağlığı sorunları yaşarken neden yerel bir spor mağazasında çalıştığını açıklıyor
Mathieu'nun saha dışındaki hayata geçişi
Camp Nou'da birçok kupa kazanan ve Mestalla'da taraftarların gözdesi haline gelen Fransız oyuncu, 2020 yılında Portekiz'in Sporting CP takımında oynarken geçirdiği ciddi diz sakatlığı nedeniyle profesyonel kariyerine ani bir son verdi. Zorunlu emekliliğinden bu yana, eski milli defans oyuncusu kamuoyunun gözünden büyük ölçüde uzaklaşmıştı, ta ki Marsilya yakınlarındaki bir Intersport mağazasında çalıştığı görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başlayana kadar. Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir futbolcunun müşterilere hizmet etmesi, internette büyük yankı uyandırdı, ancak Mathieu, bu kararın kendi iyiliği ve kişisel durumları için gerekli bir adım olduğunu açıkladı. 41 yaşındaki futbolcu, beIN Sports ile yaptığı samimi röportajda, sahadan uzak bir hayata geçişin birçok kişinin tahmin ettiğinden çok daha zor olduğunu itiraf etti.
Depresyonla mücadele etmek ve sosyal bir hayat aramak
Mathieu, Sochaux akademisinde birlikte oynadığı arkadaşı Loic Loval-Landre sayesinde, birkaç ay boyunca ruh sağlığı sorunları yaşadığı bir dönemden sonra evden çıkıp Intersport'ta iş bulabildiğini söylüyor. Eski defans oyuncusu, kariyeri sona erdikten sonra hissettiği yalnızlıkla mücadele etmek için düzenli bir rutine ihtiyaç duyduğu bir noktaya geldiğini açıkladı.
"Evden biraz uzaklaşmak istediğimi biliyordu, bir süredir hiçbir şey yapmıyordum. Sohbet ediyorduk ve bana 'Boş bir pozisyon var' dedi" diye anlattı.
Avrupa futbolunun en üst düzeyindeki yüksek yoğunluklu ortamdan tamamen hareketsizliğe geçiş, Mathieu'nun ruhsal durumunu ağır bir şekilde etkiledi. Perakende sektöründe bir iş alarak, Portekiz'de geçirdiği diz sakatlığından bu yana kaybolan normal hayat ve amaç duygusunu yeniden kazanmaya çalıştı.
Viral etki ve gizlilik endişeleri
Yaz aylarında, bir yoldan geçen kişi Mathieu'yu çalışırken gördü ve bu görüntü viral oldu, birçok insan sadece bu anı ölümsüzleştirmek için Fransız oyuncuyla fotoğraf çekilmek üzere mağazaya geldi. Bu istenmeyen ilgi, spot ışıklarından uzak bir hayat kurmaya çalışan eski oyuncu için zorlu bir durumdu. Sosyal ağlarda, eski Sporting Portugal oyuncusunun, emekli olduğu kulübün mahremiyetine saygı gösterilmesi ve huzur içinde çalışmasına izin verilmesi için çağrıda bulunuldu.
Düşük profilli kalma çabalarına rağmen, La Liga'daki başarılı yıllarıyla elde ettiği şöhret, mağazada sakin bir yaşam sürmesini zorlaştırdı. Mathieu'nun temsilcileri ve arkadaşları, ünlü yüzün arkasında karmaşık bir kariyer sonrası yolunu bulmaya çalışan bir adam olduğunu halka hatırlatmak zorunda kaldı. Mağaza, futbol taraftarları için beklenmedik bir turistik yer haline geldi ve basit, terapötik bir şekilde normal sosyal ortama dönme niyetini karmaşıklaştırdı.
Devam eden hukuki mücadeleler ve gelecekteki görünüm
Mathieu, ruh sağlığı yolculuğunun ötesinde, mevcut istihdam durumunun arkasında yargı sistemini de içeren daha karmaşık faktörler olduğunu da açıkladı. Mathieu, bir davaya karıştığı için çalıştığını da itiraf etti.
"Bu konu hakkında konuşamam. Intersport'ta çalışmamın nedeni, başıma bir sürü sorun açan bir olaydır. Tek söyleyebileceğim, bir davaya karıştığımdır. Bu işi sonsuza kadar yapmayacağım. Sosyal bir hayatım olsun diye yapıyorum" diye açıkladı.
Davanın ayrıntıları gizli kalırken, eski stoperin kişisel hayatında çok yönlü bir zorlukla karşı karşıya olduğu açık. Spor mağazasındaki işi, bu çalkantılı dönemde hem geçici bir sığınak hem de pratik bir gereklilik olarak hizmet ediyor. Kendini sonsuza kadar perakende sektöründe kalacak gibi görmese de, bu rol, "bazı sorunları" yönetirken ve güzel oyundan sonraki hayatının yeni bölümünde istikrarlı bir zemin bulmaya çalışırken onun için çok önemli bir köprü olmaya devam ediyor.
