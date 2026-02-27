"Oldukça fazla sorunum var" - Eski Barcelona yıldızı, hukuki ve ruh sağlığı sorunları yaşarken neden yerel bir spor mağazasında çalıştığını açıklıyor

Mathieu, ruh sağlığı yolculuğunun ötesinde, mevcut istihdam durumunun arkasında yargı sistemini de içeren daha karmaşık faktörler olduğunu da açıkladı. Mathieu, bir davaya karıştığı için çalıştığını da itiraf etti.

"Bu konu hakkında konuşamam. Intersport'ta çalışmamın nedeni, başıma bir sürü sorun açan bir olaydır. Tek söyleyebileceğim, bir davaya karıştığımdır. Bu işi sonsuza kadar yapmayacağım. Sosyal bir hayatım olsun diye yapıyorum" diye açıkladı.

Davanın ayrıntıları gizli kalırken, eski stoperin kişisel hayatında çok yönlü bir zorlukla karşı karşıya olduğu açık. Spor mağazasındaki işi, bu çalkantılı dönemde hem geçici bir sığınak hem de pratik bir gereklilik olarak hizmet ediyor. Kendini sonsuza kadar perakende sektöründe kalacak gibi görmese de, bu rol, "bazı sorunları" yönetirken ve güzel oyundan sonraki hayatının yeni bölümünde istikrarlı bir zemin bulmaya çalışırken onun için çok önemli bir köprü olmaya devam ediyor.