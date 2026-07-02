"Oldukça etkileyici bir rekor" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı, Bosna-Hersek'i yendikleri Dünya Kupası maçında Zinedine Zidane ve Ronaldinho'nun rekorlarına nasıl ulaştı?

ABD, Bosna-Hersek’i 2-0’lık zorlu bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi; ancak gece, Balogun için dramatik bir hal aldı. Monaco’da forma giyen forvet, turnuvadaki üçüncü golünü atarak tek bir Dünya Kupası’nda en çok gol atan ABD’li oyuncu sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

Ancak 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla gecesi altüst oldu ve bu karar, önümüzdeki hafta Seattle’da Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. 10 kişi kalmasına rağmen Mauricio Pochettino’nun takımı, Malik Tillman’ın muhteşem direkt serbest vuruşuyla galibiyeti garantiledi. Bu golle Tillman, Dünya Kupası’nda serbest vuruştan direkt gol atan Eric Wynalda’dan (1994) sonra ikinci ABD’li oyuncu oldu.