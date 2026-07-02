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"Oldukça etkileyici bir rekor" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı, Bosna-Hersek'i yendikleri Dünya Kupası maçında Zinedine Zidane ve Ronaldinho'nun rekorlarına nasıl ulaştı?
Balogun'un unutulmaz gecesi hayal kırıklığıyla sona erdi
ABD, Bosna-Hersek’i 2-0’lık zorlu bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi; ancak gece, Balogun için dramatik bir hal aldı. Monaco’da forma giyen forvet, turnuvadaki üçüncü golünü atarak tek bir Dünya Kupası’nda en çok gol atan ABD’li oyuncu sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.
Ancak 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla gecesi altüst oldu ve bu karar, önümüzdeki hafta Seattle’da Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. 10 kişi kalmasına rağmen Mauricio Pochettino’nun takımı, Malik Tillman’ın muhteşem direkt serbest vuruşuyla galibiyeti garantiledi. Bu golle Tillman, Dünya Kupası’nda serbest vuruştan direkt gol atan Eric Wynalda’dan (1994) sonra ikinci ABD’li oyuncu oldu.
Balogun, Dünya Kupası’nın seçkin isimleri arasına katıldı
Balogun'un olaylı performansı, ona istenmeyen bir maç cezasının yanı sıra Dünya Kupası tarihine adını yazdırmasını da sağladı. Aynı Dünya Kupası eleme maçında hem gol atıp hem de kırmızı kart görerek, bu başarıyı elde eden dördüncü futbolcu oldu. 24 yaşındaki oyuncu, Garrincha (1962), Ronaldinho (2002) ve Zidane (2006) gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir listeye katıldı.
Richards, cezalı takım arkadaşını destekliyor
Balogun'un oyundan atılması, ABD'yi yaklaşan maçta en skorer oyuncusundan mahrum bırakıyor; ancak takım, onun yokluğunu telafi edecek kadro derinliğine sahip olduğu konusunda kendinden emin. Crystal Palace'ın savunma oyuncusu Chris Richards da maçın ardından Balogun'un Dünya Kupası tarihindeki yerine değindi.
Bu istatistiğe tepki gösteren Richards, “Oldukça havalı bir rekor, değil mi? Ona artık arkasını kollayacağımızı söyledik. Bizim sadece bir kişiden değil, 26 kişilik bir takım olduğumuzu biliyoruz. Sonuç olarak, bir sonraki maçta onu özleyeceğiz, ancak [Ricardo] Pepi ya da Haji [Wright] gibi kim olursa olsun, onun yerini dolduracak ve görevini en az onun kadar iyi yerine getireceğini biliyoruz."
- AFP
ABD Erkek Milli Takımı, Belçika karşısında Balogun sorununu çözmek zorunda
ABD, şimdi dikkatini Seattle’da Belçika ile oynayacağı son 16 turu karşılaşmasına çeviriyor. Pochettino, en golcü oyuncusunun yerini dolduracak bir yol bulmak zorunda; Pepi ve Wright, hücumu yönetecek seçenekler arasında yer alıyor. On kişi kalmasına rağmen Bosna’ya karşı galibiyeti garantilemeyi başaran ABD, çeyrek finale yükselme mücadelesinde kadro derinliğinin yine belirleyici olmasını umuyor.