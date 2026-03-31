"Oldukça agresif ve teknik" - Lionesses teknik direktörü Sarina Wiegman, 17 yaşındaki Erica Parkinson'ı İspanya ve İzlanda maçları için İngiltere A Milli Takımı kadrosuna ilk kez çağırmasının nedenini açıklıyor

Salı günü düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wiegman’a, Parkinson’a bu sürpriz daveti gönderme nedeninin ne olduğu soruldu. İngiltere milli takım teknik direktörü, “Ella Toone ve Grace Clinton’ın sakatlıkları nedeniyle orta saha kadromuzda biraz eksiklik var, bu yüzden doğal olarak bir sonraki adayı değerlendirmeye aldık” diye açıkladı. "Erica bu yolu izledi. Portekiz'de oynuyor. U23 takımında iyi performans gösterdi. İleriye gitmek isteyen, çok dinamik bir ofansif orta saha oyuncusu; aynı zamanda çok agresif ve teknik bir oyuncu. Elbette U23 takımından ve Portekiz liginden bizim A milli takımımıza geçmek büyük bir adım, ancak bizim seviyemizde nerede olduğunu gösterme fırsatı yakaladı.

"Bence kadroya girmeye hazır. Bence bizim ortamımıza ilk kez gelen her genç oyuncu için elbette biraz endişe vardır. Bildiğimiz gibi, bu çok yüksek seviyede oynamış bir takım, bu yüzden her oyuncu için bu gerçekten bir adım yukarıdır. Hiçbir şeyi zorlamayacağız. Takıma katılacak ve [yapabileceklerini] gösterecek ve umarım bundan keyif alır. Hemen ilk 11'e girmesini beklemiyorum. Beklediğimiz bu değil. Bu onun için bir öğrenme süreci. Ama umarım A takım ortamında gereken seviyeye hızla uyum sağlayabilir.

"Şaşırdı. Kendi deyimiyle, nutku tutuldu, ama elbette çok mutlu, şaşkın ve heyecanlıydı."