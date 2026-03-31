"Oldukça agresif ve teknik" - Lionesses teknik direktörü Sarina Wiegman, 17 yaşındaki Erica Parkinson'ı İspanya ve İzlanda maçları için İngiltere A Milli Takımı kadrosuna ilk kez çağırmasının nedenini açıklıyor
Parkinson, 17 yaşında ilk kez İngiltere A Milli Takımı kadrosuna çağrıldı
Wiegman’ın son İngiltere kadrosunda üzerinde durulması gereken pek çok nokta vardı. Leah Williamson, hamstring sakatlığı nedeniyle Arsenal’in son üç maçında forma giymemiş olmasına rağmen kadroya dahil edildi; Beth Mead ise kaval kemiği sorunu nedeniyle son kampı kaçırdıktan sonra geri döndü. Ancak Ella Toone, Aggie Beever-Jones ve Grace Clinton için sakatlık konusunda bu kadar şanslı olunamadı; üçü de devam eden sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.
Ancak bu durum, kadroya yeni bir ismin girmesine yol açtı ve Wiegman, Parkinson'ı ilk kez kadrosuna dahil etti. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen, genç ofansif orta saha oyuncusu, Valadares Gaia formasıyla üç sezondur Portekiz'in en üst liginde düzenli olarak forma giyiyor ve son uluslararası maç aralarında İngiltere U23 takımında da yer aldı. Şimdi ise Lionesses'in A takımına girerek bir büyük adım daha atacak.
Açıklama: Wiegman neden genç yetenek Parkinson'u kadroya çağırdı?
Salı günü düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wiegman’a, Parkinson’a bu sürpriz daveti gönderme nedeninin ne olduğu soruldu. İngiltere milli takım teknik direktörü, “Ella Toone ve Grace Clinton’ın sakatlıkları nedeniyle orta saha kadromuzda biraz eksiklik var, bu yüzden doğal olarak bir sonraki adayı değerlendirmeye aldık” diye açıkladı. "Erica bu yolu izledi. Portekiz'de oynuyor. U23 takımında iyi performans gösterdi. İleriye gitmek isteyen, çok dinamik bir ofansif orta saha oyuncusu; aynı zamanda çok agresif ve teknik bir oyuncu. Elbette U23 takımından ve Portekiz liginden bizim A milli takımımıza geçmek büyük bir adım, ancak bizim seviyemizde nerede olduğunu gösterme fırsatı yakaladı.
"Bence kadroya girmeye hazır. Bence bizim ortamımıza ilk kez gelen her genç oyuncu için elbette biraz endişe vardır. Bildiğimiz gibi, bu çok yüksek seviyede oynamış bir takım, bu yüzden her oyuncu için bu gerçekten bir adım yukarıdır. Hiçbir şeyi zorlamayacağız. Takıma katılacak ve [yapabileceklerini] gösterecek ve umarım bundan keyif alır. Hemen ilk 11'e girmesini beklemiyorum. Beklediğimiz bu değil. Bu onun için bir öğrenme süreci. Ama umarım A takım ortamında gereken seviyeye hızla uyum sağlayabilir.
"Şaşırdı. Kendi deyimiyle, nutku tutuldu, ama elbette çok mutlu, şaşkın ve heyecanlıydı."
Dört ülke arasında seçim yapma hakkı vardı: Parkinson neden İngiltere'yi seçti?
Parkinson'ın hikâyesi oldukça etkileyici. İngiliz bir baba ve Japon bir annenin kızı olarak Singapur'da dünyaya gelen oyuncu, 10 yaşından beri yaşadığı Portekiz milli takımında da forma giyme hakkına sahip. Dört dil bilen Parkinson, 15 yaşında Valadares Gaia formasıyla ilk kez sahaya çıktığından bu yana şimdiden 70'in üzerinde profesyonel maçta forma giydi. O zamandan beri Parkinson giderek güçlendi ve geçen sezon Liga BPI'nin en iyi genç oyuncusu seçildi. Şu ana kadar ligde 14 maçta 4 gol ve 2 asistle, bu sezon da geçen sezonki gol katkılarını aşma yolunda ilerliyor.
Parkinson'ın, oynama hakkı olduğu diğer üç ülkeden ziyade İngiltere'yi temsil etmeyi seçmesinin nedeni ise, genç oyuncunun geçen yıl "beni milli antrenman merkezine davet eden ilk ülke" olmasıydı. "Maçlarımı izlemek için Portekiz'e bir gözlemci gönderdiler. O dönemde erkeklerle oynuyordum. İnternette benimle ilgili bazı videoları izlediler ve yarı İngiliz olduğumu fark ettiler" dedi. "Buraya geldiğimde, kültürü gerçekten çok sevdim. Herkes nazik ama aynı zamanda hırslı. İngiltere'nin antrenmanlardaki tavırlarını ve maçlardaki oyun stilini çok beğendim."
Parkinson, Lionesses formasıyla ilk maçına ne zaman çıkabilir?
Kabul etmek gerekirse, Parkinson'un Lionesses'in bir sonraki maçında A milli takımdaki ilk maçına çıkması pek olası görünmüyor. Wiegman'ın takımı, 14 Nisan'da Wembley'de son dünya şampiyonu İspanya'yı ağırlayacak ve Dünya Kupası eleme grubunda La Roja'nın önünde kalmayı hedefliyor. Sadece grubu birinci bitiren takım gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanacak; diğer takımlar ise play-off yoluna girmek zorunda kalacak.
Ancak, birkaç gün sonra İngiltere'nin bu ayın başlarında ilk karşılaşmasında rahat bir şekilde yendiği İzlanda ile oynanacak maçta, genç oyuncu etkileyici bir performans sergilerse kendisine bir fırsat doğabilir. Lionesses, Haziran ayında İspanya deplasmanı ve Ukrayna ile evinde oynayacağı maçla bu eleme aşamasını tamamlayacak. Parkinson, o kampta da yer alabilmeyi umuyor.