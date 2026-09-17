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Old Trafford'da tam bir yıkım! Michael Carrick, Manchester United'ın kupada yaşadığı şaşırtıcı çöküşün ardından yıkıcı bir itirafta bulundu
Old Trafford'da rüya gibi başlangıç boşa gitti
Manchester United, Old Trafford'da Brighton & Hove Albion'a 3-2 yenilerek hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla Carabao Cup'a veda etti. Karşılaşma ev sahibi ekip için mükemmel başladı; genç akademi yıldızı Shea Lacey, kulüp adına A takım seviyesindeki ilk golünü attı. Mason Mount da sadece iki dakika sonra farkı ikiye çıkararak Manchester United'ı oyunun kontrolünü net biçimde eline alan taraf yaptı.
Ancak devre arasından önce maçın gidişatı tamamen değişti ve Brighton, yaptığı müthiş geri dönüşle United'ı turnuvanın dışına itti.
- Getty Images Sport
Brighton geri dönerek United'ı şoke etti
Charalampos Kostoulas, devre arasından hemen önce farkı bire indirerek Brighton'ın geri dönüşünü başlattı ve maçın dinamiğini değiştirdi. Eski orta saha oyuncusu Pascal Gross ise 60. dakikanın hemen sonrasında yaptığı klas vuruşla skoru eşitledi. United toparlanamadan Maxim De Cuyper belirleyici üçüncü golü ağlara gönderdi, geri dönüşü tamamladı ve deplasman taraftarlarını büyük sevince boğdu.
Bu çöküş, rahat görünen iki farklı üstünlüğün savunmadaki felaket bir bölümde erimesiyle Old Trafford'u şaşkına çevirdi.
Carrick tüm sorumluluğu üstlendi
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan teknik direktör Michael Carrick, eleştirilerden kaçmadı ve takımın son bölümdeki çöküşünün sorumluluğunu üstlendiğini kabul etti. Carrick, son dönemde alınan kıl payı sonuçların daha ağır bir yük oluşturduğunu belirtirken, bu şekilde öne geçilen bir maçın verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
"Taraftarların duygularını tamamen anlıyorum. Bunu tamamen anlıyorum. Bunu kabul etmeliyiz. Ben de bunu tamamen kabul ediyorum. Sonuçta sorumluluk bende," dedi Carrick.
Gözler Fulham maçına çevrildi
Carabao Cup serüvenleri ani şekilde sona eren Carrick, takım toparlanmaya çalışırken anında reaksiyon vermenin önemini vurguladı. Teknik direktör, ekibin gelişimini sürdürmesi, zor anlardan ders çıkarması ve kazanma alışkanlığını hızla yeniden bulması gerektiğinin altını çizdi. Pazar günü Fulham'a karşı oynanacak kritik Premier League maçı için hazırlıklar şimdiden başladı.
"Kazanmak istiyoruz ve bunu hızlı şekilde yapmak istiyoruz. Bu kadar basit. Sıradaki maç pazar günü, bu yüzden şu anda düşündüğüm tek şey bu," diyerek sözlerini tamamladı Carrick.
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