Manchester United, Old Trafford'da Brighton & Hove Albion'a 3-2 yenilerek hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla Carabao Cup'a veda etti. Karşılaşma ev sahibi ekip için mükemmel başladı; genç akademi yıldızı Shea Lacey, kulüp adına A takım seviyesindeki ilk golünü attı. Mason Mount da sadece iki dakika sonra farkı ikiye çıkararak Manchester United'ı oyunun kontrolünü net biçimde eline alan taraf yaptı.

Ancak devre arasından önce maçın gidişatı tamamen değişti ve Brighton, yaptığı müthiş geri dönüşle United'ı turnuvanın dışına itti.