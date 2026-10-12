Artan eleştirilere rağmen United, yakın zamanda teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlamıyor. Kulüp yönetimi, Carrick'e gidişatı tersine çevirme fırsatı vermek ve sezonun bu kadar erken bir döneminde tepkisel bir kararla görevine son vermekten kaçınmak istiyor.

Ancak Howe, güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. İngiliz teknik adamın, kariyerindeki bir sonraki adımı değerlendirirken Manchester United'da çalışma fırsatını oldukça cazip bulduğu belirtiliyor.

United yetkililerinin Howe'u olası bir halef olarak yüksek değerlendirdiği bildiriliyor. Yetkililer, onun Premier League'deki kapsamlı birikimine ve İngiltere'nin kuzeydoğusunda geçirdiği dönemde edindiği Şampiyonlar Ligi deneyimine değer veriyor.