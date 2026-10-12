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Carrick (C)Getty Images
Yosua Arya
Çeviri:

Old Trafford'da Michael Carrick üzerindeki baskı artarken Premier League'de görev yapmış eski bir teknik direktör, Manchester United'ın başına geçmeye ‘ilgi duyuyor’

M. United
M. Carrick
E. Howe
Premier Lig

Eddie Howe'un, kulübün Michael Carrick ile yollarını ayırmaya karar vermesi hâlinde Manchester United'ın yeni teknik direktörü olmak istediği bildiriliyor. Newcastle'ın eski teknik direktörü şu anda futbola ara vermiş olsa da United'ın sezona kötü başladığı bu dönemde Old Trafford'daki görevi son derece cazip bir fırsat olarak görüyor.

  • Old Trafford'da baskı artıyor

    United, Premier League sezonuna zorlu bir başlangıç yapmasının ardından seçeneklerini açık tutuyor. İddialara göre Howe, kulübün Carrick'i görevden almaya karar vermesi hâlinde Old Trafford'da göreve gelmek istiyor.

    Haberi yayımlayan Football Insider'a göre 48 yaşındaki teknik direktör, görevin boşalması hâlinde United yetkilileriyle görüşmeye açık. Howe, yaz aylarında Newcastle'dan ayrılmasının ardından şu anda herhangi bir kulüpte görev yapmıyor.

    Carrick'in yönetiminde takım şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirirken ligde 13. sırada yer alıyor. United, ligdeki ilk altı maçında yalnızca altı puan toplayabildi ve son olarak Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

  • Eddie Howe NewcastleGetty

    Howe, United'ı cazip bir seçenek olarak görüyor

    Artan eleştirilere rağmen United, yakın zamanda teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlamıyor. Kulüp yönetimi, Carrick'e gidişatı tersine çevirme fırsatı vermek ve sezonun bu kadar erken bir döneminde tepkisel bir kararla görevine son vermekten kaçınmak istiyor.

    Ancak Howe, güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. İngiliz teknik adamın, kariyerindeki bir sonraki adımı değerlendirirken Manchester United'da çalışma fırsatını oldukça cazip bulduğu belirtiliyor.

    United yetkililerinin Howe'u olası bir halef olarak yüksek değerlendirdiği bildiriliyor. Yetkililer, onun Premier League'deki kapsamlı birikimine ve İngiltere'nin kuzeydoğusunda geçirdiği dönemde edindiği Şampiyonlar Ligi deneyimine değer veriyor.

  • Premier League'de başarısını kanıtlamış

    Howe, St James' Park'ta geçirdiği ve kulübü dönüştürdüğü dönemin ardından güçlü bir itibara sahip. 2021'de, kulüp ciddi bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıyayken göreve geldi ve takımın kaderini tamamen değiştirdi.

    Howe, görev süresi boyunca eski takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve kulübe 70 yıl sonra ilk büyük ulusal kupasını kazandırdı. Bu yaz görevinden ayrıldı ve yerine Matthias Jaissle geçti.

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  • Michael CarrickGetty

    Carrick'in kısa sürede gidişatı tersine çevirmesi gerekiyor

    Carrick şimdilik kulüp yönetiminin desteğini koruyor. Geçen sezon United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıktan sonra kalıcı teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve bu başarıyla kendisine önemli bir kredi sağlamıştı.

    Yönetim, Carrick'in mevcut kötü gidişatı düzeltmek ve geçen yılki formu yeniden yakalamak için zamanı hak ettiğine inanıyor. Yalnızca altı lig maçının ardından görevine son verilmesi şu anda erken bir adım olarak görülüyor.

    Yine de önümüzdeki haftalarda performans belirgin biçimde iyileşmezse INEOS yönetimi, Howe gibi kendini kanıtlamış bir teknik direktör göreve hazır beklerken çok zor bir kararla karşı karşıya kalabilir.

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