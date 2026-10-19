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Old Trafford'da kriz! Michael Carrick, Leeds beraberliğinin ardından 40 yılın en kötü başlangıcını yapan Manchester United'ın durumunun “pek iyi görünmediğini” kabul etti
Elland Road'da sinir bozucu bir öğleden sonra
Konuk ekip, Yorkshire'da başlangıçta oyunun kontrolünü ele geçirdi ve ilk yarıda Bryan Mbeumo'nun golüyle öne geçti. Ancak üstünlüğü uzun sürmedi. Korneri uzaklaştıramamaları üzerine Dominic Calvert-Lewin, 51. dakikada yakın mesafeden gol atarak ev sahibine bir puan kazandırdı.
Bu sonuç, Old Trafford ekibinin giderek derinleşen krizini büyüttü. Ligdeki ilk yedi maçında yalnızca yedi puan toplayan Manchester United, ağustostan bu yana ligde galibiyet alamadı. Tüm kulvarlarda ise son yedi maçında yalnızca bir kez kazanabildi.
Manchester United böylece 1986'dan bu yana bir sezona en kötü başlangıcını yaptı. Leeds karşısındaki beraberlik, Atletico Madrid'e alınan Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ve savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in kulübün yaz transfer döneminde yeterince aktif olmamasına yönelik kamuoyu önündeki eleştirisinin damga vurduğu çalkantılı bir haftayı noktaladı.
- Getty Images Sport
Carrick gidişatın tersine dönmesini talep ediyor
Artan baskıya rağmen Manchester United Teknik Direktörü, maçın ardından basına yaptığı açıklamalarda geri adım atmadı. Takımının ligdeki konumunun vahametini kabul etti ancak oyuncularının kısa sürede toparlanacağına inandığını söyledi.
„Her şeyin yolunda olduğunu söylemiyoruz ama bazen zorlanırsınız ve bunun üstesinden gelmenin bir yolunu bulmanız gerekir,“ diyen Carrick, „Durumun pek iyi görünmediğini anlıyorum ama iyi bir galibiyet serisi yakalayabileceğimizden hiç şüphem yok,“ ifadelerini kullandı.
Mevcut oyuncu grubuna duyduğu güveni vurgulayan Carrick, şunları ekledi: „Bunun üstesinden gelmenin bir yolunu bulmalıyız. İşlerin farklı yönlere gidebildiği bir döngü yaşandı ama maç kazanabilecek kapasiteye fazlasıyla sahibiz.
„Burada oturup durumu geçmişteki herhangi bir dönemle karşılaştırmıyorum ama bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Bir süredir bunu yapıyoruz ve şu anda daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Pek çok şey bana umut veriyor ve hâlâ gerçekten iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum.“
Toparlanma için bir zemin
Perde arkasında, Martinez'in sert açıklamalarının ardından oluşan gergin atmosfer takımı kenetlemiş görünüyor. Carrick, ezeli rakipleriyle oynayacakları maç öncesinde takımın zihniyetinde belirgin bir değişim olduğunu vurguladı.
Carrick, "Bugün durumu kabullenip bir şeyler yapmak yeni bir başlangıç gibi hissettirdi," dedi. "Bugün gereken kararlılık kesinlikle vardı. Bundan şüphem yoktu, bunu hissedebiliyordum. Son birkaç gündür takım içindeki hava, uzun zamandır olmadığı kadar iyiydi."
Elland Road'da oynamanın kendine özgü zorluklarına da değinen Carrick, şunları ekledi: "Maçta kesinlikle bir gerginlik ve yoğunluk vardı. Oyunculara bu maçın tarihini, buranın nasıl bir yer olduğunu ve burada kazanmak için ne gerektiğini anlattım.
"Burası sizi kesinlikle sınar. Kusursuz bir performans sergilemedik ama ortaya koyduğumuz çok şey vardı. Bu beni şaşırtmadı.
"Yine de kazanamadığımız için kendimizi fazla kaptırmıyoruz. Doğru şeyleri doğru nedenlerle yapmaya devam ederseniz sonunda hak ettiğinizi alırsınız."
- Getty Images Sport
Avrupa mesaisi bekliyor
United, Madrid’de aldığı son yenilginin ardından toparlanmak için odağını hemen Avrupa kupalarına çevirmeli. Carrick’in ekibi, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir maç için İtalya’ya gidecek ve Serie A temsilcisi Como ile karşılaşacak.
Yönetim ekibinin üzerindeki büyük baskıyı hafifletmek için Avrupa’da olumlu bir sonuç almak artık hayati önem taşıyor. United, daha da kontrolden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olan sezonunu kurtarmak istiyorsa istikrar yakalamalı.
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