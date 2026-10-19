Artan baskıya rağmen Manchester United Teknik Direktörü, maçın ardından basına yaptığı açıklamalarda geri adım atmadı. Takımının ligdeki konumunun vahametini kabul etti ancak oyuncularının kısa sürede toparlanacağına inandığını söyledi.

„Her şeyin yolunda olduğunu söylemiyoruz ama bazen zorlanırsınız ve bunun üstesinden gelmenin bir yolunu bulmanız gerekir,“ diyen Carrick, „Durumun pek iyi görünmediğini anlıyorum ama iyi bir galibiyet serisi yakalayabileceğimizden hiç şüphem yok,“ ifadelerini kullandı.

Mevcut oyuncu grubuna duyduğu güveni vurgulayan Carrick, şunları ekledi: „Bunun üstesinden gelmenin bir yolunu bulmalıyız. İşlerin farklı yönlere gidebildiği bir döngü yaşandı ama maç kazanabilecek kapasiteye fazlasıyla sahibiz.

„Burada oturup durumu geçmişteki herhangi bir dönemle karşılaştırmıyorum ama bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Bir süredir bunu yapıyoruz ve şu anda daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Pek çok şey bana umut veriyor ve hâlâ gerçekten iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum.“



