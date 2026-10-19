Manchester United'da geçirdiği yaklaşık yedi yılın ardından, bu sürede takımın bir numaralı yıldızı olarak kabul edilen Bruno Fernandes, takımın oyun kurucusu ve simgesi olarak dönemini sona erdirebilecek kritik bir anla karşı karşıya kalıyor.

Portekizli oyuncu, Leeds karşısında sönük bir performans sergileyerek dikkat çeken istatistiksel düşüşünü pekiştirdi ve en sevdiği mevkiinin (10 numara) değiştirilmesiyle birlikte, Fernandes'in Manchester United ile kariyerinde bir geçiş aşamasının eşiğinde olabileceğine işaret eden göstergeler artıyor.