Yazar, Fernandes'in Old Trafford'daki dönemi boyunca elde ettiği kazanımların yalnızca FA Cup ve Lig Kupası zaferleriyle sınırlı kalmasının üzücü olacağına dikkat çekerek, bunun elde edilebilecek her şey olabileceğinin altını çizdi.
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Yazar sözlerine şöyle devam etti: "Bruno Fernandes'in (32) önümüzdeki haziran ayının sonunda sözleşmesinin bitimi yaklaşırken ve kulübün sözleşmeyi 12 ay daha uzatma seçeneği bulunurken, yeni bir sözleşme için görüşmeler başladı, ancak yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağına dair hiçbir işaret yok. Bu da şu soruyu akla getiriyor: Mevcut performansı göz önüne alındığında, Manchester United gerçekten sözleşmesini yenilemek isteyecek mi?"
Yazar şöyle sürdürdü: "United'ın Casemiro'dan ayrıldığı ancak Marcus Rashford'a bir alıcı bulamadığı bir yaz döneminde, özellikle Tielemans'ın katılımıyla birlikte, yüksek maaşlı diğer oyuncudan (Bruno) kurtulmak daha iyi olmaz mıydı? Gerçeği zaman gösterecek."
Yazar sözlerini şöyle tamamladı: "Fernandes'in dolu dolu geçmişi, performansındaki düşüşün geçici olduğunu gösteriyor ve şüphecilerin yanıldığını kanıtlaması uzun sürmeyecek. Tielemans'ın oyun kurucu mevkiindeki hakimiyeti uzun sürmeyecek ve Fernandes yakında geri dönerek her zaman yaptığı gibi ipleri eline alacak. Ancak bu durum uzadıkça sorular da keskinleşiyor ve Manchester United'ın Ferguson sonrası döneminde yaşanan nadir büyük kariyerlerden birinin sona yaklaşıp yaklaşmadığını sorgulayan insanların sayısı da artıyor."
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