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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Old Trafford'da hüzünlü bir sonun işaretleri: Fernandes, Hilal'i reddettiğine pişman mı oldu?

M. United - AFC Bournemouth
M. United
AFC Bournemouth
Premier Lig
Como - M. United
Como
Şampiyonlar Ligi
B. Fernandes
M. Carrick
Al Hilal
İngiltere
İtalya
Portekiz
Suudi Arabistan

Pahalıya mal olan bir sadakat ve belirsiz bir gelecek!

Manchester United'da geçirdiği yaklaşık yedi yılın ardından, bu sürede takımın bir numaralı yıldızı olarak kabul edilen Bruno Fernandes, takımın oyun kurucusu ve simgesi olarak dönemini sona erdirebilecek kritik bir anla karşı karşıya kalıyor.

Portekizli oyuncu, Leeds karşısında sönük bir performans sergileyerek dikkat çeken istatistiksel düşüşünü pekiştirdi ve en sevdiği mevkiinin (10 numara) değiştirilmesiyle birlikte, Fernandes'in Manchester United ile kariyerinde bir geçiş aşamasının eşiğinde olabileceğine işaret eden göstergeler artıyor.

  • Dikkat çeken bir gerileme

    "Daily Mail" gazetesinde Chris Wheeler imzasıyla yayımlanan bir yazı, Bruno Fernandes'in Manchester United'daki "bir numaralı adam" rolünü bırakma zamanının gelip gelmediğini sorguluyor.

    Yazar, oyuncunun Leeds United karşısındaki performansını sezonunun küçük bir yansıması olarak nitelendiriyor; zira Tarik Mahrmovic'e yaptığı sert müdahale nedeniyle erken bir sarı kart görmesinin ardından rakip taraftarlardan sert ve düşmanca tezahüratlarla karşılaştı.

    Fernandes, United'ın bu sezon oynadığı 10 maçın çoğunda somut bir etki bırakamadı. Dört golü ve tek asisti, takımın Old Trafford'da Ipswich Town ve Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan takımı "Sabah" karşısında aldığı iki galibiyette geldi; bunlar da fikstürdeki en kolay karşılaşmalardan ikisiydi.

    Ayrıca, Profesyonel Futbolcular Birliği'nden (PFA) ve Futbol Yazarları Birliği'nden (FWA) yılın en iyi oyuncusu ödüllerini aldığı sezona kıyasla seviyesi gözle görülür biçimde düştü; o sezon 9 gol atmış ve Premier Lig'de rekor olan 21 asist yapmıştı.

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  • Taktiksel değişiklik: Carrick, Fernandez'i favori mevkisinden uzaklaştırıyor

    Raporda, teknik direktör Michael Carrick'in yaptığı taktiksel değişikliğin bu düşüşü yansıttığı belirtildi. Carrick, Fernandez'i yıllarca sahip olduğu oyun kurucu (10 numara) mevkisinden çıkarmak zorunda kaldı.

    Hafta ortasında oynanan Atletico Madrid maçında Fernandez sağ kanatta görev yaptı. Bu sayede Youri Tielemans ileri çıkarak 10 numara mevkisinde oynama imkânı buldu. Tielemans'ın performansı, Leeds karşısında da bu mevkide kalmaya yetecek kadar iyiydi. Fernandez ise sol kanatta başladı ve hücum hattında Bryan Mbeumo ile yer değiştirdi.

    Raporda, Tielemans'ın Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında da devam etmeyi hak ettiğine işaret ediliyor. Ayrıca Cunha, 10 numara mevkisinde oynayabilecek diğer seçenek olarak öne çıkıyor, ancak o da Fernandez'in varlığına göre adapte olmak zorunda kaldı.

    Carrick, Fernandez'in hâlâ "takımın önemli bir parçası" olduğunu vurgulamasına rağmen, oyuncunun etrafındaki gürültü giderek artıyor.

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  • Pahalıya mal olan sadakat: Hilal'i reddettiğine pişman mı oluyor?

    United yönetimi, geçen yıl Suudi kulübü Hilal'in 100 milyon sterlinlik bir teklifin yanı sıra oyuncunun kendisine büyük bir servet sunmasının ardından Bruno Fernandes'i satma fikrine açıktı.

    Bu sezon ise Galatasaray onu kadrosuna katmaya çalıştı ve maaşını iki katına çıkarmayı teklif etti, ancak Fernandes kalmayı tercih etti; Ocak 2020'de Sporting Lizbon'dan katıldığı günkünden daha fazla Premier Lig şampiyonluğu beklentilerini karşılayamayan bir kulübe bağlılık gösterdi.

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  • Bitmek üzere olan bir sözleşme ve belirsiz bir gelecek

    Yazar, Fernandes'in Old Trafford'daki dönemi boyunca elde ettiği kazanımların yalnızca FA Cup ve Lig Kupası zaferleriyle sınırlı kalmasının üzücü olacağına dikkat çekerek, bunun elde edilebilecek her şey olabileceğinin altını çizdi.

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    Yazar sözlerine şöyle devam etti: "Bruno Fernandes'in (32) önümüzdeki haziran ayının sonunda sözleşmesinin bitimi yaklaşırken ve kulübün sözleşmeyi 12 ay daha uzatma seçeneği bulunurken, yeni bir sözleşme için görüşmeler başladı, ancak yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağına dair hiçbir işaret yok. Bu da şu soruyu akla getiriyor: Mevcut performansı göz önüne alındığında, Manchester United gerçekten sözleşmesini yenilemek isteyecek mi?"

    Yazar şöyle sürdürdü: "United'ın Casemiro'dan ayrıldığı ancak Marcus Rashford'a bir alıcı bulamadığı bir yaz döneminde, özellikle Tielemans'ın katılımıyla birlikte, yüksek maaşlı diğer oyuncudan (Bruno) kurtulmak daha iyi olmaz mıydı? Gerçeği zaman gösterecek."

    Yazar sözlerini şöyle tamamladı: "Fernandes'in dolu dolu geçmişi, performansındaki düşüşün geçici olduğunu gösteriyor ve şüphecilerin yanıldığını kanıtlaması uzun sürmeyecek. Tielemans'ın oyun kurucu mevkiindeki hakimiyeti uzun sürmeyecek ve Fernandes yakında geri dönerek her zaman yaptığı gibi ipleri eline alacak. Ancak bu durum uzadıkça sorular da keskinleşiyor ve Manchester United'ın Ferguson sonrası döneminde yaşanan nadir büyük kariyerlerden birinin sona yaklaşıp yaklaşmadığını sorgulayan insanların sayısı da artıyor."

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