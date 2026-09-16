AFP
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Old Trafford'da çöküş! Michael Carrick, Manchester United'ın iki gollü üstünlüğünü heba ederek Carabao Cup'a küçük düşürücü bir şekilde veda etmesinin ardından eleştirilerin hedefinde
Old Trafford'da yıkıcı bir çöküş
United, Old Trafford'da Brighton'a karşı aldığı sürpriz 3-2'lik üçüncü tur yenilgisiyle Carabao Cup'a veda etti. Carrick'in ekibi, sahasında maça rahat bir üstünlükle başlamasına rağmen mücadeleyi kaybederek büyük bir çöküş yaşadı.
Manchester United, teknik direktörün ilk 11'de birkaç değişiklik yapmasına rağmen maça çok hızlı başladı. Kırmızı Şeytanlar, karşılaşmanın ilk 10 dakikası içinde skoru kısa sürede 2-0'a getirdi. Shea Lacey sekizinci dakikada açılış golünü attı, Mason Mount ise sadece iki dakika sonra farkı ikiye çıkararak ev sahibini tamamen kontrol sahibi yaptı.
Ancak Brighton teslim olmayı reddetti ve devre arasından hemen önce farkı bire indirmeyi başardı. Konuk ekipte Charalampos Kostoulas fileleri havalandırdı, bu da gergin geçecek bir ikinci yarının zeminini hazırlarken kupa eşleşmesindeki momentumu da değiştirdi.
İstenmeyen tarihin 50 yılı
İkinci yarı, ev sahibi ekip için tam anlamıyla bir felaketti; savunma düzeni Brighton'ın sürekli baskısı karşısında tamamen çöktü. Pascal Gross, 65. dakikada skoru eşitleyerek Old Trafford tribünlerini susturdu.
Dramatik geri dönüş sadece beş dakika sonra tamamlandı. Maxim De Cuyper, Brighton'ı öne geçiren golü attı ve iç saha ekibi için bu kadar olumlu başlayan bir gecede senaryoyu tamamen tersine çevirdi. United, kapanış bölümünde etkili bir hücum yanıtı veremedi ve kupaya erken, üstelik son derece moral bozucu bir vedayı kesinleştirdi.
Bu son darbe, Manchester devleri adına karanlık bir tarihî dönüm noktasına işaret etti. United, 50 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez Old Trafford'da iki veya daha fazla farkla öndeyken maçı kaybetti. Bu istenmeyen rekorun önceki örneği, Eylül 1976'da Tottenham'a karşı alınan 3-2'lik yenilgiye dayanıyor.
Lacey, kasvetin ortasında parlıyor
Ev sahibi ekip adına sayılı olumlu noktalardan biri, büyük umut bağlanan genç yetenek Lacey'nin etkileyici performansıydı. Erken bulduğu gol, maçın sonucu geceyi gölgelemiş olsa da adını kulübün yakın tarihine hemen yazdırdı.
Lacey, Şubat 2016'da 18 yaşındaki Marcus Rashford'un FC Midtjylland karşısında aynı başarıyı göstermesinden bu yana United formasıyla ilk 11'de başladığı ilk maçta gol atan ilk genç oyuncu oldu. Ne yazık ki bu inanılmaz dönüm noktası, takımın savunmadaki çöküşünün tamamen gölgesinde kaldı.
Bu yenilgi, teknik direktör Carrick üzerindeki baskıyı ciddi şekilde artırdı. United'ın patronu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı altı maçta sadece iki galibiyet alarak görevini korumak için mücadele ediyor.
- Getty Images Sport
Premier League'de kritik maçlar kapıda
Carrick ve beklentilerin altında kalan kadrosu artık Premier League'de sezonlarını derhal kurtarmaya çalışmak zorunda. Manchester United, teknik ekibin üzerindeki artan baskıyı ancak ikna edici bir galibiyetin hafifleteceğini bilerek deplasmanda Fulham'la karşılaşacak.
Bu arada Brighton, tarihi geri dönüşünü tamamlamasının ardından büyük bir özgüvenle Carabao Cup'ta dördüncü tura yükselecek. Brighton, bu mükemmel formunu ve ivmesini sıradaki yurt içi maçlarına taşımayı umacak.
Takımın gücü, lig maçlarına döndüğünde en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacak. Brighton, merakla beklenen mücadelede son Premier League şampiyonu Arsenal ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
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