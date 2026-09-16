United, Old Trafford'da Brighton'a karşı aldığı sürpriz 3-2'lik üçüncü tur yenilgisiyle Carabao Cup'a veda etti. Carrick'in ekibi, sahasında maça rahat bir üstünlükle başlamasına rağmen mücadeleyi kaybederek büyük bir çöküş yaşadı.

Manchester United, teknik direktörün ilk 11'de birkaç değişiklik yapmasına rağmen maça çok hızlı başladı. Kırmızı Şeytanlar, karşılaşmanın ilk 10 dakikası içinde skoru kısa sürede 2-0'a getirdi. Shea Lacey sekizinci dakikada açılış golünü attı, Mason Mount ise sadece iki dakika sonra farkı ikiye çıkararak ev sahibini tamamen kontrol sahibi yaptı.

Ancak Brighton teslim olmayı reddetti ve devre arasından hemen önce farkı bire indirmeyi başardı. Konuk ekipte Charalampos Kostoulas fileleri havalandırdı, bu da gergin geçecek bir ikinci yarının zeminini hazırlarken kupa eşleşmesindeki momentumu da değiştirdi.